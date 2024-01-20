"Скрученная" власть на Тайване не позволит втянуть остров в войну, - А.Кошкин

17:44 20.01.2024 20.01.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Пекин подтверждает курс на мирное объединение с "мятежной провинцией"



Вопреки паническим заявлениям заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, бывшего премьер-министра Таро Асо о необходимости спешно готовить японские вооруженные силы к эвакуации с Тайваня ста тысяч граждан Страны восходящего солнца на случай "чрезвычайной ситуации", то бишь войны по итогам президентских и парламентских выборов, ситуация на острове остается спокойной. Более того, несмотря на сохранение руководства островом представителем Демократической прогрессивной партии, выступающей за провозглашение независимости провинции, предпосылок для реализации этих провокационных замыслов даже стало меньше, чем до выборов. Ибо власть "президента" оказалась ограниченной и неблагоприятной для ДПП расстановкой сил в тайваньском законодательном юане (парламенте). Да и победу Лай Циндэ на выборах главы администрации острова нельзя назвать убедительной. За него проголосовали меньше половины принявших участие в плебисците – 40%. Большинство же тайванцев в общей сложности поддержали других кандидатов: представитель от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49% голосов, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ – 26,46%.



Так что ликование сторонников ДПП в известном смысле было деланным, ибо партии не удалось добиться контроля над местным парламентом, где ее представительство сократилось с 62 до 51 места. Еще 52 места займут представители выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан. Восемь мест получила центристская Тайваньская народная партия. Кроме того, еще два мандата получили два независимых кандидата, которые, по данным агентства, идеологически близки к Гоминьдану.



Так что сложилась ситуация, именуемая в Японии "скрученной властью". Это когда у правящей партии нет большинства в верхней палате советников парламента, что весьма затрудняет прохождение важных законопроектов правительства. Нечто похожее мы имеем теперь в структурах власти Тайваня. Значение фактической победы оппозиции на парламентских выборах трудно переоценить, ибо она получила возможность блокировать политические и иные инициативы исполнительной власти, в первую очередь в определении статуса этой провинции Китая. Главной же такой инициативой могло стать намерение ДПП и ее лидеров бросить в народ провокационную идею объявления "государственной независимости" острова. Что, как известно, объявлено Пекином "красной линией", при пересечении которой руководство КНР не исключает принятие жестких мер, вплоть до военных.



Комментируя сложившуюся ситуацию, японское информационное агентство "Киодо цусин" цитирует профессора Китайского университета Гонконга Джона Лим Туантинга. Ученый, называя Лая "стойким сепаратистом" и допуская сохранение напряженности между двумя берегами пролива, тем не менее считает, что "Пекин не будет отправлять свои самолеты в воздушное пространство над Тайбэем в масштабах, превышающих уровень предыдущих крупных военных учений, проведенных вблизи острова".



В своем прогнозе перспектив профессор Лим исходит из того, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира не должны дальше ухудшаться после саммита под Сан-Франциско в ноябре прошлого года между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином. А потому он считает, что и отношения между Пекином и Тайбэем "вряд ли резко улучшатся или ухудшатся по сравнению с предыдущими восемью годами при правительстве Цай".



Результаты выборов на Тайване в очередной раз продемонстрировали раскол между востоком и западом острова



Результаты выборов на Тайване в очередной раз продемонстрировали раскол между востоком и западом острова



Тай Ваньтин, почетный профессор Университета Тамкан в Новом Тайбэе, также отрицает возможность обострения напряженности между двумя сторонами пролива сразу после победы Лая. Он приводит слова Лю Цзяньчао, главы отдела международных связей Коммунистической партии Китая, который согласился с госсекретарем США Энтони Блинкеном относительно важности поддержания связей и реализации прогресса, достигнутого на ноябрьском саммите, для стабилизации двусторонних связей.



Тай отмечает, что, по данным Госдепартамента США, Блинкен подтвердил важность поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Тай сказал, что Вашингтон хочет "компромисса и примирения" с Пекином и у Лая нет возможности отклоняться от политики США. Тайваньский профессор считает, что внешняя политика Лая будет прагматичной благодаря вице-президенту (Тайваня) Сяо Бихиму, бывшему де-факто послу островной территории в США. И добавил, что Сяо знаком с позицией политических элит США по отношению к Тайваню и Китаю. "Американцам не придется беспокоиться о том, что Лай будет президентом, выступающим за независимость, потому что Соединенные Штаты всегда будут знать о намерениях Лая через Сяо", – сказал он.



