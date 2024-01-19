Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение

00:00 21.01.2024

19 января 2024,

Единый часовой пояс установят в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



ПРОДОЛЖЕНИЕ

1.

Когда казахстанцам нужно перевести стрелки часов

2.

Смена часового пояса в Казахстане: появился официальный документ

По данным министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".



"Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 1 марта 2024 года. Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)", - говорится в сообщении.



Напомним, в декабре прошлого года проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление 2000 года "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", был опубликован на портале "Открытые НПА".



Согласно документу, часы переведут в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах республики. В этом случае акиматам городов Астана, Алматы, Шымкент, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) необходимо перевести местное время на 1 час назад.



Ранее в нашем спецпроекте "Что будет с Казахстаном" мы подробно рассказывали о причинах планируемого перехода на единое время, а также о том, что говорят эксперты.



Как стало известно, исследовательская работа по изучению переноса времени в Казахстане велась с 2020 года. Потом случилась пандемия, и только в 2023 году эта работа была возобновлена. Около трех лет вопрос рассматривался в стенах профильного министерства. Сейчас этим вопросом занимается Комитет технического регулирования и метрологии, подведомственный Министерству торговли и интеграции.