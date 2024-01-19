В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия, - Геворг Мирзаян

13:20 20.01.2024

19 ЯНВАРЯ 2024,



Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.



Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ



В Соединенных Штатах продолжают анализировать прошедшие 15 января в штате Айова первые республиканские праймериз. Напомним, что они закончились победой Дональда Трампа с результатом в 51% голосов (обеспечивших ему 20 из 40 выборщиков штата). На втором месте оказался губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов (девять выборщиков), а третье заняла бывший губернатор Южной Каролины и, опять же, бывший представитель США в ООН Никки Хейли. У нее 19,1% голосов и восемь выборщиков.



И на сегодняшний день большинство экспертов склоняются к тому, что Трамп не просто выиграл Айову. Он сделал грандиозный шаг к победе в республиканских праймериз как таковых.



Да, кому-то могло показаться, что Трамп сделал все нужные шаги задолго до Айовы – в тот момент, когда выдвинулся. Республиканский электорат его боготворит, и от 50 до 60% сторонников республиканцев готовы были проголосовать за Трампа на праймериз. Однако определенные сомнения все равно были.



Во-первых, было непонятно, станут ли результаты выборов коррелировать с соцопросами. Социологам граждане могут говорить, за кого хотят голосовать – но не за кого будут. Целая серия скандалов вокруг Трампа (включая возбужденные против него уголовные дела) могла напугать часть электората. Убедить в том, что Трампа все равно не пустят на общие выборы – а значит, голос, отданный за него, уйдет в пустоту.



Однако на участках выяснилось, что электорат не испугался и не передумал. "Нравится вам это или нет, но многие республиканцы ощущают свою уникальную связь с Трампом не только потому, что им пришлось пережить много проблем за его поддержку в прошлом. Еще и потому, что они видят, как демократы и средства массовой информации начали использовать против Трампа институты государственной власти, причем самым возмутительным и опасным образом", – пишет издание The Federalist. В итоге за Трампа проголосовало примерно столько же людей, сколько давали соцопросы.



Во-вторых, в последние недели республиканский истеблишмент (многие представители которого Трампа не очень любят) попытался раскрутить своего кандидата – Никки Хейли. Благодаря аппаратным возможностям партии и правильной работе со СМИ ее смогли вытянуть на второе место в республиканской гонке – правда, лишь с 11% голосов. Большие надежды, конечно, сторонники Хейли возлагают на второй штат в праймериз – Нью-Гемпшир, где ее рейтинг вырос с 15% в ноябре до 30% в январе. Во многом потому, что по правилам Нью-Гемпшира там в голосовании могут принять участие беспартийные кандидаты. Однако для того, чтобы выйти в "Гранитном штате" на первое место, она должна была показать хороший результат и в Айове.



Не показала. Мало того, что Никки Хейли заняла лишь третье место (после Десантиса), она в целом плохо выступила в ряде ключевых сегментов республиканского электората. К счастью для Трампа.



Неудивительно, что букмекерский рейтинг на победу Никки Хейли во всеобщих выборах после Айовы рухнул почти на треть – с 10% до 7%. А через месяц для нее вообще судный день. 24 февраля праймериз пройдут в штате Южная Каролина – родном штате Хейли, где она была губернатором. И вот там за нее сейчас готовы проголосовать лишь 22% республиканцев, тогда как за Трампа – 52%.



Да, Никки Хейли еще надеется на реванш. Надеется на то, что гонка в итоге сведется к двум кандидатам и ей удастся собрать вокруг себя весь антитрамповский электорат. Однако для этого нужно, чтобы из кампании вышел другой оппонент Трампа – Рон Десантис. А он не выходит, даже несмотря на свой конфуз в Айове.



Десантис и поддерживающие его суперкомитеты (общественные организации, собирающие деньги и рекламирующие своего кандидата) за год потратили в Айове порядка 35 млн долларов. Сам Десантис посетил все 99 округов штата, поучаствовал в многочисленных форумах и мероприятиях. В итоге – лишь второе место с крайне сомнительным результатом (примерно на 10% пунктов ниже того, который был в самом начале предвыборной гонки).



Казалось бы, Хейли все равно добьется своего – и Десантис выйдет. Надеяться на электоральный реванш в ближайшее время он не сможет. В Нью-Гемпшире Десантису светит лишь 5-8% голосов, а в Неваде – около 10%. Так что не исключено, что до супервторника и привлекательных для него штатов кампания Десантиса просто не доживет – она сдуется, в том числе и по причине нехватки денег.



Однако сам Десантис говорит, что его выход не усилит, а наоборот – ослабит Никки Хейли. "Если моим избирателям придется выбирать между Трампом и Хейли, то большинство из них выберет Трампа. У них могут быть определенные вопросы к возможности Трампа избраться и другим моментам, но им абсолютно претит политическая позиция Никки Хейли", – поясняет губернатор Флориды. Проще говоря, ее не считают настоящим консерватором с правильной позицией по абортам, миграции, гендерному вопросу и т. п.



Если бы Десантис мог, то он, наверное, сам вышел бы из гонки и поддержал Трампа – но он не может. Прежде всего потому, что вся его стратегия последних недель была основана на тотальной критике бывшего президента США (в надежде, видимо, переманить умеренную часть республиканского электората). Учитывая злопамятность Трампа, подобный выход вряд ли принесет губернатору Флориды значимые дивиденды.



А вот другому кандидату – уже принес. Бизнесмен Вивек Рамасвами, набравший в Айове 7,7% голосов и получивший трех выборщиков, уже заявил как о выходе из гонки, так и о поддержке Трампа. С трибуны в присутствии бывшего президента он заявил, что Трамп и только Трамп может вернуть Америке ее консервативное лицо и защитить права обычных граждан.



Таким образом, Вивек Рамасвами, проигравший в Айове, на самом деле одержал победу. Ведь, судя по улыбающемуся до ушей Трампу, слова Рамасвами он оценил. По словам Трампа, он "будет работать" с Вивеком и, вероятно, даст ему какой-нибудь пост в своей администрации.



Если, конечно, победит на выборах.



Москве сейчас крайне выгодно, чтобы так и произошло. Хотя бы потому, что Трамп (в отличие от Хейли и Байдена) не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. То есть Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.



И первый шаг на пути к этой попытке был сделан в Айове.