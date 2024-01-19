В Москве арестован глава узбекского землячества Баратов: "начали наказывать русофобов по всей строгости"

19:21 20.01.2024 Алексей Иванов



Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова.



65-летнему Баратову вменяется совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.



Он родился 15.05.1958 в Фергане, окончил агрономический факультет Андижанского института хлопководства. В 1980-х работал агрономом в совхозе в Ферганской области, младшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института хлопководства в Ташкенте, учился в аспирантуре Почвенного института им. В. В. Докучаева Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина в Москве, состоял в КПСС. С развалом СССР на родину не поехал, остался тут, сменил советский паспорт на российский. В 1991-м создал организацию "Ватандош" (в переводе с узбекского "соотечественник"). Торговал овощами и фруктами, табаком, чаем, кофе. В какой-то момент начал тесное сотрудничество с партией "Яблоко", принимал участие во многих яблочных тусовках. Неоднократно приглашался и на околовластные мероприятия, участвовал в заседаниях Общественной палаты РФ. В 2016-м пытался стать депутатом Госдумы РФ от "Партии роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Величает себя "юристом" и "правозащитником".



Информационный портал Life: "В середине декабря на странице Баратова в ВК появился пост, в котором участники СВО назывались "петухами". Прикреплялась соответствующая картинка. А после этого в Интернете стали всплывать и другие реплики Баратова. Например, на днях его оскорбило, что на российском ТВ слово "российский (-ая, -ое)" стали заменять на "русский". Дескать, это ущемляет права других народов России, которые не хотят быть русскими. - Русский паспорт - это чушь! Нет никакого русского паспорта, есть российские паспорта. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться! - заявил глава "Ватандоша". Еще раньше - в октябре прошлого года - Баратова возмутило, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Санкт-Петербург "имперской столицей России". Общественник обвинил главу РПЦ в воинственности и "имперской риторике" и посоветовал сменить профессию - например, отправиться на фронт воевать в группе "Вагнер" или во Французском легионе. Сейчас его страница в ВК закрыта для сторонних пользователей. Опустела и страница в "Одноклассниках" - там удалены фотографии, посты и даже персональные данные. […] Баратов очень популярен у иностранных СМИ, работающих на страны Средней Азии и пишущих на узбекском и русском языках: это, например, британская BBC и американское "Радио Свобода"* (в узбекском варианте - "Радио Озодлик"*). В последнее время "независимые СМИ" тиражируют мнение Баратова по поводу узбекских, таджикских и киргизских трудовых мигрантов и их семей, проживающих в России нелегально. По мнению главы "Ватандоша", Россия, как преемница СССР, должна всех их безоговорочно признать своими гражданами и раздать им паспорта. Но даже этого восточному мужу недостаточно: Баратов призывает всех соплеменников-гастарбайтеров из всех стран мира в массовом порядке переселяться в Россию. - Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи. Если они переселятся в Россию, то им на каждого человека выделят землю на Дальнем Востоке или Сибири. Это означает, что семья из пяти человек может получить пять гектаров земли. Спустя время [узбеки] могут создать на территории России второй Узбекистан. Я советую это в целях предотвращения беспорядков и кровопролития из-за безработицы и безвыходности после возвращения [узбекских трудовых мигрантов] в Узбекистан, - заявляет глава организации".



Вчера Усмана Акрамовича доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Сегодня он арестован.



"По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления", - сообщило ГСУ Следственного комитета России по г. Москве.



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ТГ-канал "Старше Эдды": "Суд в Москве арестовал русофоба Баратова. Вину он не признал, видимо и правда не может осознать новую реальность. Годами лил дерьмо на русских и Россию, а теперь карета превратилась в тыкву". ТГ-канал "Многонационал": "Суд отправил в СИЗО на два месяца главаря узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. Напомним, что ранее Баратов сравнил российских солдат с "петухами", за что сегодня Замоскворецкий суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Иностранный специалист обвиняется по статье 282 УК РФ о разжигании межнациональной розни. СИЗО - это хорошо, потом арест еще продлят и будет реальный срок. Русофобия вредит вашему здоровью". Военкор Юрий Котенок: "Судя по грустной физиономии, шутка про "русских солдат-петухов" его уже особо не веселит". Военкор Александр Коц: "Ждем покаянных извинений на камеру. В камере это звучит убедительнее!". РИА Катюша: "Самый лучший ответ оборзевшим нацдиаспорам, которые имеют наглость требовать извинений от вице-спикера Госдумы Петра Толстого за то что он раскрыл их истинную суть, назвав "легализованными мафиозными структурами"".



