Экс-зампред ВерхСуда Робахон Махмудова возглавила узбекистанскую партию "Адолат-Справедливость"

02:09 21.01.2024

Робахон Махмудова возглавила партию "Адолат"



Робахон Махмудова, бывшая первый зампредседателя Верховного суда и кандидат в президенты Узбекистана на выборах 2023 года, возглавила Социал-демократическую партию "Адолат" ("Справедливость").



