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Полтысячи школьников оказались на дистанционке и без интернета в Алматинской области
10:37 20.01.2024

В селе Косозен Алматинской области полтысячи школьников перевели на онлайн-обучение из-за того, что автобусы не вышли на линию. Но выяснилось, что интернета для обучения в селе тоже нет, передает Almaty.tv. Как сообщает телеканал, местная школа находится в пяти километрах от дачного массива в селе Косозен. Раньше, по словам родителей, их детей до учебного заведения и обратно довозил автобус. Но сегодня транспорт на линию не вышел из-за поломки.

Детей перевели на онлайн-обучение, однако выяснилось, что интернета в селе нет, а значит, нет и доступа к онлайн-платформам. На занятия не пошли и трое детей Шолпан Касымовой. Женщина возмущена тем, что им приходится учиться на дому.

Проблему усугубляет и отсутствие интернета. "Руководство школы разрешило нам обучаться на дому. Но я не хочу. Во-первых, у нас в поселке не ловит интернет, а мои дети учатся в начальных классах. А вы сами знаете, им нужно особое внимание",- поделилась жительница села Шолпан Касымова. "С третьей четверти нет школьного автобуса. Наши дети учатся в две смены. От онлайн-обучения нет толку. Ходим по всему дому в поисках Сети. Неужели нельзя предоставить автобус", - вопрошает другая жительница села Баян Хасенова. Администрация учебного заведения обещает выделить временные автобусы из соседних школ. Но когда именно это произойдет, директор школы ответить не смогла. "У нас учится 751 ученик. Из них - 551 из дачных массивов, а 200 приезжают из района новостройки. Поскольку это новый год, выделяются средства. Как только будут приобретены необходимые автозапчасти, вызовут мастера, который починит их", - пояснила директор школы № 50 Шолпан Байтымбетова.

В акимате рады помочь в решении проблемы, но дачный массив еще не вошел в состав села Косозен. "Уже утвержден и пересмотрен генплан, и 12 дачных массивов будут включены в состав села Косозен. Мы можем отнести в районный архитектурный отдел. После этого мы можем начать работы по подключению электросетей и отремонтировать дороги. Но пока мы никак не можем вмешиваться в ситуацию", - объяснил аким Караойского сельского округа Кайрат Ортыбаев. После визита журналистов на линию все же выехал один автобус. Но жители предполагают, что это временная акция и через пару дней им снова придется обучать своих детей на дому. Напомним, ранее вокруг Алматинской военной школе разгорелся скандал - учебное заведение перепрофилирует в колледж, но родители учеников выступили против. Они просят хотя бы позволить детям доучиться в школе. Между тем в Астане в Астане родители школьников потребовали вернуть их школу в старое здание. Два года назад здание было признано аварийным, школу вместе с учениками перевели в другое здание. Однако теперь стало известно, что признанное аварийным строение не снесут, а расположат в нем другое учебное заведение. А в Алматинской области в сельской школе настолько мало места, что педагоги остались без учительской и вынуждены готовиться к урокам в коридоре. В учебном заведении нет раздевалок и гардеробных, а парты и стулья в дефиците. На урок физкультуры дети переодеваются прямо в спортзале. Ситуацию прокомментировали в отделе образования.

Кристина Кривцанова

Источник - nur.kz
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