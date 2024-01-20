В.И. Ленин об империализме. Насколько это актуально сегодня?

00:22 21.01.2024 20.01.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Работы вождя мирового пролетариата и сегодня звучат вполне современно



21 января – столетняя годовщина смерти Владимира Ильича Ленина, основателя Советского государства, оставившего громадное теоретическое наследие. Его полное собрание сочинений (ПСС) состоит из 56 томов (книги, статьи, очерки, письма, документы). В советское время мне приходилось постоянно пользоваться многими томами этого собрания. Какие-то работы приходилось читать лишь по необходимости (подготовка к экзаменам, лекциям, выступлениям). Какие-то читал по собственному желанию и с интересом. Среди последних особо выделяю работу "Империализм, как высшая стадия капитализма", которая была написана Лениным в 1916 году. Я ее и сейчас время от времени пролистываю…



Работа "Империализм, как высшая стадия капитализма" справедливо в советское время представлялась как некий "компас", который позволял политикам, экономистам, историкам и философам ориентироваться в сложном мире самых разных событий. Книга помогала, выражаясь современным языком, складывать "пазлы" из отдельных фрагментов, деталей, фактов, относящихся к сфере экономики, финансов, политики, международных отношений, военного дела, идеологии и пропаганды и др.



Кратко об истории создания книги Ленина. Он ее писал в Швейцарии в 1916 году, работая в библиотеке Цюриха. Книга была подготовлена в течение нескольких месяцев. Исходным материалом для окончательного варианта, имевшего формат брошюры (объем менее полутора сотни страниц), было большое количество конспектов, выписок и заметок, сделанных в ходе работы автора с первоисточниками.



По оценкам исследователей, объем предварительных материалов составлял примерено 50 печатных листов (типографская единица измерения: один печатный лист – примерно 16 страниц книжного текста). Чтобы было понятно, это примерно равно объему первого тома "Капитала". Позднее эти материалы были опубликованы под названием "Тетради по империализму" (18-й том ПСС). Они содержат выписки из 148 книг (в том числе 106 немецких, 23 французских, 17 английских и 2 в русском переводе) и из 232 статей (из них 206 немецких, 13 французских и 13 английских), помещенных в 49 различных периодических изданиях (34 немецких, 7 французских и 8 английских). Среди главных авторитетов, на которых Ленин опирался, были Карл Каутский, Джон Гобсон, Рудольф Гильфердинг, Герхарт Шульце-Геверниц, Герман Леви, Отто Ейдельс, Альфред Лансубрг, Якоб Риссер, Зигмунд Шильдер и многие другие.



В те времена, когда мы в советских вузах изучали работу "Империализм, как высшая стадия капитализма", нам профессора внушали, что Ленин подвергал острой критике всех без исключения авторов, на которых ссылался. Это верно. Однако при внимательном прочтении убеждаешься, что Ленин в первую очередь заимствовал и лишь во вторую очередь критиковал. Небезосновательно некоторые исследователи называют данную работу Ленина "рефератом", или "обзором". Она представляет собой компиляцию (в хорошем смысле слова) широкого круга отечественных и особенно иностранных источников по новейшим явлениям в экономике и политике капитализма. Обладая усердием и усидчивостью, Ленин "перелопатил" большой массив материалов – практически все, что было написано на тот момент существенного по теме империализма и монополистического капитализма.



Ленин в предисловии к работе (появившемся уже после революции 1917 года) писал, что он был стеснен таким обстоятельством, как царская цензура, поэтому от большинства своих идеологических суждений и оценок вынужден был отказаться. И ужать работу до формата брошюры (первоначально планировалось написать полноценную монографию). Но, вероятно, это обстоятельство, наоборот, стало достоинством. Ее читают с интересом даже те, кто не разделяет идеологии марксизма-ленинизма.



