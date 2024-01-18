Пакистан и Иран договорились о деэскалации конфликта

06:01 20.01.2024

В рамках восстановления дипотношений в Исламабад и Тегеран также вернутся ранее отозванные послы.

Иллюстративное фото



Министры иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани и Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора договорились о деэскалации конфликта. Об этом сообщает пакистанский МИД.



Стороны согласились с необходимостью укрепления сотрудничества на рабочем уровне и тесной координации в области борьбы с терроризмом, следует из заявления.



"Подчеркнув тесные братские отношения между Пакистаном и Ираном, министр иностранных дел выразил желание Пакистана работать с Ираном на основе духа взаимного доверия и сотрудничества", - говорится в сообщении.



Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что в основе этого сотрудничества должно лежать уважение к территориальной целостности и суверенитету стран.



В рамках восстановления дипотношений в Исламабад и Тегеран также вернутся ранее отозванные послы Реза Амири Могхаддам и Мухаммад Мудасир Типу.



Напомним, 16 января две базы белуджийской группировки боевиков "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") в Пакистане были атакованы "беспилотниками и ракетами" со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции. МИД Пакистана заявил, что в результате удара погибли двое детей, еще три девочки были ранены.



17 января Иран нанес удары баллистической ракетой и беспилотниками по территории пакистанской провинции Белуджистан, целью которых была заявлена ликвидация членов "Джейш аль-Адль". Жертвами ударов, по информации Исламабада, стали несколько человек. В ответ Пакистан отозвал своего посла из Тегерана, а находящегося там иранского – попросил "не возвращаться".



ВВС Пакистана ранним утром 18 января нанесли серию ударов по территории пограничной иранской провинции Систан и Белуджистан, как утверждалось, с целью уничтожения укрытий террористов. В пакистанском МИДе после сообщили об уничтожении нескольких боевиков. По данным Ирана, в результате атаки погибли шестеро детей, две женщины и один мужчина.