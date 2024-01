Что движет современным миром: Хаос против управления? Или управление хаосом?

00:39 20.01.2024 Что движет современным миром: случайности или закономерности?

Хаос против управления? Или управление хаосом?



Владимир Овчинский



Колесо событий мирового масштаба крутится в наши дни с небывалой скоростью, приближая мир то ли к глобальной ядерной катастрофе, то ли к полному хаосу.



Каждый думающий человек задает себе вопрос: то, что происходит – это чей то замысел (или замыслы противодействующих сил), или это нагромождение случайностей?



16 января 2024 года в The Atlantic опубликовано эссе Брайана Клааса "Чему теория хаоса может научить нас о человеческих событиях". Это эссе адаптировано из новой книги Брайана Клааса "Fluke : Chance, Chaos, and Why Everything We Do Matters" ("Случайность: случайность, хаос, и почему, все что мы делаем, имеет значение").



Клаас пишет:



"XXI век характеризуется неожиданными потрясениями - крупными потрясениями, которые перевернули мир, который многие из нас знали, и сделали нашу жизнь игрушкой хаоса. Каждые несколько лет происходят события в стиле "черного лебедя": 11 сентября, финансовый кризис, "арабская весна", Брексит, избрание Дональда Трампа, пандемия коронавируса, войны на Украине и в секторе Газа. Даже повседневная жизнь может ощущаться как игра в кости: некоторые американцы регулярно идут в школу, продуктовый магазин, церковь, на концерт или в кино и их расстреливают в результате случайного массового убийства.



Многие из этих событий были вызваны случайностью: небольшими случайными событиями, которые были произвольными, даже случайными и легко могли обернуться иначе.



Арабская весна началась после того, как один торговец овощами в центре Туниса поджег себя, вызвав пожар, который сверг тиранов и поджег весь регион.



Трамп, возможно, решил баллотироваться на пост президента после того, как Барак Обама унизил его шуткой на ужине корреспондентов Белого дома в 2011 году.



И неважно, какова история происхождения COVID-19, единственного вируса, заразившего одного человека в Ухане. Это перепутало жизни миллиардов людей - на долгие годы.



Одна случайность может изменить все, везде и сразу.



Кажется, что мир разваливается - быстрее и неожиданнее, чем когда-либо прежде. Неистовая неопределенность современной жизни требует новых слов, таких как "прокрутка судьбы", чтобы описать пассивное, вызывающее привыкание потребление плохих новостей о, казалось бы, нескончаемом источнике бедствий.



Темп потрясений, похоже, ускоряется. Экономисты, политики, эксперты и политологи предлагают мало объяснений и кажутся такими же ошарашенными, как и все остальные.



Чтобы понять, почему это происходит – и что с этим делать, – необходимо объединить науку и социальные науки, извлекая уроки из теории хаоса, эволюционной биологии и физики.



Эдвард Лоренц был метеорологом во время Второй мировой войны, и ему было поручено прогнозировать облачность перед американскими бомбардировками в Тихом океане. Но метеорология в те дни была в основном догадкой и давала лишь грубые прогнозы. После окончания войны Лоренц решил попытаться раскрыть тайны погоды, используя более сложные методы и используя зарождающуюся мощь компьютеров. Он создал упрощенный миниатюрный мир на своем компьютере LGP-30: вместо миллионов различных переменных, которые влияют на погодные системы в реальном мире, его модель имела всего 12 переменных.



Однажды Лоренц решил повторить симуляцию, которую он провел ранее. Чтобы сэкономить время, он решил начать с середины, подключив точки данных из предыдущего снимка. Он подсчитал, что, пока он установит переменные на тех же уровнях, погодные условия будут повторяться так же, как и раньше: те же условия, те же результаты.



Но вместо этого произошло нечто странное. Погода в его повторной симуляции была другой во всех отношениях. После долгих размышлений над данными Лоренц понял, что произошло. Его компьютерные распечатки округляли данные до трех десятичных знаков. Если, например, точная скорость ветра составляла 3,506127 миль в час, на распечатке она отображалась как 3,506 миль в час. Когда он подставлял слегка усеченные значения из распечаток обратно в симуляцию, он всегда отклонялся на небольшую величину (в данном случае всего 0,000127 миль в час). Эти, казалось бы, бессмысленные изменения – эти крошечные ошибки округления – привели к серьезным изменениям.



Это наблюдение привело Лоренца к революционному открытию. Небольшие изменения могут привести к огромным изменениям: повышение температуры на одну миллионную градуса может превратить погоду через два месяца из ясного голубого неба в проливной ливень или даже в ураган. Открытия Лоренца легли в основу концепции "эффекта бабочки" - представления о том, что взмах крыльев бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе - и, в конечном итоге, теории хаоса. Они также объясняют, почему метеорологи до сих пор не могут с достаточной точностью прогнозировать погоду за пределами короткого периода времени. Если какие-либо расчеты отклоняются на небольшую величину, долгосрочный прогноз будет бесполезен.