Честно признаюсь: многие работы Ленина читаю без интереса и с большим трудом. И не только по причине перегруженности марксистской идеологией (к которой я отношусь весьма критически), но и по причине некоторой тяжеловесности литературного стиля автора. А вот работа "Империализм, как высшая стадия капитализма" такими свойствами не обладает. По стилю она отличается от большинства других работ "классика". Вероятно, это можно объяснить тем, что у Ленина по данной работе был не анонсированный соавтор. Впрочем, возможно, его следует назвать редактором. Причем редактор этот был очень талантливый – историк и будущий советский академик Михаил Покровский. Μ. Н. Покровский в то время проживал во Франции и редактировал серию брошюр, выпускавшихся издательством "Парус" о государствах Западной Европы в период Первой мировой войны. В том числе редактировал и указанную книгу В.И. Ленина. Судя по некоторым свидетельствам, будущий академик сильно ужал присланную рукопись и убедил Ленина подготовить не тяжеловесную монографию, а привлекательную и популярную брошюру. Примечательно, что окончательная версия рукописи имела подзаголовок "Популярный очерк".



Впервые работа была напечатана в середине 1917 г. в Петрограде отдельной брошюрой издательством "Парус". Позднее работа при жизни автора переиздавалась многократно. Еще при жизни Ленина была переведена на ряд иностранных языков и издавалась за рубежом. Ленин специально подготовил предисловие к французскому и немецкому изданиям (впервые было опубликовано в 1921 г. в журнале "Коммунистический Интернационал" № 18).



Изначально главной целью написания работы Ленин определил выяснение причин Первой мировой войны. Удивительно, но большинство авторитетных на Западе мыслителей, которые занимались исследованием капитализма на рубеже XIX – XX вв., "проспали" Первую мировую войну. Они обращали внимание на резко усилившуюся интернационализацию экономической и финансовой жизни государств, но при этом делали ошибочные выводы. Они полагали, что именно интернационализация хозяйственной жизни и усиление экономической взаимозависимости отдельных государств станут гарантией международной безопасности. Что войны (по крайней мере, крупные) никому (в том числе монополиям) не будут выгодны. В начале ХХ века в мире царила атмосфера всеобщей расслабленности, все охотно верили в то, что эпоха войн позади, а человечество ждет безмятежное и счастливое будущее. В это время во всем мире торжествовала идеология "экономического материализма" и "прогресса". "Кабинетные" ученые, да и многие политики жестоко просчитались. Они просмотрели глубинные причины кровавой бойни 1914-1918 гг., которая унесла миллионы человеческих жизней (более 10 млн. военнослужащих убито, 18,3 млн. ранено; число жертв среди мирного населения – 11,4 млн. человек).



Ленин, судя по его работам, написанным до 1914 года (первые 25 томов ПСС), также не ожидал такой масштабной войны. Однако, надо отдать ему должное, "классик" быстро уловил глубинные ее причины и сумел внятно их сформулировать. На момент написания работа "Империализм…" без натяжки была наиболее полным, глубоким и понятным объяснением всемирной бойни 1914–1918 гг. Так что работу "Империализм…" нельзя назвать лишь компиляцией. Все-таки автор внес свой существенный вклад в понимание новых явлений в экономике и политике капитализма.



Книга была действительно образцом того, как можно и нужно увязывать события в мире политики, особенно мировой политики, с теми процессами и изменениями, которые происходят в экономической сфере жизни общества. Конкретно Ленин показал, что такое радикальное изменение, как переход от конкуренции и "свободного рынка" к монополиям и разделу рынка этими монополиями влечет за собой серьезнейшие сдвиги в политике. Эти сдвиги Ленин назвал переходом ведущих стран Запада к империализму.



Многим тогда сочетание слов "империализм" и "капитализм", содержащееся в названии книги, казалось непривычным. "Капитализм" понимался как определенная модель экономического устройства общества (частная форма собственности на средства производства, эксплуатация наемного труда, получение прибыли, накопление капитала и т. п.). А "империализм" (от лат. imperium - власть, господство) – государственная политика, направленная на захват и подчинение других стран и территорий. Империализм уходит в глубину веков, когда никакого капитализма еще в помине не было, а существовали великие империи. Например, Вавилонская, Ассирийская, Персидская, Римская, Османская. Ленин показал, что в ХХ веке появляется новый вид империй, которые являют собой власть не земельной аристократии, военной касты или жреческой верхушки, а капиталистической олигархии, опирающейся на могущество монополий.



