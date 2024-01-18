 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Суббота, 20.01.2024
00:51  ОБСЕ: больше вреда или пользы? - Булат Султанов
00:49  Дракон в папахе: Грузия укрепляет отношения с Китаем, - Игорь Кармазин
00:47  Поменять сектор: война на Ближнем Востоке бьет по кампании Байдена, - П.Доренко
00:46  Казахстан – не газовая держава, - Олжас Байдильдинов
00:45  Франция предала своих наемников, массово уничтоженных в Харькове
00:43  The Economist: арктические пути станут альтернативой маршрутам через Суэц
00:41  Выборы в Пакистане: рука Лондона тянется к исламской ядерной кнопке, - Л.Савин

00:39  Что движет современным миром: Хаос против управления? Или управление хаосом?
Пятница, 19.01.2024
23:33  Зачем хотят посадить Стрелкова? Героя Русской весны могут "законсервировать" за решеткой - на будущее
23:31  Право аренды на сельхозземли в Узбекистане разрешено передавать другим лицам
23:25  В России введут консульский учет соотечественников, живущих за границей
23:02  Россиянин Кротов занял 11 место на ралли "Дакар" (категория внедорожников), выступая за Кыргызстан
22:57  Казахстанским чиновникам смягчили график, чтобы они могли проводить время с семьей
22:54  Эрдоган готовится к выборам - местным и не местным, - Ст.Тарасов
18:52  Модуль не может подзаряжать аккумуляторную батарею. Японский космо-аппарат на Луне тихо умирает
18:46  Белый дом сообщил о трех новых ударах по Йемену "в целях самообороны"
14:29  "Под видом раненых". США ведут грязные игры против Турции, перебрасывая террористов в Ирак, - Шахин Шен
14:26  "Мир горит корью". Нужно ли всем прививаться?
14:00  Шапка Моргенштерна* и украинский след. Кто стоит за беспорядками в Башкирии
07:57  Токаев: "Совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы..."
07:53  Рота в резерве... ООН впервые выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию
07:50  Киев. Арестован укр-олигарх Гринкевич, воровал с поставок белья в армию
07:15  Хуситы в новой войне на Ближнем Востоке: в единой цепи событий.., - Владимир Овчинский
06:45  ВВС Иордании нанесли удары по Сирии. Заваруха ширится...
01:26  Война в Красном море: йеменская дау способна потопить американский авианосец
01:19  Борьба за мир до полной капитуляции. Украинские события: воспоминания о будущем, - А.Храмчихин
01:13  Политолог Тодд: Запад готовится к войне, зная, что ее проиграет
01:10  Теплый Пакистан: война в Газе разогревает застарелые конфликты в регионе, - П.Доренко
01:01  Турция: имперское прошлое, военный потенциал, геополитические амбиции (рецензия)
00:59  Исламские экстремисты активизировались в Индии, - Лариса Шашок
00:50  Бедный край, богатый ресурсами. Вот за что бьются Иран и Пакистан, - Правин Свами
00:45  Тектоническая плита под Тибетом начала раскалываться на части. Ученые в ужасе...
00:39  В Монголии построят новую столицу на месте древнего Каракорума - столицы империи Чингисхана
00:37  Дружба с Болгарией вернется вместе с русскими полевыми кухнями на улицах ее городов, - СП
00:13  Пекин уже готов к воссоединению. А Тайбей? - В.Рубин
00:00  В Сингапуре впервые за 40 лет предъявили обвинение в коррупции министру
Четверг, 18.01.2024
22:16  Иран и Пакистан на грани войны, - Ст.Тарасов
22:09  США ввели санкции против компании из ОАЭ и 17 танкеров из-за российской нефти
20:34  Харьков. Рос-ракета удачно познакомилась с отрядом французских наемников
19:21  Пакистан отозвал посла из Ирана в ответ на ракетный удар
18:25  Россия успешно вышла на безбрежный рынок Исламского мира, - Ильбер Васфи Сель
18:22  Танкеры встали. Бои в Красном море задерживают поставки катарского СПГ в Европу, - Мурат Темизер
18:20  Инфаркты, инсульты, старческое слабоумие - выстоят ли Байден с Трампом? - The Economist
16:24  Агентство продвижения экспорта преобразуют в Компанию развития торговли Узбекистана
12:13  Президент Туркменистана уволил генпрокурора и присвоил звания генерал-майоров силовикам
11:57  УзбКадры: Замминистра инвестиций и глава Агентства по техрегулированию уволены, вице-премьер предупрежден
11:31  КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование.., - Е.Косенко
11:02  Юбочки под елочкой. В Кременском лесу против чеченского спецназа "Ахмат" брошена в бой 1-я украинская женская рота
10:46  Кыргызский парламент избрал полковника ГКНБ заместителем Омбудсмена страны
10:20  В Кыргызстане арестовано 11 журналистов-расследователей. Правящее ОПС лютует
10:18  Российская телеведущая Тина Канделаки сравнила казахов с манкуртами. Депутаты Казахстана возмущены
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    Казахстан   | 
Казахстан – не газовая держава, - Олжас Байдильдинов
00:46 20.01.2024

Казахстан – не газовая держава

18.01.2024

Владислав ЮРИЦЫН

Эксперт по энергетике Олжас Байдильдинов о процессе газификации страны

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705700760


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