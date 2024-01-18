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Выборы в Пакистане: рука Лондона тянется к исламской ядерной кнопке, - Л.Савин
00:41 20.01.2024

Выборы в Пакистане: рука Лондона тянется к исламской ядерной кнопке

ЛЕОНИД САВИН

8 февраля парламентские выборы пройдут в Пакистане - стране, которая официально является членом "ядерного клуба". Выборы состоятся на фоне затянувшегося политического кризиса, возникшего из-за импичмента премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его последующего ареста по сомнительным обвинениям весной 2023 г. В то же время из Лондона вернулся ранее осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Наваз Шариф, который снова стал у руля партии "Мусульманская лига - Н".

Буква "Н" означает имя Наваза Шарифа, поскольку еще в 90-е партия раскололась на две фракции, и для отличия стали использоваться имена их лидеров. Судя по тому, что военные разрешили Шарифу вернуться в страну, а суд снял с него обвинения и допустил до выборов, договоренность о его дальнейшей политической карьере была достигнута.

Но "Мусульманская лига - Н" утратила былую популярность. Внутри организации существуют проблемы, критику в обществе вызывает продвижение Шарифами своих родственников на государственные посты. Тем не менее истеблишмент надеется, что именно Наваз Шариф станет следующим главой правительства.

Кого выбирают и кто участвует

Помимо депутатов Национальной ассамблеи и Сената (в стране двухпалатный парламент), будут избираться и представители в законодательные органы четырех провинций из которых состоит федеративный Пакистан.

В Ассамблее 336 мест, большинство которых (266 депутатов) представляют субъекты Федерации: Пенджаб (141 депутат), Синд (61), Хайбер-Пахтунхва (45), Белуджистан (16) и отдельно столичный регион Исламабад (3). Еще 10 мест распределяются между представителями религиозных меньшинств (христиане, индуисты, сикхи, буддисты и язычники), а 60 квотированы для женщин.

Наиболее важной провинцией из-за своей густонаселенности считается Пенджаб, поэтому за него уже идет торг между партиями, а клан Шарифов рассчитывает как минимум подмять под себя ассамблею провинции.

Возвращением Наваза Шарифа интрига с выборами не заканчивается.

В политическом отношении Пакистан представляет собой бурную смесь неофеодализма, клановых структур, этнической солидарности и различных мусульманских веяний (от радикального исламизма до традиционного суфизма). Все они по особому оформлены в политические партии. По результатам выборов в 2018 г. в Ассамблею прошли представители 12 партий и 13 независимых депутатов из списка, где фигурировало около 40 партий.

В Белуджистане традиционно представлена Народная партия семейного клана Бхутто-Зардари. В Пенджабе правит семья Шарифов с их "Мусульманской лигой - Н" (штаб-квартирой является Лахор - культурная столица страны).

В Хайбер-Пахтунхве с недавнего времени популярно "Движение за справедливость" Имрана Хана (здесь важную роль играет этнический пуштунский фактор), но там также действует Национальная партия Авами. Сильные позиции имеет и радикальная "Джамаат-и Ислами" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку в Вазиристане проживает много сторонников подобных взглядов.

"Мусульманская лига - К" пытается выбить себе несколько мест в Пенджабе. Есть еще ряд мелких партий, которые могут занимать сильные позиции на уровне провинций, но на национальном уступают тяжеловесам.

За всем этим стоит истеблишмент, который принимает решение, кого поддержать, а кого подвергнуть остракизму. Хранителями государственности традиционно являются военные. Запад оказывает на них давление, требуя демократизировать политическую систему. Военные делают вид, что идут на уступки и проводят демократические реформы.

Гонения на экс-премьера и его партию

Поскольку "Движение за справедливость" арестованного экс-премьера Имран Хана активно выводят из игры самыми различными способами - от арестов до судебных запретов, есть два варианта развития ситуации в целом.

По первому сценарию некоторым политикам из команды Хана дадут доступ к избирательному процессу, чтобы выпустить пар и показать видимость объективных результатов. А далее все будет зависеть от того, пойдут ли на такой компромисс представители движения.

Второй вариант - это максимальное сужение рамок их участия, чтобы маргинализировать сторонников Хана по всей стране. Здесь есть риск социального неповиновения и бунтов, если не в самом Исламабаде, то в других местах, особенно в Пешаваре.

Ядерный электорат "Движения за справедливость" - это активная молодежь, которая фактически исключена из социальных лифтов и критически настроена к истеблишменту и возможному переизбранию Наваза Шарифа. Поскольку Имран Хан известен как ярый борец с коррупцией, давление на его партию воспринимается как откат к военной диктатуре, где фасадом выступают старые кланы, уже известные по многочисленным скандалам.