Теория хаоса используется почти исключительно в науке и при изучении динамических систем: непредсказуемого движения частиц, произвольного движения дыма или, казалось бы, случайной турбулентности в океанах. Но люди подчиняются тем же законам физики, поэтому теория хаоса влияет на общество и жизнь, а не только на погоду. Внимательный взгляд на любое крупное историческое событие – или на историю вида – мгновенно обнаруживает, что люди являются марионетками небольших, казалось бы, произвольных или случайных событий.



30 октября 1926 года г-н и г-жа Генри Л. Стимсон сошли с паровоза в Киото, Япония, и зарегистрировались в номере номер 56 в соседнем отеле "Мияко". Они прогуливались по городу, впитывая осенний взрыв красок города, когда японские клены окрасились в малиновый цвет, а деревья гинкго окрасились в золотую тень. Во время шестидневного отпуска Стимсоны влюбились в Киото.



Девятнадцать лет спустя, в июле 1945 года, Генри Стимсон, будучи военным министром Америки, получил записку, которая его встревожила. Целевой комитет США согласился, что первая атомная бомба будет сброшена на стратегически важную цель: Киото.



Стимсон пытался спасти город от разрушения. Генералы из Целевого комитета были непреклонны. (Они не знали ни об отеле "Мияко", ни о величественных японских кленах, ни о золотых деревьях гинкго.) Наконец, Стимсон возглавил список: он дважды встречался с президентом Гарри Трумэном, требуя исключить Киото из списка. Трумэн уступил. Вместо этого первая бомба была сброшена на Хиросиму. Сто тысяч человек жили в одном городе и умерли в другом из-за отпуска, который одна пара взяла 19 лет назад.



Вторая бомба должна была быть сброшена на город Кокура. Но когда бомбардировщик B-29 приблизился к городу, из-за облачности землю внизу было трудно рассмотреть. Проблема оказалась неожиданной, поскольку группа армейских метеорологов предсказала ясное небо. (Неизвестно, участвовал ли в этом прогнозировании Лоренц, который в то время был метеорологом в Тихом океане.) Вместо этого бомбардировщик направился к вторичной цели. Нагасаки был разрушен. По сей день японцы называют "удачу Кокуры" всякий раз, когда кто-то, сам того не зная, спасается от катастрофы. Теория хаоса в действии.



Случайности не только определили современную историю. Шестьдесят шесть миллионов лет назад колебание в отдаленном уголке космоса - облаке Оорта - швырнуло гигантский космический камень в сторону Земли. Он уничтожил динозавров, что позволило млекопитающим процветать. Если бы астероид хотя бы немного задержался, людей бы не существовало. И если бы не эволюционная случайность, возможно, люди откладывали бы яйца: новые результаты показывают, что происхождение плаценты – и, как следствие, живорождения – происходит от одного землеподобного существа, которое, очевидно, заразилось одним ретровирусом около 100 миллионов лет назад.



Большинству людей нравится представлять, что мы можем понимать, предсказывать и контролировать мир. Люди жаждут рационального объяснения, чтобы разобраться в хаосе жизни. Мир не должен быть местом, где сотни тысяч людей живут или умирают из-за многолетней ностальгии одной пары по приятному отдыху или из-за того, что облака пронеслись по небу в нужный момент. Мы не хотим, чтобы наше существование зависело от зараженного землеподобного существа. Но так устроен мир.



Таким образом, способность, казалось бы, случайных событий влиять на траектории не нова. Но современное общество усилило эту непредвиденную ситуацию, сделав, казалось бы, незначительные изменения, которые с большей вероятностью, чем когда-либо, могут в неожиданное мгновение перевернуть все с ног на голову. Черные лебеди становятся все более частыми, и человеческая жизнь становится более уязвимой для них.



Западная современность определяется неутолимой жаждой оптимизации и эффективности. Но физика дает нам предостерегающую историю об опасностях такой бесконечной оптимизации в форме "модели песочницы", подмножества области науки о сложности, известной как "самоорганизованная критичность". Несмотря на замысловатое название, общий принцип прост. Если добавлять песчинки в кучу одну за другой, со временем куча достигнет критического состояния, при котором одна песчинка может вызвать лавину. Система балансирует на краю пропасти: изменение чего-либо может изменить все. Напротив, куча песка немного меньшего размера имеет гораздо меньший риск того, что еще одно зерно приведет к обрушению.



Современные социальные системы созданы для того, чтобы довести эту кучу песка до предела. Взаимосвязь и взаимозависимость создают условия, при которых единственная ошибка в одной части системы может мгновенно вызвать разрушительные последствия вдалеке.



В 2021 году корабль попал под сильный порыв ветра, перевернулся на бок и застрял в Суэцком канале. По одной из оценок, последствия этого события составили 54 миллиарда долларов торговых потерь, а также сокращение мирового ВВП почти на 0,4 процента, и все это за один раз.



Точно так же 6 мая 2010 года одинокий мошенник в Лондоне решил ради развлечения манипулировать фондовым рынком. Он уничтожил триллион долларов за пять минут. Сочетание хаоса и критичности опасно: это рассадник черных лебедей.