Радиоведущий, писатель Роман Антоновский: "Слава Бастрыкину и Следственному комитету! Место русофоба - в тюрьме или вне России! […] Отрадно, что наше государство и правоохранительные органы начали наказывать русофобов по всей строгости. От себя замечу, что нам просто необходимо скорректировать законопроект Яровой "О наказании за русофобию", так, чтобы мы могли привлекать к ответственности не только внешних, но и внутренних русофобов. Ведь, если бы у Усманова не нашли посты дискредитации армии России, его русофобские эскапады могли бы сойти ему с рук. Нам нужен эффективный закон, который позволял бы силовикам и судам наказывать разных проходимцев за разжигание ненависти к России, русского народу, нашим традициям и культуре. Русофобы должны страдать, и внешние и внутренние". Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал лишить Баратова российского гражданства, добавив: "Совершенно понятно, что такие землячества и такие граждане нашей стране не нужны". Журналист Сергей Мардан: "Со слов следователя, ОПГ под руководством Баратова была создана для совершения преступлений против конституционного строя и безопасности РФ. Все параллельные этнические структуры в России очевидно попадают в зону высокого риска. Пока речь идет об общественных организациях, судя по всему. Но дальше в поле зрения системы обязательно попадут финансово-промышленные конгломераты, акционерное и управленческое ядро которых сформировано по ярко выраженному этническому признаку. Их список всем известен. Бизнесу предписана ассимиляция".



Политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов: "Организации, отстаивающие интересы диаспор, очень часто занимаются не просто "лоббизмом" интересов своих соплеменников, но превращаются в рассадники коррупции и покровителей криминала. Только ли диаспоры виноваты в этом? Нет, часть вины лежит и на коррумпированных чиновниках (от миграционных структур до местной власти) и представителях силовых структур - но это не означает, что с существованием явления нужно мириться. Главный аргумент в их защиту - ну нам же все равно нужно работать с мигрантами, так что нужны будут и их представители - не работает. Потому что "работа" превращается в источник коррупции, разлагающей и местные власти, и силовиков. Ведь организованные диаспоры - это даже не мафия, тут Петр Толстой не точен. Сицилийская мафия запугивает, крышует и подкупает чиновников, но в первую очередь она является еще и параллельной структурой власти в государстве. То есть это такая форма организации жизни там, где государство было слабо или присутствовало лишь номинально, а его представители воспринимались как чужаки. А к сицилийским мафиози местные жители относились как к своим - потому что они и были своими. В этом смысле наши организованные диаспоры куда хуже и опасней мафии - потому что они организованы из народов, для которых Россия не является родиной, а русские своими. То есть возникают не просто альтернативные структуры организации жизни для миллионов граждан, но еще и структуры, воспроизводящие образ жизни, чуждый для местного населения (не только, кстати, русского - проблемы есть и в республиках). И это само по себе - даже если не брать криминальную составляющую - является серьезнейшей угрозой межнациональным отношениям, а значит, и национальной безопасности. И поэтому Толстой совершенно прав, когда говорит, что "пора заканчивать с межнациональным либерализмом". […] За десятилетия бездумной миграционной политики, фактически поощрявшей завоз "трудовых мигрантов", была сделана масса ошибок, но в последние годы видны попытки начать исправлять их. Из-за демографической ямы в ближайшие годы Россия, к сожалению, не сможет обойтись без привлечения рабочих рук из-за рубежа, но это должен быть жестко контролируемый, ограниченный и географически осмысленный приток. А организации диаспор должны уйти в прошлое".



"Слова главы межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, опубликованные в социальных сетях, не отражают точку зрения российской уммы", - сказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Наши ребята, независимо от конфессиональной принадлежности, на передовой в СВО показали бы Баратову, как надо Родину любить. Известно, когда-то Баратов собирал хлопок в своем совхозе. Вот пусть туда и едет. Это не представитель уммы, а какой-то мимо проходящий человек, чужой для нас", - отметил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.



Президент Федеральной национально-культурной автономии "Узбеков России" (ФНКА "УзРос"), президент Общероссийской общественной организации содействию развития спортивного единоборства "Федерация Кураш России" Ибрагим Худайбердиев в своем видеообращении заявил, что "высказывания Баратова идут вразрез с дружескими и союзническими отношениями России и Узбекистана", и что "такие деструктивные высказывания ― это мнение одного человека, это не мнение сообщества узбеков, проживающих в РФ", а организации "Ватандош" якобы вообще не существует. По мнению сотрудника пресс-службы Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Германа Комбарова, Баратов "не является выразителем мнения российских узбеков, большинство из которых являются абсолютными патриотами РФ". В Узбекской национально-культурной автономии г. Москвы заявили, что Баратов "не имеет и никогда не имел никакого отношения" к столичной узбекской диаспоре. Да? А каким же образом Усман Акрамович в течение долгих лет представлял данную диаспору на различных статусных мероприятиях?



"Решительно осудили провокационные поступки гражданина Баратова" руководители узбекских национально-культурных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Кемеровской, Челябинской, Воронежской, Калининградской, Омской, Саратовской, Ульяновской, Смоленской, Оренбургской, Томской, Пензенской областей, Хабаровского края, Республики Чувашия, Приморского края, Республики Удмуртия, Республики Татарстан.



* иностранный агент Источник - завтра

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