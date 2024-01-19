Путин распорядился начать поиск за границей недвижимости СССР и Российской империи

19:30 20.01.2024

19 января 2024



Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей недвижимости за рубежом, в том числе времен СССР и Российской империи. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, получателем средств значится Предприятие по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента (ФГУП "Госзагрансобственность").



Средства выделяются "на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества".



"Госзагрансобственность" также получит субсидию на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом, следует из другого распоряжения главы государства.