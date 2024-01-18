Между Индийским океаном и Западной Азией… Что Иран хотел донести врагам и союзникам? - Батул Рахал

11:59 20.01.2024

Al Mayadeen

Ливан



Между Индийским океаном и Западной Азией… Что Иран хотел донести врагам и союзникам?

Al Mayadeen: Иран послал угрозу США и передал четкое послание своим союзникам



Атаки КСИР по израильским целям стали четким посланием Ирана его врагам и союзникам, пишет сайт Al Mayadeen. По мнению автора статьи, Тегеран "выходит на поле боя" и угрожает Вашингтону, который ранее не воспринял всерьез предупреждения Ирана и не прекратил агрессию в Газе.



Ответ Тегерана на убийство лидеров "оси сопротивления" и террористические акты в Иране содержит несколько четких посланий так называемому "Израилю" и Соединенным Штатам, а также его союзникам одновременно. Что это за сигналы?



Через несколько дней после начала израильской агрессии в Газе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поспешил предостеречь Соединенные Штаты и сионистское образование от расширения войны в регионе из-за ее опасных последствий.



Предупреждающие послания Тегерана продолжали поступать и повторялись до тех пор, пока вопрос не вышел из дипломатического контекста и не преобразовался в военные действия. Так, в тактическом измерении они воплотились в поддержке палестинцев, а в стратегическом - в расширении влияния Ирана от Индийского океана и Баб-эль-Мандебского пролива до Западной Азии.



Источники "Аль-Маядин" сообщили, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) стоит за нападением на два израильских корабля в Индийском океане четвертого января в ответ на убийство главы Политического бюро движения ХАМАС Салеха аль-Арури, а также иранского военного советника в Сирии бригадного генерала Рези Мусави.



Если мы обратимся к истории, то это нападение является первым ответом на убийство лидеров палестинского сопротивления. Следовательно, оно представляет собой очень важную реакцию, потому что это "дверь", через которую Иран вышел на поле боя после нескольких месяцев предупреждений о расширении войны.



Иран прилагал усилия для поддержки палестинцев на международной арене, а также стремился направить предупреждающие сигналы "Израилю" и США, предостерегая от разжигания полномасштабной войны и продолжения агрессии в секторе Газа и в отношении Ближнего Востока в целом.



Однако дипломатическая работа превратились из заявлений на международных собраниях, какими бы важными они ни были, в действия на местах. КСИР также атаковал шпионские центы израильского "Моссада" в Иракском Курдистане и штаб-квартиру террористических лидеров в Сирии, в том числе ИГИЛ*, связанных с недавними терактами в Кермане.



Было выпущено 24 баллистические ракеты, распределенных следующим образом: четыре из них типа "Хайбер Шекан" из Хузестана ударили по штаб-квартире террористов в Идлибе, еще четыре ракеты были выпущены с запада Ирана и еще семь - с северо-запада Ирана по "Моссаду" в Иракском Курдистане. Также девять снарядов ударили по террористическим группировкам в сирийских районах.



Поворотным моментом в иранской стратегии реагирования на региональные вызовы стало убийство Мусави в конце декабря и Арури 2 января. Днем позже ИГИЛ* совершил два террористических акта в Кермане, целью которых были граждане Ирана, почитавшие память командира Касема Сулеймани, который погиб мученической смертью.



Тогда стало ясно, что Тель-Авив и Вашингтон пытались атаковать всех, кто приложил руку к объединению "оси сопротивления", которая нанесла серьезный ущерб как израильтянам, так и американцам в Газе. Иранский ответ на убийство лидеров "оси сопротивления" и взрывы в Кермане будет направлен против всех, кто участвовал в этих преступлениях из Сирии и Ирака.



Послания Ирана врагам



Иран посылает несколько четких посланий "Израилю" и Соединенным Штатам:



1. Он подтверждает свою готовность отреагировать на убийства лидеров "оси сопротивления" и террористические акты, а также противостоять врагам, когда это потребуется и где это потребуется. Иран нанес удар по штаб-квартире "Моссада" в Эрбиле, которая являлась "центром по разработке шпионских операций и планированию террористических актов в регионе, в частности против Ирана", что означает, что он обладает достаточными разведданными и отслеживает действия террористов.



2. Ударами по центрам "Моссада" в Эрбиле, которые находились близко к американским учреждениям, Тегеран косвенно угрожает Вашингтону. Эти атаки были нанесены ракетами, способными достигать своих целей, что означает, что Иран способен напасть объекты США в регионе высокоточными снарядами с большой разрушительной силой, если он того захочет.



3. Иран продемонстрировал, что у него есть ракетный потенциал для нанесения ударов по удаленным центрам противника и что его оружие может достичь и оккупированные "Израилем" палестинские территории. КСИР атаковал важную штаб-квартиру террористов ракетами, запущенными с юга Ирана. Они преодолели расстояние в 1300 километров, пролетев незамеченными в районе, находящимся под контролем террористических группировок в Идлибе.



4. Нанеся удары по двум израильским кораблям в Индийском океане, Тегеран доказал, что он способен атаковать вражеские суда не только при помощи йеменских вооруженных сил в Красном море, но и с помощью иракского сопротивления в Средиземном море, тем самым сузив морскую блокаду в отношении Израиля.



5. Иран подтвердил, что его не сдерживает военное присутствие США в регионе в рамках операции "Страж процветания", которая оказалась провальной.



Послания Ирана союзникам



Напротив, расширение ударов со стороны Ирана представляет собой важный стратегический вклад и поддержку палестинцев на региональном и международном уровнях. Необходимо учитывать, что эти операции проводятся государством, которое имеет военный и политический вес среди стран региона, оно доказало свою способность поддерживать "ось сопротивления" дипломатическим и военным путем.



Нападение Ирана и ответ на убийство лидеров "оси сопротивления" произошли в тот момент, когда представитель ХАМАС Абу Убайда сообщил, что палестинцы расширят удары по "Израилю" в ближайшие дни. То есть Тегеран прямо поддерживает арабов в Газе, потому что ближневосточные страны объединены кровью и судьбой.



"Все за одного" – так журнал Foreign Affairs описал солидарность "оси сопротивления", считая, что она "терпеливо и методично укрепляет альянс ближневосточных государств". Также подчеркивается что Соединенные Штаты "не могут легко уничтожить ХАМАС или идеи "оси сопротивления"".



Именно этого добился бывший командующий спецподразделением "Аль-Кудс" мученик Касем Сулеймани.



Противники "Израиля" окружили это сионистское образование, что свидетельствует о накопленной и развитой военной мощи, которая предвещает новый этап борьбы Ближнего Востока против "Израиля" и США.



Автор: Батул Рахал (بتول رحال)



* Террористическая организация, запрещенная в РФ.