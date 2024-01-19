 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КНДР успешно провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль/Цунами-5–23"
17:48 20.01.2024

19.01.2024
КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия
Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5–23" в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявление Министерства обороны республики.

"С 15 января в течение трех дней американский атомный авианосец Carl Vinson, крейсер Princeton, оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС отрядов [Сил] самообороны Японии и ВМС Республики Корея вновь проводили объединенные военно-морские учения на море вокруг острова Чеджу. Нынешние учения [...] стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и серьезно угрожают безопасности нашего государства. В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Восточного моря (Японского моря – ред.) важное испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что подводная ядерная система северокорейской армии совершенствуется, в связи с чем "продолжатся различные ответные действия над морем и под водой в целях сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников".

Пхеньян решительно осудил "безрассудные действия Соединенных Штатов и их сателлитов", которые серьезно угрожают безопасности КНДР, и пригрозил "катастрофическими последствиями".

"Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, но будут внушать врагам страх и надежно защищать безопасность государства и мир в регионе путем ответственного, решительного применения сил сдерживания", – заключило Минобороны.

Источник - столетие
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