Ранее суд запретил использовать символику "Движения за справедливость" в виде летучей мыши. По этой причине кандидаты от движения подавали заявки на участие в выборах в качестве независимых со своими собственными символами.

В этих условиях руководство партии старается добиться от своих членов необходимой дисциплины и скоординированности действий, а истеблишмент делает ставку на атомизацию партии и последующую работу с каждым прошедшим кандидатом, чтобы окончательно дискредитировать и разрушить "Движение" Хана.

Имран Хан из тюрьмы обещает своим оппонентам из истеблишмента и политических партий "хороший шок" в день голосования. В целом он называет произошедшее с ним и его партией не иначе как "планом Лондона". Все действия избирательной комиссии Пакистана, полиции и Федерального агентства расследований от момента его ареста он считает частью заговора против него и его партии.

"Людей похищают и пытают, и если они не подчиняются, они оказываются в отделении интенсивной терапии", - сказал он в недавнем заявлении. Хотя ранее Хан обвинял в своем свержении США, поскольку получил угрозы через посла Пакистана в этой стране.

Напомним, что Имран Хан был с официальным визитом в Москве в день начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Встречи он не отменил и действия России не осудил даже по возвращении в Пакистан, хотя это и требовали сделать послы западных стран.

Жена Имрана Хана Бушра Биби тоже подвергается опале, а ее бывший муж подал на нее в суд якобы за нарушение норм шариата, связанных с периодом перед заключением нового брака. Более того, даже бывший министр внутренних дел Шейх Рашид был арестован 16 января по делу о погромах, которые вспыхнули в знак протеста против ареста Имрана Хана.

Внешние факторы

На ход избирательной кампании не мог не повлиять иранский ракетный удар по предполагаемой штаб-квартире террористов в Белуджистане 17 января. По утверждению пакистанской стороны, погибли двое детей, еще несколько получили ранения. Исламабад отозвал своего посла из Ирана, а затем осуществил симметричный ответ.

Однако тонкость заключается в том, что белуджские сепаратисты представляют угрозу как Пакистану, так и Ирану, где занесены в список террористических организаций. Известно, что они пользуются поддержкой Запада, а движение "Джандалла" курировалось ЦРУ. Это может послужить прекрасным примером того, как внешние силы провоцируют две страны на конфликт.

Других проблем в Пакистане тоже хватает.

В первую очередь к ним относится активность пакистанского "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является "филиалом" афганского движения. Пакистан пытается оказать давление на афганский "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы он предпринял существенные действия против своего пакистанского крыла. Но успехов в этом добиться не удалось, и в октябре прошлого года Пакистан принял решение депортировать всех афганцев, у которых нет надлежащих документов. Таких в стране два миллиона, и к этому моменту покинули ее уже несколько сотен тысяч.

Пакистан также испытывает серьезные проблемы с инфляцией и внешними долгами.

МВФ выдал очередной кредит на погашение задолженности, однако потребовал урезать социальные дотации и провести структурные реформы. Это привело к росту цен на газ и электричество. Население в 2023 г. значительно обеднело, что способствовало росту социальной напряженности.

Следует отметить, что Пакистан значится в списке дружественных России стран.

Хотя особой интенсификации в экономических, политических и научно-культурных взаимоотношениях в последние годы не видно. Основная сфера присутствия России в Пакистане - это газовая отрасль и металлургия (завод в Карачи, который строился еще во времена Советского Союза).

Основные инфраструктурные и IT-проекты давно курирует Китай, который является основным донором страны. Китайско-пакистанский экономический коридор с глубоководным портом Гвадар - это ключевой проект китайской инициативы "Пояс и путь". Также Китай помогает различными кредитами и продукцией. А для Пакистана такое сотрудничество важно еще и по причине необходимости сдерживания Индии, с которой у него территориальный спор по Кашмиру.

Кстати, если все же Наваз Шариф займет пост премьер-министра, на отношениях с Россией это вряд ли отразится в худшую сторону.

Он был в России на саммите ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 г., когда Пакистан был принят в ШОС. Также, независимо от того, кто будет у власти, свои позиции сохранит и Китай. Вероятно, что интересы основных партнеров Пакистана - Турции и Саудовской Аравии также не пострадают.

А вот будет ли дальнейшее охлаждение отношений с Западом, как это было при Имране Хане - большой вопрос. Наваз Шариф известен своими связями с британцами, и упускать возможность осуществления влияния через своего человека Лондон вряд ли откажется.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705700460


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