 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.01.2024
00:36  Во что играют "йеменские музыканты", атакуя суда - но не собираясь их топить
00:32  "Цифровая война" будущего: Китайцы создали неуязвимый комплекс РЭБ
00:22  В.И. Ленин об империализме. Насколько это актуально сегодня?
00:18  В школах Белоруссии официально введен предмет-факультатив "допрос англо-язычных пленных"
Суббота, 20.01.2024
21:17  Владельцы танкеров начали подготовку к затяжному кризису в Красном море
20:09  20-ть шиитских? ракет прилетели в американскую базу Айн-аль-Асад в Ираке
19:30  Путин распорядился начать поиск за границей недвижимости СССР и Российской империи

19:21  В Москве арестован глава узбекского землячества Баратов: "начали наказывать русофобов по всей строгости"
17:48  КНДР успешно провела испытания подводной системы ядерного оружия "Хэиль/Цунами-5–23"
17:44  "Скрученная" власть на Тайване не позволит втянуть остров в войну, - А.Кошкин
17:11  PAX AMERICANA рухнет после поражения США на Украине, - Елена Панина
15:55  Токаев поздравил Илью Мизерных - первого в истории Казахстана чемпиона юношеской Олимпиады
13:20  В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия, - Геворг Мирзаян
13:16  Давос – развлечение и война в одном пакете, - Тимофей Бордачев
12:10  Мировые элиты превращают правду в дезинформацию, - Глеб Кузнецов
11:59  Между Индийским океаном и Западной Азией… Что Иран хотел донести врагам и союзникам? - Батул Рахал
11:09  Нетаньяху публично отказал палестинцам в государственности
10:37  Полтысячи школьников оказались на дистанционке и без интернета в Алматинской области
10:25  Украина договорилась с Европой о создании газотранспортного коридора Юг - Север
10:03  Защита русских за рубежом требует обновления, - "Взгляд"
09:07  РосДума срочно готовит законо конфискации имущества за фейки
08:09  Пакистан и Иран обменялись добрососедскими ударами, - Э.Байназаров
07:19  "Помогать Украине должны другие": министр обороны ФРГ отрекся от Зеленского
06:01  Пакистан и Иран договорились о деэскалации конфликта
00:51  ОБСЕ: больше вреда или пользы? - Булат Султанов
00:49  Дракон в папахе: Грузия укрепляет отношения с Китаем, - Игорь Кармазин
00:47  Поменять сектор: война на Ближнем Востоке бьет по кампании Байдена, - П.Доренко
00:46  Казахстан – не газовая держава, - Олжас Байдильдинов
00:45  Франция предала своих наемников, массово уничтоженных в Харькове
00:43  The Economist: арктические пути станут альтернативой маршрутам через Суэц
00:41  Выборы в Пакистане: рука Лондона тянется к исламской ядерной кнопке, - Л.Савин
00:39  Что движет современным миром: Хаос против управления? Или управление хаосом?
Пятница, 19.01.2024
23:33  Зачем хотят посадить Стрелкова? Героя Русской весны могут "законсервировать" за решеткой - на будущее
23:31  Право аренды на сельхозземли в Узбекистане разрешено передавать другим лицам
23:25  В России введут консульский учет соотечественников, живущих за границей
23:02  Россиянин Кротов занял 11 место на ралли "Дакар" (категория внедорожников), выступая за Кыргызстан
22:57  Казахстанским чиновникам смягчили график, чтобы они могли проводить время с семьей
22:54  Эрдоган готовится к выборам - местным и не местным, - Ст.Тарасов
18:52  Модуль не может подзаряжать аккумуляторную батарею. Японский космо-аппарат на Луне тихо умирает
18:46  Белый дом сообщил о трех новых ударах по Йемену "в целях самообороны"
14:29  "Под видом раненых". США ведут грязные игры против Турции, перебрасывая террористов в Ирак, - Шахин Шен
14:26  "Мир горит корью". Нужно ли всем прививаться?
14:00  Шапка Моргенштерна* и украинский след. Кто стоит за беспорядками в Башкирии
07:57  Токаев: "Совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы..."
07:53  Рота в резерве... ООН впервые выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию
07:50  Киев. Арестован укр-олигарх Гринкевич, воровал с поставок белья в армию
07:15  Хуситы в новой войне на Ближнем Востоке: в единой цепи событий.., - Владимир Овчинский
06:45  ВВС Иордании нанесли удары по Сирии. Заваруха ширится...
01:26  Война в Красном море: йеменская дау способна потопить американский авианосец
01:19  Борьба за мир до полной капитуляции. Украинские события: воспоминания о будущем, - А.Храмчихин
01:13  Политолог Тодд: Запад готовится к войне, зная, что ее проиграет
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Во что играют "йеменские музыканты", атакуя суда - но не собираясь их топить
00:36 21.01.2024

Попытка Вашингтона поставить мировые торговые пути под свой контроль терпит крах

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Андрей Перла

Хуситы дали понять, что недавние бомбардировки Йемена силами западной коалиции во главе с США их не остановят - и нанесли удар по американскому танкеру Chem Ranger, который шел под флагом Маршалловых островов, в Аденском заливе.

Как сообщает местный канал Al Masirah со ссылкой на йеменских военных, ракеты ударили по танкеру, это подтвердило американское командование, заметив, что пострадавших в результате очередного обстрела не было.

