В школах Белоруссии официально введен предмет-факультатив "допрос англо-язычных пленных"

00:18 21.01.2024 Белорусских старшеклассников научат допрашивать пленных - лишних знаний не бывает

В школах республики официально внедрен факультативный курс ведения допросов американских и британских военнопленных



Сергей Ищенко



В белорусских школах для учащихся 10−11 классов в рамках изучения английского языка решено дополнительно ввести факультативный 69-часовой курс "Военный перевод". Как поясняют в Минске, цель выглядит крайне неожиданно для многих: научить старшеклассников эффективно допрашивать англоязычных военнопленных.



Как выясняется, соответствующее постановление Министерства образования республики за подписью его главы Андрея Иванца в Минске было подготовлено еще в сентябре 2023 года. Но вступило в силу лишь 16 января 2024-го, с момента публикации на национальном правовом интернет-портале.



В документе указано, что в процессе освоения курса "Военный перевод" учащиеся должны научиться основам принятой в армиях НАТО военной терминологии и аббревиатурам, получить "общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США, их вооружении, классификации военно-топографических карт".



Еще в учебной программе факультатива говорится, что по итогам обучения местным учителям соответствующего профиля предстоит добиться, чтобы их школьные подопечные умели "читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты или передавать их содержание на русском языке, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного (опрос местного жителя), определять по знакам различия военнослужащих вооруженных сил США и Великобритании, их принадлежность к званиям и категориям".



На мой взгляд, тут слишком многое требует дополнительного осмысления. Вроде бы, зачем уже со школьной скамьи учить белорусских юношей и девушек проводить допросы военнопленных? Всюду и везде этому до сих пор, насколько известно, учили и учат исключительно в военных училищах и академиях.



Второе: в каких ситуациях столь специфические знания и умения общаться с иностранцами могут реально понадобиться старшеклассникам республики? В голову приходит единственное: если в сегодняшнем Минске предполагается, что хоть когда-нибудь и хоть кто-нибудь из этих ребят в обозримой перспективе может очутиться в роли прославленных пионеров-героев Белоруссии.



К примеру - 15-летнего Марата Козея, разведчика штаба 200-й партизанской бригады им. К.К.Рокоссовского. С 1942 по 1944 год отважно сражавшегося с фашистами в родных лесах и, чтобы не попасть в руки карателей, подорвавшего себя последней гранатой в бою у деревни Хромицкие Узденского района Белоруссии.



Или Вали Зенкиной, встретившая ту войну 14-летней в Брестской крепости. А потом ставшей разведчицей в другом партизанском отряде. И награжденная за свои подвиги в нем орденом Красной Звезды.



Насколько сегодняшним школьникам республики может грозить столь же героическая, хотя и бесконечно трудная судьба? Ответ на подобный вопрос, очевидно, каждый испокон ищет сам для себя.



Далее. Почему Министерство образования РБ прогнозирует, что из всех известных языков стран-участниц блока НАТО для общения с их сугубо гипотетически пока угодившими в наш плен военнослужащими более всего пригодится именно английский?



Ведь сразу за Бугом от белорусов - не США или Британия, а Польша. Совершенно откровенно и даже лихорадочно прямо сегодня готовящаяся к внезапному наступательному удару по этой стране и по нашей России. Как следствие - три из четырех дивизий Войска Польского очень красноречиво и крайне подозрительно развернуты в предельной близости от рубежа с нашим ближайшим и единственным союзником.



Кстати, по данным Министерства обороны Белоруссии, на сегодня эта группировка выглядит примерно так. В 6 километрах от госграницы близ польской деревни Вейки, считай - в двух шагах от белорусского города Волковыск, лагерь значительной части подразделений польской 12-й механизированной дивизии имени Болеслава Кривоустого.



Что особенно важно: места постоянной дислокации ее 6-й танковой, 12-й и 36-й механизированных бригад, 2-го смешанного артиллерийского и 3-го зенитного ракетно-артиллерийского полков, батальонов тылового и боевого обеспечения далековато от этих мест. В городах Щецин, Старгард Щецинский и Тжебятув. То есть - у самой границы с Германией, ровно на противоположном краю страны.



Таким образом, чтобы занять новый полевой лагерь солдатам и офицерам 12-й дивизии пришлось бы проделать марш через всю Польшу. Что не только не исключено. К чему все подготовлено у деревни Вейки.



В районе Бяла-Подляска (расстояние от белорусского Бреста всего 39 километров по прямой) разворачивается 10-я танковая бригада 11-й Любуской бронекавалерийской дивизии на танках "Леопард-2А4".



В случае необходимости на белорусское направление от границы с российским Калининградом в состоянии быстро передислоцироваться польская 16-я Поморская механизированная дивизия имени короля Казимира IV Ягеллончика, штаб которой постоянно находится в городе Эльблонг.



Если учесть, что в ближайшем тылу этих соединений, в городах Седльце, Цеханув и Жешув восточнее Варшавы, готовится к бою на "российском направлении" и самая мощная в Войске Польском 18-я "Железная" механизированная дивизия на танках "Леопард-2P", то направление и мощь возможного внезапного удара с западного направления по Белоруссии выглядят весьма впечатляюще.



