Йемен готов "вбомбить" США и Европу в каменный век, - С.Ищенко

01:30 21.01.2024 Оптоволоконные кабели на дне Баб-эль-Мандебского пролива - ахиллесова пята Запада, до которой диверсантам рукой подать



Сергей Ищенко 17 янв 24



Пока мир с нарастающим напряжением следит за ракетными ударами хуситов по связанным со странами Запада и Израилем торговым судам в Баб-эль-Мандебском проливе, появились сведения, что в тех же водах нарастает куда большая военная угроза. А именно - скрытный перенос боевых действий в морские и океанские глубины.



При этом готовые, судя по всему, к такому переносу йеменские арабы почти ничем не рискуют. А экономики их могущественных в экономическом отношении противников на всех континентах могут рухнуть мгновенно. И очень надолго.



В этом отношении совершенно напрасно, полагаю, мимо внимания большинства экспертов прошли сообщения о коллегии оборонного ведомства Йемена, состоявшейся в конце декабря. На ней было сделало несколько очень важных для понимания перспектив развития войны на всем Ближнем Востоке заявлений.



В частности, министр обороны Йемена генерал-майор Мухаммад Насер аль-Атфи заверил, что "наше стратегическое оружие сдерживания и его дальность действия намного превосходят ожидания противника. И перед нами нет красных линий". А командующий ВМС этой страны контр-адмирал Мохамед Фадл Абдель Наби публично предупредил врагов хуситов, персов и палестинцев: "Если война [в Секторе Газа - „СП"] не прекратится - готовьтесь к настоящему каменному веку!".



Что может скрываться за подобными поистине апокалиптическими угрозами арабского контр-адмирала? Но определенные догадки напрашиваются, если принять во внимание продолжение речи командующего ВМС Йемена: "Военнослужащие Военно-Морских сил имеют полную готовность и волю к расширению сферы морских сражений в случае, если на это будет отдан приказ. Для этого военные моряки долго набирались опыта, совершенствовали свои навыки и боевые возможности в морских глубинах".



Поскольку в распоряжении Абдель Наби нет ни единой подводной лодки, из этих его угроз, по логике, могут следовать только два варианта.



Первый - тайное минирование самыми кустарными (допустим, с помощью водолазов или рыбацких лодок), но от того не менее эффективными способами международных морских путей в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном и Аравийском морях. Больших расходов или организационных усилий от хуситов это не потребует. Ведь давно известно, что любое минное оружие - арсенал бедных.



Но оно же - палка о двух концах. Поскольку массированное применение морских мин будет означать полное воспрещение на неопределенное время прохода любых торговых судов вблизи йеменских берегов. В том числе - и под флагами стран, дружественных по отношению к Йемену или нейтральных по отношению к нему же. Экономический ущерб от этого для кого угодно будет огромным. Как следствие - вероятные негативные военно-политические последствия для самой Саны.



Второй вариант подводной войны куда более реален и безопасен для хуситов. К тому же - хотя и совершенно сокрушителен, но абсолютно бескровен для всех. Вполне вероятно, на самом деле речь на коллегии Минобороны Йемена в тот день шла об операциях по умышленному повреждению хуситами важнейших, прежде всего, для Запада линий оптоволоконных кабелей связи, пучками проложенных по дну Баб-эль-Мандебского пролива из Индийского океана в сторону Красного моря и Суэцкого канала. А далее - в Европу и США.



Через эти кабели, связывающие основные нефтедобывающие страны Персидского залива и Индию с главными потребителями стратегического сырья на Западе, гигантским потоком непрерывно льется важнейшая экономическая информация. В том числе в режиме "он-лайн" проводятся финансовые расчеты за поставки углеводородов. Ежедневный (!) объем таких транзакций (правда, во всемирном масштабе, а не только через Баб-эль-Мандебский пролив) еще в 2015 г. оценивался экспертами в умопомрачительные 10 триллионов долларов. Сегодня цифра наверняка больше.



Что произойдет с ведущими экономиками мира, если удар когда-то и где-то будут нанесен именно по этим подводным линиям? Например, в отношении США западные эксперты опубликовали такой прогноз: это одномоментно "не просто уложит на лопатки американскую экономику. Отключение передачи информации „забетонирует" всю финансовую мощь Штатов в первый же день, поскольку большая часть торговых операций просто встанет. А учитывая высочайшую кооперацию западной экономики, когда ты прежде точно знал сроки доставки комплектующих и рассчитывал на них, наступит настоящий промышленный коллапс".



Понятно, что те, кто по другую сторону баррикад от хуситов, давно осознают реальность подобной угрозы. Вряд ли случайно еще в ноябре 2023-го, когда вокруг Сектора Газа и (как следствие) Баб-эль-Мандебского пролива все только начиналось, французский Институт средиземноморских исследований FMES при поддержке Главного управления международных отношений и стратегии (DGRIS) Министерства вооруженных сил этой страны счел необходимым опубликовать 50 новых карт Средиземного моря и Ближнего Востока. Главное на них - места сосредоточения основных линий подводных кабелей в этих регионах.



Составители названного капитального военно-экономического труда указали четыре точки наибольшей стратегической уязвимости подводных линий связи для потенциальных диверсантов: Ормузский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, а также Суэцкий канал. Как видим, акватория у берегов Йемена среди них.



Но каковы технические возможности хуситов осуществить такого рода нападение на интересы Запада и Израиля? С учетом, что, по признанию министра обороны Мухаммада Насера аль-Атфи на упомянутой декабрьской коллегии его ведомства, сегодня "нет красных линий"?



