Пакистан и Иран обменялись добрососедскими ударами, - Э.Байназаров

08:09 20.01.2024

Велика ли угроза войны Исламабада и Тегерана

Пакистан не оставил без ответа удар по своей территории, который накануне нанесли иранские военные. Утром 18 января пакистанцы атаковали, как было заявлено, "укрытия террористов" в иранской провинции Систан и Белуджистан. Днем ранее точно такой же формулировкой Тегеран оправдывал свои удары по Пакистану. Иранцы потребовали от соседей "немедленных объяснений", Исламабад же привел армию в состояние повышенной боеготовности. Вместе с тем опасаться полномасштабного конфликта сейчас вряд ли стоит.



Власти Пакистана утверждают, что нанесли высокоточные удары по позициям террористов. Однако в Иране заявили, что в числе жертв оказались женщины и дети



МИД Пакистана заявил в четверг, что провел "серию хорошо скоординированных и целенаправленных точных военных ударов" по юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Операция получила название "Смерть сармачарам". Так в официальной риторике Исламабада называются "террористы пакистанского происхождения, укрывающиеся в Иране".



В Исламабаде заявили, что в результате утренней атаки было "убито несколько боевиков". Иранская сторона, в свою очередь, утверждает: погибли по меньшей мере десять человек, в том числе женщины и дети. Все они пакистанцы.



При этом МИД Пакистана поспешил заверить, что "полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран". Также в ведомстве подчеркнули: "Единственная цель сегодняшнего действия - обеспечить собственную безопасность Пакистана и национальных интересов".



Это заявление практически слово в слово повторяет заявление иранцев. В ночь на 17 января Исламская Республика нанесла ракетами и беспилотниками удар по пакистанской провинции Белуджистан. Целью были заявлены опорные базы группировки "Джейш аль-Адль". В МИД Ирана тогда также заявили, что власти действовали, исходя из необходимости "защиты национальных интересов". Глава ведомства Хосейн Амир-Абдоллахиан в связи с этим заявил, что его страна целилась только по иранским террористам и что "ни один из граждан дружественной страны Пакистан не подвергся нападению ракет и беспилотников". Между тем в Исламабаде сообщали о двух погибших детях и еще трех раненых.



Новый виток эскалации вызвал немалую обеспокоенность на международной арене.



Так, МИД РФ призвал Исламабад и Тегеран к сдержанности. При этом Москва надеется, что "обмен любезностями" между двумя соседями не затронет Афганистан. Об этом заявил в четверг на своей большой пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.



Контролирующие Афганистан талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), кстати, выступили со схожим заявлением. "В свете недавно установленного мира и стабильности в регионе после длительных затяжных конфликтов и нестабильности обе стороны должны направить усилия на дальнейшее усиление региональной стабильности и урегулирование споров путем дипломатических каналов и диалога",- говорилось в заявлении афганского МИДа.



К сдержанности Исламабад и Тегеран призвали и в руководстве ЕС, и в Китае, и в Турции. При этом Пекин, похоже, решил выступить главным медиатором.



В китайском МИДе сообщили о готовности содействовать деэскалации между Тегераном и Исламабадом. Опыта трудных переговоров в регионе Пекину не занимать: например, в прошлом году именно при посредничестве КНР помирились Иран и Саудовская Аравия. А вот Анкара заявила о готовности стать посредником в урегулировании спора сразу между тремя сторонами: Пакистаном, Ираном и Ираком (он, напомним, также на днях подвергся иранской атаке).



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Оптимизма в четверг не добавляло то, что боевые силы Пакистана были приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Впрочем, позитив можно было найти в отсутствии заявлений из Тегерана о каких-либо неминуемых ответных шагах. МИД Ирана лишь потребовал "немедленных объяснений", осудив произошедшее. Как отмечает автор журнала Foreign Policy, эксперт по Юго-Восточной Азии Михаэль Кугельман, "такое поведение Тегерана дает возможность для деэскалации".



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Профессор Клемсонского университета (США) иранист Араш Азизи в беседе с "Ъ" предположил, что Тегеран мог заключить предварительные договоренности с пакистанцами относительно своих нападений на позиции "Джейш аль-Адль".



Такой вариант возможен, учитывая, что группировка принесла немало головной боли не только Тегерану, но и Исламабаду. "Скорее всего, стороны заранее обо всем договорились. Но когда операция вышла за обсужденные рамки, то есть привела к гибели мирных жителей, это вызвало гнев пакистанцев и потребовало ответа",- пояснил эксперт. Тем не менее затем заявления о дружеских и братских отношениях продолжили звучать с обеих сторон.



Эльнар Байназаров

Газета "Коммерсантъ" №9 от 19.01.2024, стр. 5