"Цифровая война" будущего: Китайцы создали неуязвимый комплекс РЭБ

00:32 21.01.2024

"Нанкинский радар" может одновременно отражать десятки атак



Дмитрий Капустин



Китайские военные инженеры создали оружие для радиоэлектронной борьбы нового поколения. Авторы изобретения говорят, что оружие может запускать несколько сфокусированных пучков электромагнитных волн из одной антенны, одновременно нацеливаясь на различные объекты в небе, на море или на суше, чтобы нарушить их работу.



Лабораторные испытания, проведенные на миниатюрной версии оружия, показали его способность работать на высокой мощности и излучать электромагнитные волны в широком диапазоне частот, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).



Даже если вражеские радары или устройства связи используют методы защиты от помех (например, скачкообразная перестройка частоты), они все равно не смогут избежать подавления китайским РЭБ-оружием.



Война будущего - в трех измерениях и цифровом мире



Новое радиоэлектронное оружие создала исследовательская группа под руководством профессора Цзян Вэйсяна из Юго-Восточного университета в Нанкине. Этот вуз входит в число элитных учебных заведений Китая в области технологий электронной инженерии и поддерживает тесные связи с телеком-гигантами, такими как Huawei Tech.



Ученые абсолютно резонно предсказывают, что войны будущего не будут похожи на современные. Воевать придется не только в привычных измерениях (вода, суша и воздух), но и в электромагнитном спектре.



И в такой "цифровой" битве некоторые менее развитые страны могут потерять контроль над электромагнитным спектром еще до того, как потеряют реальную территорию или акваторию.



- А потеря контроля над электромагнитным спектром неизбежно приведет к потере контроля над воздухом и морем, - говорит профессор Цзян. - Чтобы адаптироваться к условиям конфронтации высокой интенсивности, системы электронного противодействия должны обладать широкополосными возможностями".



В настоящее время большинство используемых средств РЭБ могут подавлять цели только в одном направлении. Примерами являются модули радиоэлектронной борьбы, установленные на американских F-15 и F-16 или российских истребителях МиГ-27 и МиГ-29.



Лишь несколько стран могут похвастаться технологиями РЭБ нового поколения. Считается, что одним из лидеров является Israel Aerospace Industries со своим модулем Scorpius. Впервые об этой системе стало известно в 2021 году.



По данным самой компании-разработчика, Scorpius-SP может идентифицировать и одновременно подавлять цели в нескольких направлениях, включая истребители, наземные радары и даже приближающиеся ракеты, пишет European Defence Review.



Scorpius имеет несколько модификаций. Например, для самолетов: это компактное устройство размером примерно с ракету класса "воздух-воздух" может быть установлено под крылом реактивного истребителя.



Алгоритмы китайской радиоэлектронной войны уже засекречены



Китайские исследователи пошли совершенно по другому пути, нежели Israel Aerospace Industries. Китайская антенна имеет ячеистую структуру, в то время как израильская антенна состоит из множества острых конусов.



Новая китайская система РЭБ еще не имеет названия. Но, по заверениям создателей, она эффективно нарушает работу любых электромагнитных систем, включая радары и электронные датчики, навигационные приборы и сети связи.



Вне зависимости от аппаратного исполнения, созданный в Нанкине комплекс РЭБ имеет уникальную чувствительность приемника и мощность передачи, намного превышающими таковые у систем РЭБ прошлого поколения.



Такие системы полагаются на передающие и приемные антенны, состоящие из множества отдельных блоков, каждый из которых управляется компьютером.



Хотя теоретически эти устройства могут поражать различные цели, практическое применение часто приводит к тому, что антенна "разбивается" на более мелкие сегменты. Каждый - с ограниченной мощностью и узкими диапазонами частот.



Такой подход применялся десятилетиями для радаров со скромными требованиями к мощности и полосе пропускания. Однако команда профессора Цзяна создала революционно новый метод управления электромагнитным излучением.



Теперь самой простой антенной решетке можно работать с максимальной производительностью, одновременно подавляя множество целей в различных направлениях. Достигается это сложным манипулированием электромагнитными волнами, излучаемыми каждым блоком. Кроме того, частота подавления может быть скорректирована для каждой цели.



Новый комплекс РЭБ требует и совершенно новых компьютерных чипов. Ведь объем и сложность числовой обработки информации экспоненциально возрастают с увеличением числа целей.



Однако китайцы, невзирая на американские санкции, уже продемонстрировали возможность производить самые современные чипы. Кроме того, разработчики нового комплекса РЭБ создали алгоритм, который значительно снижает вычислительную нагрузку на чип.



Стоит ли говорить, что конкретные алгоритмы команда профессора Цзяна не опубликовала. Очевидно, они уже в разработке у китайских военных.



SCMP подчеркивает, что в последние годы китайские ученые опубликовали много работ о передовых военных технологиях, включая беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковое оружие. Стремительнейшее развитие военных технологий Китая напрямую связано с растущей высокотехнологичной промышленностью: на службе армии стоит наука.