Но это еще не весь перечень военных угроз со стороны НАТО. На севере от белорусов - Литва, министр иностранных дел которой Габриэлюс Ландсбергис с месяц назад предельно цинично и откровенно заявил: "Я убежден, что если мы не победим Россию (а, стало быть и союзную Москве Белоруссию - „СП") сейчас, это означает, что выбранный нами путь - понести невообразимые и ненужные потери, прежде чем мы, в конце концов, решим, что пришло время сделать шаг вперед и победить".



Свой прогноз того, каким именно образом враги Союзного государства предполагают осуществить свой агрессивный замысел, на днях, 10 января, опубликовало белорусское "Военно-политическое обозрение" (ВПО).



По данным издания, в конце ноября 2023 года в Киеве состоялся "съезд" беглых "змагаров", организованный американскими и британскими спецслужбами. На нем был озвучен секретный план свержения законной власти в Минске.



Согласно документам "съезда", уже сформированные на территории Украины незаконные военизированные формирования наподобие так называемого белорусского "полка имени Кастуся Калиновского", уже сегодня сражающегося на российско-украинском фронте и состоящие из самых ярых противников режима Александра Лукашенко, могут попытаться хоть на один-единственный день захватить власть в одном или нескольких районах Брестской области.



"После этого Киев признает террористов „легитимной властью", вводит свои войска, а затем подключается НАТО (в первую очередь - ВС Польши, Литвы и Латвии)", - пишут далее эксперты минского ВПО.



Буквально через несколько дней в том же издании было названо и другое возможное направление удара по нашему союзнику - с севера, со стороны Литвы. Сценарий во многом схожий. Тоже тайное проникновение на территорию Белоруссии профессионально подготовленных спецслужбами НАТО диверсионных подразделений. Тоже кратковременный внезапный захват власти в одном или нескольких приграничных населенных пунктах республики.



Продолжим процитировать ВПО: "Тот факт, что в Литве дислоцируются две батальонные тактические группы (бтгр) численностью более 3,4 тыс человек, в том числе одна из них - мбтгр ВС США размещена на удалении 15 км от Государственной границы, свидетельствует, что они первыми могут откликнуться на призыв о помощи "воинам-освободителям".



Анализ географического расположения населенных пунктов на северо-западном операционном направлении, а также возможных путей подхода, показывает, что вероятной целью наемников могут стать такие райцентры в Витебской области как Поставы и Браслав.



Удаленность и расположение которых подходит для внезапного нападения, захвата и подготовки к обороне.



Кроме того, близость к Государственной границе этих городов, позволит террористам держать под контролем пограничный участок местности, через который будет осуществлен прорыв на территорию Беларуси, а в дальнейшем - облегчит поставку вооружения, военной техники и боеприпасов с территории Литвы, а также позволит обеспечить беспрепятственный подход войск НАТО" (конец цитаты).



Быть может, в таком грозном контексте в белорусских школах логичнее начинать учить потенциальных завтрашних юных героев допрашивать не англичан с американцами, а военнопленных поляков и литовцев?



Хотя, если разобраться, - какая разница? Любой из описанных выше сценариев предполагает почти мгновенное перерастание любого серьезного вооруженного конфликта на белорусских границах в широкомасштабную войну с участием еще и России против остальных сил НАТО. А кто сегодня абсолютно всем заправляет в альянсе? Это знает весь мир. Так что и английский для допросов предполагаемых военнопленных тоже сгодится.



Впрочем, дело даже не в этих оборонно-лингвистических частностях. Куда важнее, как представляется, другое.



Введением в старших классах факультативного курса "Военный перевод" Минск совершенно сознательно делает крупный и очень показательный для населения политический шаг по превращению страны в настоящий военный лагерь. А что делать? Ждать, пока кто-то другой по ту сторону госграницы обучится допрашивать пленных на русском и белорусском?



Так к этому же все давно и идет на Западе. Мы же помним, как в марте 2017 года накануне крупных военных учений Североатлантического альянса в Германии Брюссель объявил о массовом наборе неких "статистов" со знанием русского языка. На полигоне в Баварии, на котором отрабатывался учебный бой в городе, им предстояло изображать собою "фермеров, продавцов магазинов, прохожих". То есть - обычных россиян или белорусов.



Мало того. Организаторами учений было указано, что на этих "русских" заранее наденут жилеты с датчиками, фиксирующими "ранения". Потому что им предстояло оказаться в эпицентре учебно-боевых событий.



Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли тогда пояснил, что учения в Баварии, дескать, не являются подготовкой к каким-либо действиям. "В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях".



По его словам, наличие людей, говорящих на разных языках, "обеспечивает комплексность сценариев". Ну вот, стало быть и в Белоруссии, выходит, решили "обеспечивать" точно такую же "комплексность". А что - очень заранее, да еще и со школьной скамьи? Только время и развитие событий на западных границах Союзного государства покажут: была ли такая предосторожность Минска излишней.



А что касается России, то происходящее, уверен, повод крепко подумать и для нас. Например, о том, не слишком мы долго мы "запрягаем"?



Ведь даже самая обычная в советские времена, но отмененная под давлением отечественных либералов в начале 90-х годов начальная военная подготовка старшеклассников в школы РФ официально возвращается. Но - лишь с 1 сентября 2024 года. И то не отдельным предметом, а некими "модулями" в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности".



А чему там станут учить ребят в отечественных реалиях - один господь знает. Но точно не допрашивать военнопленных. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705785480





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