На протяжении большей части примерно 250 000 лет, в течение которых Homo sapiens украшал планету, дела шли более или менее одинаково, от одного поколения к другому. Однако изо дня в день жизнь была опасной и непредсказуемой. Роды были смертельной ловушкой. Голод был постоянной угрозой, поскольку урожай мог по необъяснимым причинам погибнуть, или животные, которых когда-то было много, внезапно исчезли. Большая часть человеческой истории – это история локальной нестабильности, но глобальной стабильности. Откуда возьмется следующая еда, не всегда было ясно, но родители и дети жили в одном и том же мире, поколение за поколением.



Сегодня динамика обратная. Большинство людей в богатых индустриальных обществах живут в соответствии с распорядком дня, шаблонами и жестким ощущением повседневного порядка. В одном исследовании исследователи, использующие данные геолокации с мобильных телефонов, обнаружили, что они могут с точностью 93 процента предсказать , где тот или иной человек будет находиться в любое конкретное время суток. Но привычные процедуры происходят внутри надстройки, которая постоянно меняется. Теперь дети учат родителей использовать технологии, а не наоборот. Три десятилетия назад мало кто слышал об Интернете. Теперь никто не может функционировать без него.



У нас есть противоположность нашим предкам: локальная стабильность, но глобальная нестабильность.



В этом перевернутом мире Starbucks остается неизменной, в то время как реки высыхают и демократия рушится.



Человеческий мозг эволюционировал не для того, чтобы воспринимать такую ​​сложную реальность, а для того, чтобы обнаруживать простые закономерности причин и следствий в более простом мире. Наш мозг теперь не соответствует современной жизни в социальной системе с населением 8 миллиардов человек, которая слишком сложна, чтобы ее можно было полностью понять. Пытаясь понять это, современные индустриальные общества строятся на бесконечном наборе моделей, стремящихся отделить "сигнал" от "шума". Эти усилия сводят мир к зеркальной версии самого себя, в которой несколько ключевых переменных, всегда включающих большие, очевидные факторы, определяют, что произойдет дальше. Но шум имеет значение: именно отсюда берутся черные лебеди.



Тем не менее, полагаясь на все более сложные модели, прогнозисты, эксперты и политики развили опасное высокомерие по поводу своей способности контролировать мир. Их постоянно доказывают, что они неправы, но они редко усваивают урок. Взгляд на мир через такую ​​искаженную призму создает иллюзию контроля, при которой всего лишь одного политического вмешательства с правильной переменной может быть достаточно, чтобы уничтожить риск и укротить неукротимый мир.



Рассмотрим, напротив, что может последовать из признания неопределенности мира, где отпуск одной пары определяет, выживут или умрут около 100 000 человек 19 лет спустя, или где один продавец овощей может поджечь целый регион.



Осознание силы случайности преподает важный урок: куча песка немного меньшего размера приводит к меньшему количеству катастроф. Устойчивость выше оптимизации.



Когда наступает катастрофа, люди инстинктивно ищут простые закономерности и четкие объяснения. "Все происходит по какой-то причине" - это не просто мантра, вышитая на подушках. Это также ошибочное предположение, лежащее в основе многих социальных исследований, в том числе в экономике и политологии. Есть только одна проблема: это неправда. Некоторые вещи… просто случаются.



В 1980-х годах относительно малоизвестный биолог-эволюционист по имени Мотоо Кимура бросил вызов общепринятому мнению в своей области, продемонстрировав, что значительное количество изменений, происходящих на молекулярном уровне, произошло не из-за естественного отбора, а скорее было нейтральным. Многие изменения не были ни положительными, ни отрицательными, а были вызваны случайным дрейфом. Шум имел значение. Открытия Кимуры изменили представление ученых об изменениях в мире природы.



Но это не единственный урок, который Кимура оставил о хаосе, случайности и произвольном движении событий. В августе 1945 года Кимура был студентом Киотского университета. Если бы г-н и г-жа Х.Л. Стимсон в 1926 году отдыхали где-нибудь за пределами Киото, он и его идеи, вероятно, были бы уничтожены ослепляющей вспышкой атомного взрыва".



***



Клаас отдал все на откуп СЛУЧАЙНОСТИ.



Но, человек, является высшим разумным существом на Земле, который способен УПРАВЛЯТЬ СЛУЧАЙНОСТЬЮ.



Отсюда - теория управляемого хаоса.



Иногда человек ИЩЕТ СЛУЧАЙНОСТЬ, чтобы запустить систему управления.



Тот же пример с тунисским торговцем овощами. Разве без его самоподжога не произошла бы Арабская революция. Тем более, что сейчас досконально известно об объеме ресурсов, которые Запад подготовил тогда, чтобы раскрутить этот процесс.



Иногда сами "случайности" создаются искусственным образом, чтобы запустить маховик подготовленных и спланированных действий. Достаточно проанализировать события всех "цветных" революций последнего времени.



Клаас хочет все объяснить с "научной точки зрения". При этом показывает, что такая точка зрения весьма подвижна – она зависит от развития самой науки.



Ну, а верующий христианин скажет просто:



"ВСЕ ПРОИСХОДИТ ПО ВОЛЕ БОГА".



Поэтому люди не откладывают яйца как динозавры, а рожают детей. Источник - Завтра

