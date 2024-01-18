"Помогать Украине должны другие": министр обороны ФРГ отрекся от Зеленского

07:19 20.01.2024

А заодно отказался идти ва-банк на Украине



Хорошие новости: министр обороны ФРГ и потенциальный претендент на роль следующего канцлера Борис Писториус отказался идти ва-банк на Украине и по максимуму дистанцировался от ответственности за снабжение режима Зеленского вооружением. По словам этого политика, который по отношению к России является отнюдь не голубем, а самым настоящим ястребом, Германия и так сделала для Киева больше, чем другие страны Европейского союза, и теперь дело за этими самыми другими. Проблема для Киева состоит в том, что эти "другие" тоже считают, что дело за еще более "другими". Получается круговорот указательных пальцев в природе и, как следствие, вакуум ответственности.



А заодно отказался идти ва-банк на Украине



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Вот самая важная цитата Писториуса из материала в немецкой газете Die Welt: "Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы поставляли все, что могли". А теперь Берлин по-прежнему хочет, но больше не может - так что ли следует понимать логику министра обороны ФРГ? Еще одна приятная для Москвы цитата из "лагеря противника". Председатель военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр о ходе конфликта на Украине: "В 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен. Важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичными".



Приятно, правда? Но, получая удовольствие от явного дискомфорта западников, российская публика не должна игнорировать менее приятные и менее однозначные стороны реальности. Еще одна мысль Роба Бауэра. По словам натовского адмирала, и Россия, и Украина находятся сейчас "на этапе, когда ситуация не сильно продвигается в ту или иную сторону. Бауэр убежден: если говорить о краткосрочной перспективе, то ни от Киева, ни от Москвы "не стоит ждать чудес". А ведь "чудес" (разумеется, полезных для России) так хочется! Но, как следует из заявлений близких к российской власти аналитиков, ставка в Москве делается не на "чудеса", а на планомерное наращивание давление на Украину. А эта стратегия требует времени и стратегического терпения.



Недавно знаменитый российский политолог Сергей Караганов в на страницах журнала "Россия в глобальной политике" в очередной раз объяснился по поводу своих нашумевших прошлогодних призывов всерьез отнестись к перспективе превентивного использования Россией ядерного оружия. Оказывается, подобные призывы звучали в рамках выполнения следующей задачи: "содействовать мирному отступлению Запада с его прежних гегемонистских позиций". Но сейчас разговор не об этом. Сейчас разговор о вот какой фразе в статье Караганова: "Через год-два СВО нужно сворачивать решительной победой".



Сейчас на дворе январь 2024 года. Через год будет январь 2025 года, через два - январь 2026 года. В феврале 2026 года с момента начала СВО пройдет четыре года. Неужели специальная военная операция на Украине может настолько затянуться? Очень хочется ответить на этот вопрос отрицательно. Но единственный правдивый вариант ответа звучит так: мы не знаем. Мы не знаем - и можем лишь озвучивать различные сценария развития событий. Поток сходных с заявлениями Писториуса новостей из западных столиц ("Мы сделали все, что могли. Пусть теперь Киеву помогают другие!") может привести к тому, что радикальные перемены на украинском фронте состоятся уже в 2024 году. А может и не привести. Если рассуждать с точки зрения историка-любителя, то нынешняя ситуация на фронтах СВО больше всего напоминает позиционное противостояние конфликтующих сторон времен Первой мировой войны. А там все затянулось как раз на те самые четыре года, намек на которые содержится в статье Караганова. Именно столько потребовалось на то, чтобы обозначившиеся уже к 1916 году (через два года с момента начала конфликта) тенденции привели к капитуляции германского блока.



Предлагаю поэтому (и не только поэтому) еще раз внимательно ознакомиться с процитированным выше высказыванием натовского адмирала Роба Бауэра: "В 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен. Важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичными". Что для голландца хорошо, то плохо для русского. Что плохо для русского, хорошо для голландца. Такая вот получается зеркальная геополитическая симметрия! Но довольно отвлеченных размышлений. Не отвлеченные геополитические размышления сводятся к тому, что мы не должны впадать в wishful thinking ("принятие желаемого за действительное") и делать чересчур оптимистичные выводы из новостей вроде заявления Писториуса. Специальная военная операция на Украине завершится только тогда, когда она завершится. Не слишком элегантная фраза с точки зрения русского языка - но при этом единственно верная с точки зрения геополитических реалий.



Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