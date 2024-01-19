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|Токаев поздравил Илью Мизерных - первого в истории Казахстана чемпиона юношеской Олимпиады
15:55 20.01.2024
Токаев поздравил первого в истории Казахстана чемпиона юношеской Олимпиады
Илья Мизерных Фото: министерство туризма и спорта РК
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних Олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Zakon.kz.
"Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в Играх в Канвоне", – написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр Канвон-2024 (Южная Корея).
После первого прыжка на нормальном трамплине Мизерных удерживал за собой третье место. Однако вторым прыжком он улучшил свой результат, завершив выступление на итоговом первом месте.
Мухит Турсынали