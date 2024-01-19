Мировые элиты превращают правду в дезинформацию, - Глеб Кузнецов

12:10 20.01.2024

"Дезинформация" – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя "дезинформация" – сегодня еще "правда".



Глеб Кузнецов

политолог, глава экспертного совета ЭИСИ



19 ЯНВАРЯ 2024,



Организаторы Давоса объявили "дезинформацию" самым опасным "краткосрочным риском" и одним из наиболее опасных (наряду с климатической угрозой) долгосрочных рисков для человечества. А еще в прошлом году дезинформация не входила в давосский шорт-лист угроз.



Что изменилось?



Мегавыборы – они пройдут в 70 странах, включая Россию, ЕС, Индию, США, и затронут большую часть человечества;



Генеративный AI – техническая возможность создавать неограниченное количество неподконтрольного контента;



Все большее расхождение повестки политических элит и масс, все большее их взаимное раздражение, что дает низкие рейтинги большинства мировых политических флагманов и – напротив – небывало высокие для альтернативных и несистемных политиков и партийных проектов.



Давосским языком: "растущая социальная поляризация, увеличение хрупкости демократий, нарастание геополитического напряжения и расширение технических возможностей для дезинформационных кампаний, связанное с развитием искусственного интеллекта".



Отмечается, что "авторитарные страны" (Китай, Россия, Иран, монархии Персидского залива) достигли большого успеха в демонстрации конкурентности своих моделей в социально-экономическом или технологическом плане. То, что Китай является поставщиком инноваций и технологий, Россия экономически растет быстрее ЕС, а ОАЭ с Катаром богатеют и вовсе без выборов, стало большой политической проблемой для Запада.



Что важно понимать про "дезинформацию" в современном мировом новоязе?



"Дезинформация" – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Хрупкая конструкция. Завтрашняя "дезинформация" сегодня еще "правда". Легитимное или даже дискуссионное высказывание в специфической, профессиональной, например, аудитории для массовой аудитории становится "дезинформацией".



Как с вакцинами в ковид, когда научно неопровержимая фраза, что у вакцин, как у любых препаратов, есть противопоказания и побочные эффекты, становилась поводом для банов, а кое-где и уголовных дел.



Чтобы "сдерживать" угрозу дезинформации, нужен постоянный контроль. На всех уровнях – от стратегического (то есть контроль за соцсетями и СМИ, чтобы "распространять дезинформацию" даже в голову никому не приходило) до ситуативного – следить за меняющейся повесткой и присваивать номинацию "дезинформация" своевременно. А в условиях, когда ИИ может наделать любого контента сколько хочешь, это тяжело.



Чем бороться с угрозой кроме уже очевидно неэффективных "центров проверки контента", в которые залили кучу денег и ресурсов в ковид?



Новые законы о соцсетях, возлагающие на них ответственность за то, что пишут пользователи, и обязательства по максимально быстрому удалению информации (фактически новое прочтение цензуры), принимаются повсеместно от Бразилии до ЕС.



Новые законы о "противодействии ненависти и дискриминации", криминализирующие потенциально любое эмоционально окрашенное высказывание в области политики, социальной сферы, культуры, тоже принимают скопом.



Воспитание "самоцензуры" у технологических гигантов. Именно из-за отказа от этой самоцензуры масковский "Твиттер" (теперь "Х") вызывает бешеную ненависть и претензии. Зато не подводят разработчики ИИ. Непосредственно на Давосе OpenAI выкатили "дорожную карту" и "принципы", по которым они будут противодействовать "дезинформации" на выборах – если убрать шелуху, планируется запретить "чатику" создавать неправильный политический контент аппаратно. Буквально, система будет отказываться производить контент по определенным ключевым словам и понятиям.



Больше проектов воспитания молодого поколения в русле толерантности, климатической повестки и прочих повесток, актуальных для мирового начальства, больше работы с Глобальным Югом в этом направлении.



План пока обнародован в таком виде. Посмотрим, поможет ли. (Скорее, нет). Но сам факт, что свободное распространение информации, критически описывающей поведение страновых и международных элит, "подрывает миропорядок" и является главной угрозой цивилизации в 2024-м – важная характеристика того, что сам форум называет "поликризисом".