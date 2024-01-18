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Поменять сектор: война на Ближнем Востоке бьет по кампании Байдена, - П.Доренко
00:47 20.01.2024

Поменять сектор: война на Ближнем Востоке бьет по кампании Байдена
Как ситуацией в регионе может воспользоваться Трамп

Прохор Доренко

США все больше ввязываются в конфликт на Ближнем Востоке, нанося удары по позициям хуситов в Йемене. Но американская администрация пока так и не смогла достичь существенных продвижений в собственных проектах в регионе. Нет больших достижений для команды Джо Байдена и на украинском направлении. Продолжение эскалации сыграет на руку соперникам из Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. Как будет действовать Байден и какую выгоду может получить Дональд Трамп от затягивания конфликта в палестинском анклаве - в материале "Известий".

Байдену нужны победы

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него западной коалиции под руководством США и Великобритании, наносящей удары по объектам йеменской проиранской группировки "Ансар Аллах" (хуситы), негативно сказываются на экономической ситуации в мире и влекут за собой репутационные потери для Вашингтона. Удары по целям хуситов ни к чему не привели - теперь помимо израильских торговых кораблей в Йемене начали бить по американским и британским судам.

"18 января поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру M/V Chem Ranger, плавающему под флагом Маршалловых Островов. Судно принадлежит США, используется греческой стороной. Корабль продолжил свой путь", - заявило центральное командование США USCENTCOM 19 января (американское боевое командование, выполняющее задачи на Ближнем Востоке, в Африке, Средней Азии и некоторых частях Южной Азии).

Тем не менее в Вашингтоне не стремятся решить кризисную ситуацию в регионе, а лишь идут на ее эскалацию. 17 января администрация Белого дома вновь включила проиранское йеменское движение в список террористических организаций. Кроме того, это событие напрямую связано с войной в секторе Газа, поскольку хуситы вышли на сцену конфликта в рамках своей поддержки мирных жителей в палестинском анклаве.

Впрочем, амбиции администрации президента США Джо Байдена могут создать нежелательную картину для предвыборной кампании, чем наверняка воспользуются противники главы Белого дома, рассказал в беседе с "Известиями" журналист-международник Аббас Джума.

- Нынешняя администрация явно в кризисе. Байден и команда не понимают, что делать с ХАМАС или "Ансар Аллах" (хуситы). Америка сегодня - заложница своих амбиций в регионе, ни заднюю дать, ни решить вопрос, по сути, они не могут. И даже воздействовать на своих подопечных. Очень плохой фон для выборов, - добавил он.

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К тому же сегодня нет точного понимания, что именно американская администрация может выдать за "победу" для избирателя, по крайней мере до тех пор, пока продолжается война в палестинском анклаве и обострение в Красном море, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

- Сегодня я не вижу никаких перспектив для администрации, чтобы там смогли объявить о каких-либо победах. Там хотели бы просто заявить, что победа - это не что иное, как достижение хрупкого мира, перемирия с целью его деэскалации, - полагает он.

По его словам, в случае победы Израиля над ХАМАС у американской стороны не получится выдать ее за собственную. Помимо этого, вялотекущий конфликт выгоден Трампу, чтобы перетянуть на себя поддержку израильского лобби.

В декабре 2023 года экс-президент США Дональд Трамп уже обращал внимание на промахи своего возможного соперника на предстоящих выборах. "США позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Сейчас происходят действительно плохие вещи. Может случиться катастрофа, если мы не начнем работать с силой и точностью", - заявил он.

В частности, газета The Wall Street Journal опубликовала в том же месяце результаты опроса, посвященного показателям доверия к Байдену и Трампу в вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным исследования, 44% высказались в поддержку экс-президента, в то время как 32% отдали свои голоса нынешнему лидеру.

Проваленные проекты

За время своего правления администрация Джо Байдена не смогла достичь на Ближнем Востоке своих основных целей: примирения арабских государств с Израилем и строительства альтернативы проекту Пекина "Один пояс - один путь". Более того, несмотря на давние крепкие и тесные связи с Саудовской Аравией, наследный принц Мухаммад Бен Салман не пошел на повышение добычи нефти по просьбам Вашингтона на фоне украинского кризиса.

В сентябре прошлого года американская администрация предпринимала активные и уверенные шаги по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Палестинская проблема для саудитов на тот момент играла несущественную роль, а Арабская инициатива 2002-го (нормализация отношений всех арабских государств с Израилем в обмен на территории Палестины в рамках 1967 года) уже казалась недостижимой.

К слову, США еще до событий 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали израильские поселения, настолько стремились достичь определенной "победы" на Ближнем Востоке, что готовы были позволить Эр-Рияду создать собственную ядерную программу в мирных целях при поддержке Тель-Авива. К тому же эти события были тесно связаны с объявлением Белого дома о запуске экономического коридора через Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль - этот проект играет ключевую роль для администрации Джо Байдена. "Процесс нормализации с Израилем заметно продвигается вперед", - сообщил наследный принц Саудовской Аравии в своем интервью CNN в сентябре прошлого года.

Однако атака ХАМАС на Израиль и начало ЦАХАЛ наземной операции в секторе Газа помешали реализации плана, поскольку молодой арабский лидер мог бы потерять свою популярность внутри страны и в арабском регионе.

Трамп уже строил мир для Израиля

В отличие от своего противника бывшему президенту США Дональду Трампу, который с успехом прошел первые кокусы в Айове и набрал больше 50%, удалось достичь нормализации отношений между Израилем, Бахрейном и ОАЭ в 2020 году ("Соглашения Авраама"), но к движению на пути к решению палестинского вопроса это не привело.

После начала войны в секторе Газа Трамп не раз критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за допущение этих событий. "Нетаньяху и Израиль не были готовы к подобному. Во время моего президентского срока им бы попросту не пришлось готовиться", - заявил он Fox News 12 октября 2023 года.

Тем не менее приход Трампа не будет означать решения палестино-израильского конфликта, поскольку в действиях и риторике экс-президента открыто читалась произраильская позиция. "Конфликт между Израилем и ХАМАС - это не конфликт между двумя равными сторонами. Это борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом", - заявил Дональд Трамп в конце октября прошлого года.

Кроме того, до сих пор остается неясным, каким образом бывший президент планирует остановить войну в секторе Газа.

- Администрация Трампа была самой произраильской за всю историю США. Трамп - любимчик ультраправых израильтян, и сложно представить, как он будет решать проблему наступления на Газу, которое пока не приносит военных плодов, - полагает журналист-международник Аббас Джума.

Таким образом, сегодня США оказались втянуты - прямо или косвенно - в два тяжелых конфликта: на Украине и на Ближнем Востоке. Поскольку ВСУ продемонстрировали неспособность каким-либо образом изменить ситуацию в зоне проведения спецоперации, решение конфликта в секторе Газа может стать ключевой темой для администрации Байдена как результат в международной политике для трансляции на внутреннюю аудиторию.

И, судя по всему, пока ему не удается использовать эту карту в своей информационной кампании: согласно данным совместного опроса новостного портала The Messenger и консалтингового агентства Harris X 18 января, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то за действующего президента Джо Байдена проголосовали бы 35% независимых избирателей, а за Дональда Трампа - 46%.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705700820


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