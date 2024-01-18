Украина договорилась с Европой о создании газотранспортного коридора Юг - Север

10:25 20.01.2024

Как отмечается в Telegram-канале правительства Украины, подписи под документом поставили представители операторов газотранспортных систем Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии.



Реализация проекта предполагает, что "будет создана синергия между LNG-терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, украинскими подземными хранилищами и потребителями в Центральной Европе".



В Киеве ожидают, что это даст возможность дополнительно поставлять свыше 7 миллиардов кубометров газа через Украину из Румынии в страны Центральной Европы каждый год.



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Ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн выразил опасения в связи с риском прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он отметил, что газопровод проходит через страну, находящуюся в состоянии конфликта, в связи с чем риски высоки.



Глава Министерства экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек признал, что экономика ФРГ лишилась конкурентного преимущества, отказавшись от российского газа. При этом по всей стране выросли цены на энергию.



Татьяна Плотникова