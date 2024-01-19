Токаев поздравил Илью Мизерных - первого в истории Казахстана чемпиона юношеской Олимпиады

15:55 20.01.2024

Токаев поздравил первого в истории Казахстана чемпиона юношеской Олимпиады

Илья Мизерных Фото: министерство туризма и спорта РК



Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних Олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Zakon.kz.



