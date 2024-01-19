Во что играют "йеменские музыканты", атакуя суда - но не собираясь их топить

00:36 21.01.2024

Попытка Вашингтона поставить мировые торговые пути под свой контроль терпит крах



Евгений Берсенев

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Андрей Перла



Хуситы дали понять, что недавние бомбардировки Йемена силами западной коалиции во главе с США их не остановят - и нанесли удар по американскому танкеру Chem Ranger, который шел под флагом Маршалловых островов, в Аденском заливе.



Как сообщает местный канал Al Masirah со ссылкой на йеменских военных, ракеты ударили по танкеру, это подтвердило американское командование, заметив, что пострадавших в результате очередного обстрела не было.



По сообщениям западных СМИ, четыре беспилотника приблизились к Chem Ranger и облетели его в 87 милях юго-восточнее йеменского порта Эль-Мукалла. Один БПЛА рухнул в воду.



Затем Центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщило, что по танкеру были выпущены две противокорабельные баллистические ракеты. Однако ни одна из них не достигла цели - снаряды упали поблизости, не причинив ущерба судну. Танкер продолжил следовать по намеченному маршруту.



Правда, представитель армии хуситов Яхья Сариа сообщил в сети X, что в результате обстрелов "было нанесено прямое попадание".



15 января хуситы обстреляли в южной части Красного моря американский эсминец Laboon. По информации американского командования, ракету удалось сбить. Кстати, атака на танкер произошла после очередных ударов США и Британии по целям в Йемене в ночь на 18 января. Канал Al Masirah сообщил что нападению подверглись объекты в четырех провинциях - Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада. Как сообщили позднее в CENTCOM, удары нанесены по месторасположению 14 ракетных пусковых установок.



В то же время лидер движения "Ансар Аллах" (его представителей и называют хуситами) Абдель Малек аль-Хуси заявил, что атаки на американские, израильские и британские корабли будут продолжаться. Он отметил, что атаки этих стран не изменят "позиции и религиозных убеждений" его народа, "поэтому связанные с Израилем суда продолжат подвергаться атакам".



Политолог Андрей Перла считает, что очередная атака на американский танкер вовсе не преследовала цель уничтожить судно - она вполне укладывается в стратегическую задачу движения "Ансар Аллах".



- Цель хуситов, или тех, кто за ними стоит, состоит в том, чтобы фактически перекрыть маршрут по Красному морю через Суэцкий канал для судов тех стран, которые они считают недружественными - США, Израиля, а также связанных с ними государств. Для этого топить, как это ни странно звучит, ничего не нужно, поскольку максимальный ущерб достигается вовсе не от того, что какой-то танкер загорится и не сможет вовремя доставить груз или вообще его никуда не доставит. А от роста стоимости фрахта, по мере того, как возрастает опасность для судов на данном маршруте.



"СП": То есть сделать его рискованным для перевозок товаров?



- В какой-то момент, что фактически уже произошло, страховая сумма для этих судов становится запредельной. После этого судовладельцы не станут гнать их через опасный Баб-эль-Мандебский пролив, они отправляют грузовые корабли в обход Африки. Но по этому маршруту плыть, в лучшем случае, на две недели дольше, а также на 20 процентов дороже. Соответственно, наносится урон всей западной экономике. Именно эту задачу и выполняют хуситы, никаких иных целей, судя по всему, их действия не предусматривают.



Востоковед, автор телеграмм-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков напоминает, что в данном случае хуситы выступают инструментом в глобальной борьбе.



- Для понимания следует вернуться к предыстории. После сентябрьского саммита "большой двадцатки" в Нью-Дели американцы объявили о запуске нового маршрута из Индии через Саудовскую Аравию, Израиль в Европу. Это наряду с формированием США антикитайских коалиций, переносом производство из КНР в Индию. Для этого Вашингтон собирался примирить Израиль и Саудовскую Аравию, что было отодвинуто на неопределенное время после событий в Газе. А поддержка хуситами ХАМАС привела к замедлению судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив. Кроме того, доходы израильского порта Эйлат, как сообщалось в декабре, за месяц упали на 80 процентов. Как известно, в настоящее время торговые суда все чаще отправляются в обход Африки, а это заметно сказывается на стоимости товаров для конечных потребителей.



"СП": Наверняка компании ищут какие-то варианты.



- Есть маршрут в рамках инициативы Пекина "Один пояс - один путь". Перевозка товаров по железной дороге становится дешевле морских.



"СП": То есть, идет борьба за торговые маршруты?



- Именно так. И начали эту борьбу Соединенные Штаты, которые своим действиями после СВО начали вводить различные ограничения и санкции, осложнив перевозку товаров через Россию в Европу. Также, напомню, Вашингтон ведет борьбу против Северного морского пути.



США, видимо, рассчитывали после всех введенных ограничений направить европейцев по упомянутому выше маршруту из Индии, но столкнулись с ответными мерами. Известно, что хуситы являются иранскими прокси, а связь Тегерана и Пекина тоже не является тайной. Впрочем, европейцы наверняка все равно будут вынуждены искать какие-то варианты, связанные с Россией, и закрывать глаза на санкции. Так что, действия хуситов вполне укладываются в эту глобальную борьбу за торговые пути.