Напомню ключевые моменты работы "Империализм…". Она состоит из 10 разделов (глав). Главная цель ее автора – показать, что на рубеже XIX – XX вв. произошло перерастание капитализма эпохи первоначального накопления капитала (а также свободной конкуренции) в монополистический капитализм, определить экономические и политические последствия такого перерастания. Если в сфере экономики ключевой особенностью новой стадии капитализма стало господство монополий, то в сфере политики – усиление агрессивности государств, оказавшихся под контролем монополий. Резкая активизация внешней экономической, политической и военной экспансии капитала была квалифицирована Лениным как империализм нового типа. В. Ленин определил пять ключевых признаков империализма:



1) концентрация и централизация капитала достигает такой степени, при которой происходит образование монополий;



2) сращивание промышленного и банковского монополистического капитала и образование на этой основе финансового капитала;



3) вывоз капитала становится преобладающим по отношению к вывозу товаров;



4) происходит экономический раздел мира международными союзами монополий;



5) завершается территориальный раздел мира, начинается его передел.



Если первые четыре признака можно назвать экономическими, то пятый признак имеет военно-политический характер. Ленин в рассматриваемой работе показал, что начавшаяся в 1914 году мировая война не является результатом "случайного" стечения обстоятельств. Она порождена экономическими причинами, прежде всего тем, что "классический" капитализм стал перерастать в монополистический капитализм. Даже "классическому" капитализму (с его так называемой "свободной" конкуренцией) сложно оставаться в рамках национальных границ, поскольку капиталистическое производство с его погоней за прибылью неизбежно наталкивается на ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке. Кстати, автор "Империализма…" глубоко разобрался в этом вопросе, когда в конце XIX века писал книгу "Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности" (впервые была издана легально в виде отдельной книги в 1899 г.).



Тем более невыносимо тесно в рамках национальных границ становится монополистическому капиталу, резко возрастают масштабы относительного перенакопления капитала. Именно относительного, а не абсолютного перенакопления. Что означает сравнительно низкую и при этом постоянно падающую прибыльность капитала. Капиталы рвутся вовне, где можно получить более высокую норму прибыли. А за пределами национальных границ они наталкиваются на сопротивление и конкуренцию со стороны капиталов других стран. До определенных пределов конкуренция капиталов ведется мирными способами. Эта конкуренция отчасти регламентируется разными международными союзами монополий. Но противоречия, порождаемые относительным перенакоплением капитала, достигают такой остроты, когда уже международные союзы монополий не в состоянии обеспечивать раздел рынков сбыта, источников сырья и сфер приложения капитала "цивилизованными" средствами. Монополии для борьбы за "место под солнцем" начинают привлекать возможности своих государств. Сначала политические и дипломатические, а затем и военные. Возникают империалистические войны. Первыми такими войнами эпохи империализма были: испано-американская (1898); англо-бурская (1899-1902); русско-японская (1904-05). Это были лишь "репетиции", которые завершились Первой мировой войной 1914-1918 гг.



Интересным в работе "Империализм…" является вывод о том, что империализм – высшая и последняя стадия развития капитализма. Главы 7-10 посвящены обобщенной характеристике империализма, критике существующих концепций и анализу исторического места империализма как высшей и последней стадии капитализма и кануна социалистической революции. Ленин во второй части не раз называет империализм "паразитическим", "загнивающим" и "умирающим" капитализмом.



В последующих работах Ленина эти характеристики монополистического капитализма стали постоянными. Позднее Ленин зафиксировал, что капитализм стал государственно-монополистическим. В октябре 1917 года Лениным была написана брошюра "Грозящая катастрофа и как с ней бороться", где он дал определение такого капитализма: "Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет". В своей книге "Империализм, как высшая стадия капитализма". Метаморфозы столетия (1916-2016)" я подчеркиваю: указанная работа Ленина сохраняет свою актуальность и очень помогает понять многие экономические и политические явления в мире XXI века. Источник - Фонд стратегической культуры

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