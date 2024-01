Пришла Китайская эпоха: чем хороша игра Three Kingdoms Zhao Yun

Источником вдохновения для разработчиков стал исторический роман о Древнем Китае



Three Kingdoms Zhao Yun попала в список самых ожидаемых игр декабря 2023 на платформе Steam, ее релиз состоялся 18 января. Новинка делает упор на историю Китая, а протагонистом сделали реально существовавшего генерала эпохи Троецарствия Чжао Юня. Довольные пользователи отмечают, что проект напоминает Diablo, а местами он даже лучше последней, четвертой части серии от Blizzard. "Известия" рассказывают, как адаптировали "Троецарствие" Ло Гуаньчжуна.







Вольная интерпретация истории



Three Kingdoms Zhao Yun - ролевой изометрический экшен от инди-студии ZUIJIANGYUE Game. Проект привлек внимание геймеров еще до своего выхода: в декабре прошлого года он вошел в топ-10 самых ожидаемых игр в онлайн-магазине Steam. Более 11 тыс. пользователей добавили релиз в свой список желаний. На странице новинки на платформе уже оставлено более 700 отзывов, 78% из них положительные.



Протагонистом игры стал полководец Чжао Юнь, это реально живший генерал, который прославился своей храбростью и проворством в бою. О нем сохранилось немного исторических документов, зато в фольклоре Чжао Юнь считается одним из величайших героев Древнего Китая. Также разработчики вдохновлялись романом Ло Гуаньчжуна "Троецарствие", но точной экранизацией игру назвать нельзя. Каждое прохождение может полностью отличаться от предыдущего из-за решений самих игроков, так как они напрямую влияют на сюжет. Поэтому геймеры буквально смогут переписать историю.



В Three Kingdoms Zhao Yun героя омолодили, он только начинает свой путь в роли великого полководца. Юноша оказывается посреди военного и политического конфликта между тремя царствами. Чтобы проявить себя, ему предстоит пройти тренировки, одолеть немало врагов и отправиться в опасное путешествие. По пути ему будут встречаться и другие знаменитые герои периода Троецарствия, с некоторыми из них можно заключить союз, другие будут настроены враждебно.



Заскучать не придется: всего в игре 12 сюжетных глав, а для прохождения основной кампании придется потратить около 30 часов, без учета второстепенных и дополнительных заданий. Локаций тоже немало, на выбор доступно более 30 зон, каждая из которых имеет собственный стиль, начиная с сельской местности и лесов и заканчивая вражескими укреплениями и замками в классическом китайском стиле.



Один против всех



Большая часть геймплея заключается в перемещениях по условно линейным локациям и сражениях с ордами противников. Пользователям на выбор доступно несколько видов оружия и стилей боя: копье и меч для ближней и средней дистанции, лук со стрелами для дальнего боя. Оседлав скакуна, геймеры получают новые виды атак - например, копьем можно наносить размашистые удары по площади против групп врагов. Так как в игре есть фэнтезийные элементы, отдельные атаки имеют особые эффекты, например, одна сопровождается энергетическим вихрем, другая наносит урон молнией и так далее.



Чтобы битвы с толпами противников не надоедали, в Three Kingdoms Zhao Yun есть боссы, у каждого собственный набор приемов: один полагается на сокрушительные удары в ближнем бою, другой атакует при помощи огня, поражающего большие зоны. Чтобы прохождение не закончилось раньше времени, нужно постоянно уворачиваться, делать рывки и блокировать выпады противников. Если вовремя отразить удар, то защита недруга снизится и разобраться с ним будет в разы проще, так что от геймеров требуются не только умение комбинировать атаки для сокрушительных серий, но и грамотное позиционирование и скорость реакции. Но сказать, что проект подойдет только бывалым геймерам, нельзя: боевая система раскрывается постепенно, в начале прохождения сложность невысокая, и у начинающих игроков есть время освоиться.



Так как Three Kingdoms Zhao Yun - ролевая игра, в ней есть присущие жанру системы и фишки. По мере прохождения уровень персонажа будет расти, чем он выше, тем лучше обмундирование и оружие. С побежденных врагов можно собирать полезные ресурсы, они же разбросаны по локациям, их можно использовать для улучшения экипировки. Также есть система навыков и умений с "древами талантов", в общем, прогрессия в игре вертикальная, и постепенно геймеры будут становиться сильнее.



В ожидании доработок



Игра официально доступна пользователям из России в Steam за 710 рублей. Русской локализации нет ни в какой форме, озвучка только на китайском, но зато интерфейс и субтитры переведены на английский. В некоторой степени это даже больше погружает игроков в эпоху Троецарствия.



Во многом Three Kingdoms Zhao Yun напоминает сочетание Path of Exile и серии Diablo c Dynasty Warriors, только новинка чуть попроще. На это обратили внимание пользователи в своих рецензиях в онлайн-магазине Steam. Из недостатков отметили, что английский перевод и субтитры иногда меняются на китайский, но это можно исправить в последующих обновлениях. Среди главных плюсов - система боя ощущается плавно, приятный саундтрек, но больше всего релиз порадует поклонников романа "Троецарствие" - обилием исторических персонажей.



Разработчики из ZUIJIANGYUE Game внимательно следят за отзывами игроков и уже объявили, что занимаются исправлениями локализации и других ошибок, а также улучшают производительность. В планах - создать активности для тех, кто уже прошел основную кампанию и достиг максимального уровня. Так что без внимания и обновлений Three Kingdoms Zhao Yu в ближайшее время точно не останется.