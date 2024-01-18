РосДума срочно готовит законо конфискации имущества за фейки

09:07 20.01.2024

Володин: проект о конфискации имущества за фейки внесут в Госдуму в понедельник

Законопроект о конфискации имущества в том числе за фейки о вооруженных силах внесут в Госдуму в понедельник, 22 января, сообщил в Telegram спикер думы Вячеслав Володин. По его словам, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, "используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности" России, а также по решению суда лишать почетных званий.



Инициатива предполагает, что лишить имущества могут за:



распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (ст. 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (ст. 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении России и россиян (ст. 284.2 УК);

содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или зарубежных госорганов (ст. 284.3 УК);

реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).

О разработке законопроекта стало известно на этой неделе. Его поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст, Росфинмониторинг и комиссия правительства по законопроектной деятельности. "РИА Новости" сообщали, что в разработке проекта участвовали лидеры всех фракций, но глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев не подтвердил "Ъ" свою причастность к инициативе.



Лаура Кеффер