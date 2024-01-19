Владельцы танкеров начали подготовку к затяжному кризису в Красном море

21:17 20.01.2024

Все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки. Удары США и Британии по хуситам в Йемене усилили ощущение хаоса в этом районе, сообщает Bloomberg



Участники нефтяного рынка готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря на фоне атак йеменских хуситов на суда и ударов США и Великобритании по Йемену, сообщает Bloomberg.



По словам судовладельцев, брокеров и трейдеров, чартеры танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, которые для некоторых судов оформляются за месяц, показывают, что все большее количество судов арендуется для маршрутов в обход опасной зоны. Танкеры теперь арендуют для рейсов в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки.



Как отмечает Bloomberg, авиаудары США и Великобритании по хуситам в Йемене 12 января усилили ощущение хаоса для судов в этом районе, особенно после того как Объединенные вооруженные силы, в состав которых входят ВМС США и Британии, рекомендовали торговым судам держаться подальше от опасной зоны. После этого по меньшей мере три крупные нефтяные танкерные компании, которые эксплуатируют в общей сложности не менее 350 судов, приостановили перевозки через южную часть Красного моря, сообщало агентство.



"Все больше и больше владельцев избегают этот район", - отметил генеральный директор бельгийской международной судоходной компании Euronav NV, суда которой перевозят более 50 млн баррелей нефти, Александр Саверис. "То, что выглядело как что-то, что можно решить за несколько недель, теперь на самом деле может иметь последствия на многие месяцы", - отметил он.



Датская компания - владелец танкеров Torm заявила, что увеличилось количество рейсов в Азию для поставок очищенного топлива. Это позволило увеличить за прошедшую неделю доходы от танкерных перевозок нефтепродуктов с $35 тыс. в день до $60 тыс. в день.



Bloomberg также указывает, что за последние недели выросли ставки фрахта на некоторые танкеры. Ставка для судов типа Aframax, способных перевозить около 700 тыс. баррелей сырой нефти, с середины декабря увеличилась более чем вдвое и достигла почти $80 тыс. долларов в день, а для судов Suezmax, способных пройти через Суэцкий канал с полной загрузкой, - приблизительно наполовину, почти до $70 тыс. в день.



В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли скоординированные точечные удары по 60 объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (его сторонники также известны как хуситы) в йеменских городах Сане, Ходейде, Сааде, Дхамаре и Таизе. Операция стала ответом на продолжающиеся нападения на коммерческие суда и военные корабли в Красном море, которые сами хуситы называют своим вкладом в борьбу палестинского народа с Израилем.



По американским данным, с 19 ноября прошлого года по 11 января нынешнего "Ансар Аллах" предприняло по меньшей мере 27 атак. Крупнейшая из них была 9 января: боевики выпустили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и одну баллистическую по торговым судам в Красном море. Все они были сбиты с американских и британских военных кораблей, развернутых в регионе в рамках операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"). Это стало для Вашингтона последней каплей, и было принято решение об авиаударах по Йемену.



Спустя несколько дней йеменские боевики возобновили удары по коммерческим судам и военному флоту, 16 января они поразили торговое греческое судно Zografia, следовавшее в Израиль. По данным Reuters, никто из членов экипажа не пострадал. В тот же день США нанесли третий за неделю удар, уничтожив четыре баллистические ракеты, которые "Ансар Аллах" готовилось выпустить по целям в Красном море.



17 января Белый дом сообщил, что внесет "Ансар Аллах" в список террористических организаций, откуда группировка была исключена в 2021 году. В администрации США уверены, что хуситы совершают атаки при технологической и разведывательной помощи Тегерана, который отрицает свою причастность к этому. "Народ Йемена и других стран региона, защищающий палестинский народ, действует в соответствии со своим опытом и собственными интересами и не получает от нас никаких приказов или указаний", - заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.



Елена Чернышова