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|20-ть шиитских? ракет прилетели в американскую базу Айн-аль-Асад в Ираке
20:09 20.01.2024
мериканская авиабаза Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщило агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.
Предварительно, пять ракет упали около базы. Согласно имеющейся информации, снаряды были выпущены из района Аль-Багдади в Анбаре.
С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке базы международной коалиции США в Ираке и Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя вооруженные шиитские группировки.
Ранее США и Великобритания нанесли два удара по городу Ходейда, расположенного на западе Йемена.
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Военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атакована более чем 20 ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его информации, обстрел был произведен иракскими шиитскими военными группировками.