И Лим, и Тай отметили, что Пекин не обязательно будет рассматривать результаты выборов на Тайване как тяжелый удар, поскольку ДПП потеряла контроль над законодательным органом. Так как Гоминьдан также не смог получить большинства, Тайваньская народная партия призвана поддерживать баланс сил.



А Есиюки Огасавара, почетный профессор Токийского университета иностранных языков, прогнозирует, что правительство Лая, скорее всего, будет принимать во внимание взгляды лидера ТНП Кэ Вэньчжэ в течение следующих четырех лет. Ученый ожидает, что ТНП не сформирует парламентскую коалицию ни с ДПП, ни с Гоминьданом, чтобы иметь возможность оказывать влияние во время обсуждения каждого законопроекта. "Лай может увидеть, что важные законы о бюджете и законы, касающиеся дипломатии и безопасности, такие как закупка американского оружия, могут быть остановлены, и это нанесет ущерб", – допускает японский профессор.



Огасавара призвал Соединенные Штаты и Японию контактировать не только с правящей партией острова, но и с законодателями Гоминьдана и ТНП, особенно с молодыми депутатами, с тем, чтобы внимательно следить за развитием событий в тайваньском парламенте и вырабатывать более эффективную политику, связанную с международными делами. Он предупредил, что Китай может углубить контакты с двумя оппозиционными партиями, чтобы добиться смены администрации на Тайване четыре года спустя.



"Если Пекин увидит, что правительство Лая терзается "подвешенным парламентом", а законодательный орган примет инициативы, поддерживаемые Китаем, такие как содействие обменам между двумя сторонами пролива, у материковой части Китая будет меньше мотивации взять под свой контроль остров посредством применения силы в следующие четыре года", – полагает Огасавара.



Правительство Японии внимательно анализирует сложившуюся на острове политическую ситуацию. Комментируя прошедшие выборы, генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси сделал следующее заявление: "Для Японии Тайвань является важным партнером и другом, с которым она разделяет фундаментальные ценности и поддерживает тесные экономические отношения и гуманитарные обмены. Правительство Японии будет работать для углубления сотрудничества и обменов с Тайванем, учитывая позицию о поддержании рабочих отношений на неправительственной основе". Говоря о ситуации вокруг Тайваня, Хаяси повторил позицию Токио, где неоднократно заявляли, что надеются на решение вопроса мирным путем. Хотя, опасаясь обвинения в том, что Токио не соблюдает провозглашенный принцип "одного Китая", в заявлении был особо подчеркнут "неправительственный" характер отношений с островом. Тем не менее правительство КНР выразило "сильное недовольство и решительный протест Японии в связи с поздравлением главы МИД в адрес победившего на выборах на Тайване сторонника независимости острова Лая Циндэ".



Но, похоже, в Вашингтоне и Токио вздохнули с облегчением по поводу полученных на выборах на Тайване результатов, которые можно в известной степени назвать своеобразной ничьей. Важно, что американские и японские политики в сложившейся ситуации во избежание военного обострения в Тайваньском проливе обещают не поощрять Лая и его администрацию к резким движениям и заявлениям по поводу государственного статуса острова. Как заявила корреспонденту ТАСС известный в Японии специалист по внешней политике Китая профессор токийского Университета "Хосэй" Мадока Фукуда, "США и Япония намерены препятствовать провозглашению независимости Тайваня, поскольку это может спровоцировать военный конфликт в зоне острова". "США и Япония, – сказала она, – после только что состоявшихся выборов на Тайване продолжат свою прежнюю политику в отношении острова". Они будут стараться не допустить военную операцию Пекина в отношении Тайваня. Одновременно Вашингтон и Токио намерены не позволять руководству острова подчеркивать его "независимость", что может также спровоцировать применение военной силы со стороны Китая. Иными словами, США и Япония станут проводить политику "двойного сдерживания" в отношении проблемы Тайваня". В рамках такой политики, отметила Фукуда, США и Япония намерены продолжить активное сотрудничество с властями острова, чтобы не допустить изменения ситуации, сложившейся в этом районе.



О том, что на данном этапе Пекин удовлетворили итоги выборов, свидетельствует заявление официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа: "В новом году мы будем придерживаться политики "мирного воссоединения" и формулы "одна страна, две системы", а также "консенсуса 1992 года", выступать против независимости Тайваня, способствовать мирному развитию отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения родины".



При этом была выражена надежда на то, что соотечественники на Тайване "будут стоять на правильной стороне истории и работать с нами над устранением помех, совместно продвигать мирное и комплексное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива". Источник - fondsk.ru

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