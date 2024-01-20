 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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PAX AMERICANA рухнет после поражения США на Украине, - Елена Панина
17:11 20.01.2024

ЕЛЕНА ПАНИНА: PAX AMERICANA РУХНЕТ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ США НА УКРАИНЕ
20 января 2024
Прекращение американской помощи Украине затронет не только ее, но и остальных союзников США, включая Японию и Южную Корею, заставив их "переосмыслить свои альянсы". Об этом, как передает NBC, заявили советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на частной встрече с конгрессменами.

"Их послание Конгрессу заключалось в том, что победа России, одержанная просто потому, что США не смогли добиться успеха, отзовется по всему миру", - добавляет NBC.

Позиция команды Байдена понятна. Обрисовывая мрачные перспективы Украины в случае прекращения американской помощи, они пытаются продавить в Конгрессе компромисс по выделению многомиллиардных ассигнований. Но до чего же рискованное заявление!

Япония, Южная Корея и прочие союзники США скорее уж "переосмыслят свои альянсы" от лицезрения того, во что Байден превратил Украину. Ведь одно дело - служить форпостом мирового гегемона, зная, что помощь от него всегда придет. И совсем другое - превратиться в нацию пушечного мяса, жизнь которого ничего не стоит, и воевать "до последнего японца (корейца, израильтянина и т. д.)".

Впрочем, до такого переосмысления еще далеко. Интереснее другое. А что, если Россия одержит победу даже при всех стараниях США? Что, если никакая американская или европейская помощь Украину не спасут - как не помогли "контрнаступу" ВСУ те сотни миллиардов, что Запад уже выделил Киеву? В какую сторону тогда союзники США "переосмыслят свои альянсы"?

Но все это пока - не более чем игры разума. Для России важнее тот факт, о котором NBC упомянула вскользь:

"Двухпартийная группа лидеров Конгресса на встрече согласилась, что предоставление помощи Украине является приоритетом национальной безопасности, но признала, что существуют разногласия относительно того, как действовать законодательно".

Не мытьем так катаньем Киев получит от коллективного Запада и деньги, и вооружение. Все споры в Конгрессе США о том, как сподручнее это сделать, носят тактический, предвыборный характер. В главном республиканцы и демократы едины: они понимают, что противостояние Глобального Запада с Россией приобрело экзистенциальный характер и поражение в нем сулит крушение всему Pax Americana.

Это значит, что ради победы в этом глобальном конфликте России потребуется отбросить любые иллюзии о "готовом сдаться" Западе - и идти до самой Победы.

Елена Панина

Источник - iarex.ru
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