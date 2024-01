Пять причин необратимости американского упадка, - Майра Адамс

10:04 21.01.2024

The Hill

США



Пять причин необратимости американского упадка

The Hill: эксперт назвал пять достоверных признаков упадка США



Упадок Америки неизбежен, и никому из ныне действующих или будущих президентов его не удержать, пишет The Hill. Эксперт определил пять "безошибочных признаков". И каждый из них толкает Соединенные Штаты к еще более глубокому кризису.



Кандидаты в президенты от Республиканской партии нередко предрекают Америке упадок, утверждая, что лишь они в состоянии его остановить. Так, бывший президент Дональд Трамп убежден, что национальный спад остановился лишь под его началом, - и остановится снова, если он благополучно переизберется.



Но пять безошибочных признаков упадка Америки усиливаются уже несколько десятилетий - причем как при республиканцах, так и при демократах. Ни один президент и ни одна из партий не могут расплести этот клубок хронических и глубоко укоренившихся системных проблем - политических, общественных и культурных. Чиновники могут лишь затормозить падение и смягчить удар.



Первое - неудержимый долг. Счетчик национального долга США указывает на неизбежность американского упадка. С финансовой точки зрения это настоящая бомба замедленного действия - точнее, даже три.



Общие необеспеченные обязательства правительства США (совокупная сумма не получивших финансирования социальных выплат, государственной медицинской помощи престарелым, пенсий федеральным служащим, пособий ветеранам и принадлежащего населению федерального долга) составляют 212 триллионов долларов - и они стремительно растут. Для справки: еще в 2019 году эта цифра составляла "всего" 122 триллиона долларов, а к 2028 году, по прогнозам Счетчика национального долга, достигнет 288,9 триллиона долларов.



Это невообразимая сумма - свыше четверти квадриллиона долларов. Если (или когда) правительству все же придется урезать выплаты, пенсии или спектр государственных услуг, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, или же, наоборот, объявить дефолт, последствия окажутся жесточайшими.



Еще одна бомба замедленного действия - это государственный долг США. С 2000 года он увеличился более чем в шесть раз: с 5,6 триллионов долларов до 34 триллионов. Из этой суммы 731 миллиард набежал за счет процентных выплат - четвертая по величине статья бюджетных расходов США. (К вашему сведенью: на третьем месте стоит 851 миллиард долларов на военные нужды, на втором - социальное обеспечение с 1,39 триллиона долларов, а возглавляют список программы попечения престарелых и льготной медицинской помощи неимущим с 1,72 триллиона долларов.)



Словно взбалмошный покупатель с кредиткой, федеральное правительство постоянно занимает все больше и больше, в результате чего проценты постоянно накапливаются. А процентные выплаты по рефинансированному долгу окажутся намного выше, поскольку ставки недавно резко подскочили.



Наконец, государственный долг в 34 триллиона долларов при экономике в 27,8 триллиона составляет 122,3% ВВП, а к 2028 году и вовсе вырастет до 150%. Для справки: в 2000 году было 56%, а в 1980 году - 36%. Таймеры тикают у всех трех бомб, но не ждите содержательных дискуссий по этим вопросам ни от одной из партий.



Второе - низкая успеваемость учащихся. Если Америка хочет выбраться из этой болезненной долговой ямы, ей понадобятся целые поколения блестящих студентов, творческих мыслящих и подкованных в своем деле. Это они когда-нибудь изобретут и внедрят технологии для производства самых современных товаров и услуг и приведут нас к буму, который повысит ВВП.



Увы, табель национальной успеваемости пока не сулит светлого будущего. Запущенная Министерством образования по поручению Конгресса Национальная аттестация образовательного прогресса оценивает учащихся с 1969 года. И она показывает, что лишь 29% четвероклассников и 20% восьмиклассников успевают по математике. Лишь 8% и 7% соответственно демонстрируют высокий уровень знаний.



Общая успеваемость как по чтению, так и по математике снизилась даже по сравнению с откровенно разочаровывающими показателями 2019 года. Таким образом, борьбу с национальным упадком наша система образования проигрывала еще до пандемии коронавируса, а после нее лучше точно не стало.



Третье - обострившееся неравенство в доходах и благосостоянии. Низкий уровень образования наверняка лишь усугубит разрыв между богатыми и бедными. Более того, это сократит еще недавно кипучий средний класс - гордость послевоенной Америки.



Исследовательский центр Пью сопоставил понятия "среднего класса" и "среднего дохода" и обнаружил, что эта ключевая группа сократилась с 61% домохозяйств в 1971 году до всего 50% в 2021 году. Хотя основной причиной сокращения стал чистый прирост домохозяйств с высокими доходами, доля среднего класса в общем доходе страны непропорционально снизилась - с 62% в 1971 году до всего 42% в 2021 году.



Более того, тревожным звоночком стало сокращение числа домовладельцев, хотя именно недвижимость издавна считается эталоном статуса среднего класса, финансовой стабильности и накопленного богатства. Это еще одна причина, почему разрыв между богатыми и бедными будет шириться: правительство тратит на борьбу с бедностью дополнительные миллиарды, лишь усугубляя национальный долг и ускоряя неизбежный упадок.



Четвертое - утрата американского самосознания и патриотизма. Некогда успешную идею "плавильного котла" многие американцы считают устаревшей. Исторически разноязыкие иммигранты из разных культур успешно ассимилировались и становились настоящими американцами. Современная же тенденция, наоборот, пестует неоднородную культуру.



Между тем небелая молодежь считает американское самосознание и даже любовь к флагу "националистическими замашками", олицетворяющими "старую Америку" - белую, христианскую и отмеченную глубоким неравенством.



Ослабли и патриотические настроения, особенно среди представителей "многонациональной Америки" в возрасте от 18 до 34 лет. Наше население стремительно меняется. Ни одна современная нация прежде не переживала столь разительных демографических перемен. Напряженность в межрасовых отношениях назревала и раньше, но теперь может усугубиться, ускорив национальный упадок еще больше.



Пятое - широко распространенное убеждение, что американская политическая система не работает. Презрение американцев к политической системе зафиксировано в многочисленных опросах: так, избиратели не в восторге от матча-реванша Байдена и Трампа - "неслыханно противный выбор", как подытожил один избиратель, чьи слова подхватил газетный заголовок.



Команда Трампа уверена, что лишь бывший президент сможет сберечь демократию, спасти нацию от "вторжения" на южной границе и остановит "коррупцию" президента Байдена, взявшего манеру "расправляться" с неугодными через судебные преследования.



Демократы же, наоборот, убеждены, что именно Байден спасет демократию и страну от Трампа, который непременно станет деспотом и растопчет американскую конституцию.



Таким образом, политическая система Соединенных Штатов действительно сломана настолько, что ставит нас перед выбором из двух вышедших в тираж престарелых кандидатов с кучей изъянов, а Америку толкает к еще более глубокому кризису.



Будем же надеяться, что остатки американской исключительности все же восторжествуют и обратят нынешний упадок вспять.



Автор статьи: Майра Адамс (Myra Adams)