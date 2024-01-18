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The Economist: арктические пути станут альтернативой маршрутам через Суэц
00:43 20.01.2024

The Economist
Великобритания

Насколько жизнеспособны арктические маршруты судоходства?
The Economist: арктические пути станут альтернативой маршрутам через Суэц

Обострение ситуации в Красном море в очередной раз заставляет задуматься о поиске альтернативных торговых путей, пишет The Economist. При этом самый выгодный и безопасный из возможных маршрутов - арктический. Россия обильно инвестирует в регион и, в свете таяния ледников, будет разрабатывать его еще активнее.

Морские пути сообщения оказались под угрозой. Семь из десяти крупнейших судоходных компаний мира приостановили транзиты через Красное море, где йеменская повстанческая группировка хуситов наносит удары по коммерческим судам. В результате сейчас через Суэцкий канал - короткий путь из Индийского океана в Средиземное море - проходит гораздо меньше судов. Объем торговых перевозок через Панамский канал, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, сократился на 30% с ноября, причиной чему стала сильнейшая засуха, из-за которой уровень воды в канале понизился. По данным Freightos, платформы бронирования и оплаты международных грузоперевозок, с начала декабря спотовая цена отправки 12-метрового контейнера из Китая в Северную Европу выросла на 283%.

У этих длинных маршрутов морских торговых перевозок существует все более заманчивая альтернатива - несколько путей, которые позволяют сократить продолжительность следования на 40% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Но есть загвоздка: Северный морской путь, Северо-Западный проход и Трансполярный морской путь пролегают через океан, скованный льдами. Может ли Арктика стать жизнеспособным маршрутом коммерческого судоходства?

Ответ на этот вопрос - все более уверенное "да". Вот только причина такого положения вещей вызывает тревогу. Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем мир в среднем. С 1978 года ледяной покров ежегодно уменьшался примерно на 78 тысяч квадратных километров. В июне 2023 года журнал Nature Communications опубликовал результаты исследования, согласно которым, даже если мир значительно сократит выбросы парниковых газов, первое арктическое лето без льда может наступить уже в 2040-х годах. По мере таяния ледников и развития технологий судоходства в холодных морях, доступность Арктики будет расти.

Арктические воды становятся все более оживленными. Самым популярным маршрутом судоходства является Севморпуть, который контролирует Россия. С 2014 по 2022 год объемы торговых перевозок выросли на 755%. Россия хочет, чтобы к 2035 году объемы перевозок увеличились в десять раз по сравнению с уровнем 2022 года. В октябре она объявила о создании совместного предприятия с эмиратской логистической компанией DP World с целью развития арктических контейнерных перевозок. В том же месяце китайская судоходная фирма NewNew Shipping Line совершила свой первый рейс туда и обратно по арктическому маршруту между Шанхаем и Санкт-Петербургом.

Но по общемировым меркам объемы грузоперевозок через Арктику остаются незначительными. В 2022 году в арктические воды зашло менее 1,7 тысячи судов, тогда как через Суэцкий канал проследовали более 23 тысяч судов, а через Панамский - 14 тысяч. Судоходство по северным маршрутам по-прежнему носит сезонный характер: бо́льшая часть рейсов совершается летом. Северо-Западный проход сильнее скован льдами, чем Севморпуть, поэтому через него проходит меньше судов. Транзит по Трансполярному морскому пути будет возможным только при наличии тяжелых ледоколов, пока его льды не растают в достаточной мере. Все эти обстоятельства настораживают страховщиков. Недостаточно подробные карты в сочетании с суровыми и непредсказуемыми погодными условиями повышают вероятность несчастных случаев. И экономия времени тоже кажется сомнительной. Согласно исследованию, опубликованному в апреле 2023 года в журнале Geophysical Research Letters, морской туман может увеличивать время следования через Северо-Западный проход и Севморпуть на 23–27% и 4–11% соответственно. Арктическая навигация требует опыта и специализированных судов. И то, и другое стоит денег.

Растущая геополитическая напряженность тоже будет препятствовать арктическому судоходству, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Суда должны получать от российских властей разрешения на проход по Севморпути. Сейчас западные корабли им практически не пользуются. Канада и Америка никак не могут договориться в вопросе правил транзита по Северо-Западному проходу. Но в конце концов, по мере нагревания Арктики и таяния льдов в международных водах вдоль Трансполярного морского пути, политические споры будут иметь все меньше значения.

Между тем тревоги экологов в связи с активизацией судоходства в Арктике будут только усиливаться. В 2021 году Международная морская организация при ООН одобрила введение запрета на использование мазута в Арктике и в Антарктике, который вступит в силу в 2029 году. Она надеется, что запрет поможет снизить риск разливов нефти и других вредоносных воздействий. Загрязнение воздуха, воды и шум от судоходства угрожают местным видам животных и растений, а также местному населению, которое от них зависит. Несколько компаний уже обязались не отправлять товары через этот регион по экологическим соображениям.

Арктике будет трудно соперничать с традиционными судоходными маршрутами. Экстремальные погодные условия ограничивают ее потенциал как транзитного пути для перевозки грузов. Но по мере таяния ледникового покрова движение в ее водах будет становиться все более оживленным - и Россия будет все активнее этим пользоваться.

Источник - ИноСМИ
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