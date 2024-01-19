Очередная Узб-реформа: Министерство молодежной политики и спорта разделено, Агентство молодежи переходит в Кабмин

00:37 21.01.2024

Президент Узбекистана одобрил разделение Министерства молодежной политики и спорта и перевод Агентства молодежи в подчинение Кабинета министров.



Указом президента Шавката Мирзиеева от 20 января на базе Министерства молодежной политики и спорта создается Министерство спорта. Копия документа есть у "Газеты.uz".



Агентство по делам молодежи переходит в подчинение Кабинета министров Узбекистана.



Фонд поддержки спорта при Министерстве спорта и бюджетных организациях его системы, Фонд поддержки государственной молодежной политики при Агентстве по делам молодежи, его территориальных подразделениях и Институте изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров соответственно будут работать в качестве внебюджетных фондов без статуса юридического лица с полным сохранением действующего порядка формирования и использования средств.



Проекты нормативно-правовых актов, прямо или косвенно влияющих на реализацию государственной молодежной политики и сферу спорта, а также проектная документация объектов инфраструктуры, спортивных и молодежных сооружений, возводимых за счет госбюджета, в обязательном порядке согласовываются с Министерством спорта и Агентством по делам молодежи соответственно.



Министерство спорта разместится на улице Абдуллы Кадыри, 2 в Ташкенте, а Агентство по делам молодежи - на улице Алишера Навои, 11.



Приоритетными направлениями деятельности Министерства спорта определены:



ведение единой государственной политики в сфере спорта, координация деятельности госорганов, принимающих участие в данном направлении, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере;

разработка комплексных программ в сфере, а также поддержка негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в сфере спорта;

популяризация спорта и широкое привлечение населения к здоровому образу жизни, совершенствование системы спортивного образования, создание высокоэффективного резерва спортсменов по видам спорта;

развитие Олимпийского и Паралимпийского движения, обеспечение успешного участия спортсменов в престижных международных соревнованиях;

модернизация спортивной инфраструктуры, поэтапная цифровизация и развитие международного сотрудничества в сфере;

налаживание и укрепление международного сотрудничества в сфере спорта, представление предложений по подготовке, заключению и реализации международных соглашений;

организация разработки и утверждения нормативно-правовых актов и нормативных документов в области техрегулирования.

Напомним, в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма было создано Министерство туризма и спорта.



В феврале 2022 года Министерство туризма и спорта разделено на Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта. В декабре того года в рамках административной реформы было образовано Министерство молодежной политики и спорта.