Чтобы уяснить это заглянем в морскую лоцию региона. В ней среди прочего указано, что "глубины в Баб-Эль-Мандебском проливе и на подходах к нему большие. Из Аденского залива в пролив простирается впадина с глубинами более 200 м. В проливе глубины изменяются резко (от 200 до 50 м) и постепенно (от 50 до 20 м)".



Таким образом, становится очевидным, что в навигационной узкости между африканским государством Джибути и его азиатским соседом Йеменом наверняка существуют места, где связки важнейших для мировой экономики оптоволоконных кабелей проложены не далее, как в 20−50 метрах от поверхности моря. Стало быть, добраться до них возможно и без специального глубоководного снаряжения. С обычными аквалангами и ластами. На что, надо полагать, весьма прозрачно и намекал командующий ВМС Йемена, когда в декабре 2023-го предупреждал своих врагов: "Готовьтесь к настоящему каменному веку!".



И тут-то внезапно для многих может возникнуть довольно опасная аллюзия в сторону бесконечно далекой, казалось бы, от Баб-эль-Мандебского пролива России.



Дело в том, что Запад давно подозревает нас в подготовке именно к такого рода боевым действиям в Мировом океане. "Военная стратегия России предусматривает быстрое повреждение критически важной инфраструктуры на ранних стадиях конфликта с НАТО. Усилия Москвы частично возглавляются программой подводной разведки Министерства обороны и поддерживаются военными и гражданскими разведывательными службами, располагающими значительными ресурсами в цифровой, космической, воздушной, наземной и морской сферах. Кабели особо уязвимы на пересечении воды и суши", - не так давно предупреждал соотечественников бывший глава Центра по борьбе с терроризмом Разведывательного управления Минобороны (РУМО) США, а затем - помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Кэттлер.



Аналитик оценил, не станет ли "маленькая война" Джо Байдена большой

По его мнению, "усиливаются опасения, что Россия может перебить кабели в попытке нарушить жизнь Запада и получить рычаги воздействия на те страны, которые оказывают поддержку Украине. Россия активно составляет карту критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне, эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами".



По версии разведок НАТО, именно на подводные кабели главным образом и нацеливалась Россия, когда в 1963 г. создавала свое Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ). Хотя по официальной версии Москвы, эта крайне закрытая организация в основном занимается безобидным картографированием морского дна и проведением спасательных операций. Но она с чего-то ведь давно выведена из подчинения Военно-Морского флота РФ? И замкнута напрямую на министра обороны РФ?



В связи с этим наши противники с крайней подозрительностью присматриваются к действиям 29-й дивизии атомных подводных лодок, которая составляет костяк ГУГИ и базируется в Оленьей Губе (Кольский полуостров). В составе дивизии - атомная подводная лодка специального назначения БС-64 "Подмосковье", переоборудованная на "Севмаше" из ракетного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин" в носитель сверхмалых подлодок.



Как пишет американское специализированное издание Naval News, речь идет об "уникальных для российского флота глубоководных атомных подводных лодках с титановым корпусом. Самая известная из них - "Лошарик" АС-31, которая пережила пожар 1 июля 2019 г. и до сих пор в ремонте.



Эти глубоководные подводные лодки доставляются в районы их эксплуатации специальными субмаринами-матерями ("хозяевами"), которые являются самыми большими в мире. Здесь также находится печально известный шпионский корабль "Янтарь", который подозревается в использовании подводных интернет-кабелей других стран" (конец цитаты).



По информации Bloomberg, после террористического подрыва в сентябре 2022 г. проложенных по дну Балтийского моря газопроводов "Северный поток" корабли ГУГИ занялись уточнением координат важнейших подводных систем Запада в Мировом океане.



Англосаксонский "Страж процветания" оказался слепым и беззубым

Зачем? Уж не потому ли, что печальная судьба "Северных потоков" продемонстрировала всем, что любая инфраструктура на дне морей и океанов отныне страшно уязвима. Потому что над каждым кабелем для его охраны и обороны по крейсеру или эсминцу не поставишь. Схватить за руку хорошо подготовленных диверсантов, работающих с неприметной шаланды или подводной лодки, шансов почти никаких. А не пойман - не вор!



А теперь малость пофантазируем. Предположим, прямо завтра кто-то возьмет и перерубит все 18 крупнейших оптоволоконных кабелей в Баб-эль-Мандебском проливе. И, как уже сказано, на месяцы, если не на годы погрузит экономику многих критически зависимых от импорта углеводородов стран в полный хаос.



И нашим врагам останется только гадать: "Кто это сделал?" Босоногие, но решительные хуситы, которые уже предупреждали Запад и Израиль о возможном скором наступлении для них "каменного века"? Или?..



А ведь это будет удар почище ядерного. И без малейшего кровопролития!



Быть может, тогда те за океаном или на туманном острове, кто все это исподтишка затеял, очень захотят начать серьезные переговоры всех со всеми о реальных гарантиях всеобщей безопасности?



17 янв. 24 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705789800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ряд международных соглашений ратифицировали сенаторы

- Открытие нового международного терминала аэропорта Алматы планируется в июне текущего года

- Передачу одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору обсудили в Правительстве

- Казахстан полностью исполнил свои обязательства в ВТО по упрощению процедур торговли

- Разработку новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса с элементами ИИ обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Депутатам Мажилиса презентовали законопроект об аквакультуре

- Серик Жумангарин: Создание засухоустойчивых сортов сельхозкультур и новые технологии глубокой переработки должны быть в приоритете

- КМГ и Eni подписали решение о реализации проекта гибридной электростанции в Жанаозене

