Франция предала своих наемников, массово уничтоженных в Харькове

00:45 20.01.2024

Макрон рвется создать "артиллерийскую коалицию" - но сделать это за чужой счет



Константин Ольшанский



Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России из-за уничтожения большой группы французских наемников в Харькове. Официальный Париж отрицает наличие наемников в зоне СВО. Хотя поводов вызвать посла еще много: Франция за последние дни сделала несколько провокационных заявлений. Например, пообещала предоставить киевскому режиму дополнительные артиллерийские системы CAESAR и даже создать "артиллерийскую коалицию".



Пьера Леви вызывают в МИД России второй раз за полгода, пишет издание Le Figaro. В сентябре его вызвали после скандала на саммите G20, где российским журналистам было грубо отказано в доступе на пресс-конференцию Эммануэля Макрона. Действия французской стороны назвали "дискриминационными и явно русофобскими".



"Артиллерийская коалиция" разваливается сразу после создания



18 января Франция объявила о создании коалиции, которая объединит страны, желающие помочь ВСУ с артиллерией.



Как пишет Le Figaro, коалицию возглавляют Франция и США. Ее создание стало результатом секретных переговоров на уровне министерств обороны, конечная цель - организовать в 2024 году новое украинское "контрнаступление", чтобы прорвать линию соприкосновения, замороженную с лета 2023 года.



Правда, первое же заседание коалиции, которое проводил в Париже французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорну, началось с грандиозного скандала. В Париж прилетели руководители военных делегаций из 23 стран. И только "виновника торжества", увертливого министра оборону Украины Рустема Умерова не было. Умеров отказался лететь во Францию якобы "по соображениям безопасности", пишет Le Figaro. Причем визит украинская делегация отменила в самый последний момент, подставив организаторов.



В интервью изданию Parisien министр Себастьен Лекорну разъяснил суть создания коалиции. Французская оружейная корпорация Nexter на двух заводах в Бурже и Роан сейчас работает над созданием новой модификации самоходной пушки CAESAR. И французы намерены отправить ее в зону СВО, фактически на бесплатные полевые испытания.



Франция в настоящее время отправили Украине 49 самоходок CAESAR. Однако они почти не были задействованы в ходе летнего "контрнаступления". В 2024 году французская корпорация намерена произвести 78 таких самоходок.



Шесть из них, уже оплаченных Евросоюзом, будут доставлены ВСУ "в ближайшие недели", пообещал Лекорну. Остальные 72 самоходки еще только предстоит оплатить. Каким волшебным образом, непонятно, если Евросоюз заморозил коллективное финансирование ВСУ.



Франция, скрепя сердце, согласилась оплатить из собственного бюджета 12 CAESAR для киевского режима, заявил Лекорну. Потратят на это не менее 50 миллионов евро.



- Финансирование требуется еще на 60 орудий, эту эстафету я передаю нашим союзникам, - прозрачно намекнул Лекорну на то, что Франция платить больше не будет. Видимо, поэтому Умеров и не полетел в Париж, чтобы не опозориться перед министрами обороны, не желающими больше давать ВСУ денег.



"Миражей" не дождутся, "Скальпов" не хватит



Украинцы клянчат у Франции еще и истребители Mirage 2000 D, пишет издание Le Point. И даже если французы дадут "добро", то самолеты отправятся ВСУ не раньше 2025 года. Скажем, решение о передаче киевскому режиму F-16 затянулось почти на год.



Французы так расщедрились, что пообещали выделить ВСУ артиллерийские боеприпасы. Сейчас Франция отправляет 1 тысячи снарядов 155-мм в месяц, а к концу 2024 года увеличит это количество до 3 тысяч в месяц.



- Этого количества достаточно только для нескольких дней боевых действий с украинской стороны, - смеется над решением Парижа военный консультант Стефан Одран. Кроме того, ВСУ острее требуются не 155-мм снаряды, а 122-мм снаряды, которые используют орудия советской разработки.



Евросоюз еще в прошлом году поставил перед собой цель передать Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов к весне 2024 года. Однако это оказалось абсолютно недостижимой целью: на сегодняшний день доставлено только 300 тысяч снарядов, пишет пишет Europe1.



А вот что кажется вполне реалистичным, так это обещание президента Эммануэля Макрона передать киевской хунте 40 крылатых ракет большой дальности Scalp-AG и "сотни" бомб.



Речь идет про управляемые бомбы AASM, разработанные Safran, которые могут устанавливаться на украинские истребители МиГ и Су, заявил министр Лекорну в интервью France Inter. Авиабомбы будут поставлять по 50 в месяц.



С чего бы это вдруг французы так расщедрились? Скажем, после передачи ВСУ ракет Scalp-AG (полный аналог британских Storm Shadow), у французской армии останется от 100 до 200 ракет, говорит эксперт Лео Периа-Пенье в интервью Ouest France



- Хоть эти ракеты могут поражать важные цели, они сами по себе не способны изменить обстановку на фронте, - говорит Лео Периа-Пенье. - А недавние заявления Макрона о передаче оружия прозвучали на фоне полного отсутствия таких заявлений за многие месяцы.



Действительно, богатая Франция не спешила вооружать ВСУ (в отличие, например, от Германии или Польши). Французы выделили киевскому режиму на его военную авантюру лишь около 500 млн евро (почти как Словакия, зато больше Австралии). И вот теперь Макрон и пытается подкинуть украинцам еще жалкие крохи. Ну, и мертвых наемников.