По сообщениям западных СМИ, четыре беспилотника приблизились к Chem Ranger и облетели его в 87 милях юго-восточнее йеменского порта Эль-Мукалла. Один БПЛА рухнул в воду.

Затем Центральное командование американской армии (CENTCOM) сообщило, что по танкеру были выпущены две противокорабельные баллистические ракеты. Однако ни одна из них не достигла цели - снаряды упали поблизости, не причинив ущерба судну. Танкер продолжил следовать по намеченному маршруту.

Правда, представитель армии хуситов Яхья Сариа сообщил в сети X, что в результате обстрелов "было нанесено прямое попадание".

15 января хуситы обстреляли в южной части Красного моря американский эсминец Laboon. По информации американского командования, ракету удалось сбить. Кстати, атака на танкер произошла после очередных ударов США и Британии по целям в Йемене в ночь на 18 января. Канал Al Masirah сообщил что нападению подверглись объекты в четырех провинциях - Аль-Худайда, Таиз, Дхамар, Аль-Байда и Саада. Как сообщили позднее в CENTCOM, удары нанесены по месторасположению 14 ракетных пусковых установок.

В то же время лидер движения "Ансар Аллах" (его представителей и называют хуситами) Абдель Малек аль-Хуси заявил, что атаки на американские, израильские и британские корабли будут продолжаться. Он отметил, что атаки этих стран не изменят "позиции и религиозных убеждений" его народа, "поэтому связанные с Израилем суда продолжат подвергаться атакам".

Политолог Андрей Перла считает, что очередная атака на американский танкер вовсе не преследовала цель уничтожить судно - она вполне укладывается в стратегическую задачу движения "Ансар Аллах".

- Цель хуситов, или тех, кто за ними стоит, состоит в том, чтобы фактически перекрыть маршрут по Красному морю через Суэцкий канал для судов тех стран, которые они считают недружественными - США, Израиля, а также связанных с ними государств. Для этого топить, как это ни странно звучит, ничего не нужно, поскольку максимальный ущерб достигается вовсе не от того, что какой-то танкер загорится и не сможет вовремя доставить груз или вообще его никуда не доставит. А от роста стоимости фрахта, по мере того, как возрастает опасность для судов на данном маршруте.

"СП": То есть сделать его рискованным для перевозок товаров?

- В какой-то момент, что фактически уже произошло, страховая сумма для этих судов становится запредельной. После этого судовладельцы не станут гнать их через опасный Баб-эль-Мандебский пролив, они отправляют грузовые корабли в обход Африки. Но по этому маршруту плыть, в лучшем случае, на две недели дольше, а также на 20 процентов дороже. Соответственно, наносится урон всей западной экономике. Именно эту задачу и выполняют хуситы, никаких иных целей, судя по всему, их действия не предусматривают.

Востоковед, автор телеграмм-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков напоминает, что в данном случае хуситы выступают инструментом в глобальной борьбе.

- Для понимания следует вернуться к предыстории. После сентябрьского саммита "большой двадцатки" в Нью-Дели американцы объявили о запуске нового маршрута из Индии через Саудовскую Аравию, Израиль в Европу. Это наряду с формированием США антикитайских коалиций, переносом производство из КНР в Индию. Для этого Вашингтон собирался примирить Израиль и Саудовскую Аравию, что было отодвинуто на неопределенное время после событий в Газе. А поддержка хуситами ХАМАС привела к замедлению судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив. Кроме того, доходы израильского порта Эйлат, как сообщалось в декабре, за месяц упали на 80 процентов. Как известно, в настоящее время торговые суда все чаще отправляются в обход Африки, а это заметно сказывается на стоимости товаров для конечных потребителей.

"СП": Наверняка компании ищут какие-то варианты.

- Есть маршрут в рамках инициативы Пекина "Один пояс - один путь". Перевозка товаров по железной дороге становится дешевле морских.

"СП": То есть, идет борьба за торговые маршруты?

- Именно так. И начали эту борьбу Соединенные Штаты, которые своим действиями после СВО начали вводить различные ограничения и санкции, осложнив перевозку товаров через Россию в Европу. Также, напомню, Вашингтон ведет борьбу против Северного морского пути.

США, видимо, рассчитывали после всех введенных ограничений направить европейцев по упомянутому выше маршруту из Индии, но столкнулись с ответными мерами. Известно, что хуситы являются иранскими прокси, а связь Тегерана и Пекина тоже не является тайной. Впрочем, европейцы наверняка все равно будут вынуждены искать какие-то варианты, связанные с Россией, и закрывать глаза на санкции. Так что, действия хуситов вполне укладываются в эту глобальную борьбу за торговые пути.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705786560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд международных соглашений ратифицировали сенаторы
- Открытие нового международного терминала аэропорта Алматы планируется в июне текущего года
- Передачу одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору обсудили в Правительстве
- Казахстан полностью исполнил свои обязательства в ВТО по упрощению процедур торговли
- Разработку новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса с элементами ИИ обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Депутатам Мажилиса презентовали законопроект об аквакультуре
- Серик Жумангарин: Создание засухоустойчивых сортов сельхозкультур и новые технологии глубокой переработки должны быть в приоритете
- КМГ и Eni подписали решение о реализации проекта гибридной электростанции в Жанаозене
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  