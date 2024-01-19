Что означает кадровая чехарда киевских нацистских силовиков?

10:10 21.01.2024

Политолог Павленко объяснил кадровую чехарду на Украине



Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, а с ним еще начальника Генштаба и одного из командующих. Меняют и главу МВД. При этом кадровое продвижение главарь киевского режима обеспечивает спецслужбам. Главкомом по утечкам в СМИ должен стать шеф ГУР Минобороны Кирилл Буданов, правда, он, как утверждают, сопротивляется. Внутренние дела возглавит глава СБУ Василий Малюк. Наблюдатели обращают внимание, что при обсуждении украинского вопроса в Давосе, в канун Всемирного экономического форума (ВЭФ), Залужного не допустили даже до выступления по удаленке, заменив другим генералом. О том, с чем связаны эти перестановки, которые в общем-то ожидались, но в куда меньших масштабах, рассуждает обозреватель REX Владимир Павленко.



Просматриваются три основных аспекта – военный, международный и связанный с последним выборный, считает эксперт. Тема отставки Залужного обсуждалась давно, особенно интенсивно после его недавнего интервью британскому The Economist, в котором генерал заявил, что на фронте – тупик, и обещанного "красивого прорыва" не будет. Взбесило Зеленского и откровенно названное Залужным количество потерь ВСУ – более 900 тыс. военнослужащих. Тогда главкома взяли под защиту американцы – в Киев приехал глава Пентагона Ллойд Остин, затребовал документы и подтвердил, что Залужный ничего не "сгущает", после чего госсекретарь и президентский советники США по национальной безопасности – Энтони Блинкен и Джейк Салливан вправляли мозги в Вашингтоне главе киевского президентского офиса Андрею Ермаку, чтобы Залужного не трогал – ни-ни, напоминает политолог.



И вдруг главком ВСУ внезапно потерял уверенность, занервничал, начал делать, прямо скажем, идиотские заявления, вроде "десяти из десяти" сбитых российских "Кинжалов", а после этого устроил истерику в Раде потребовав от депутатов собираться на фронт: "Кем мне воевать?". Что случилось? На наш взгляд, и об этом упоминалось на REX, с кризисом в Конгрессе США по части финансирования Украины и ВСУ, Вашингтон передал кураторство киевским режимом и всем, что там происходит, британцам. А у них курс не на "заморозку" конфликта, как продавливали американцы, а на войну "до последнего украинца". Залужный с его вечной фрондой безграмотному в военном отношении "главному комику" англичанам без надобности. Вот он и завис, а теперь его ожидаемо выгоняют, причем, унизительно, из Совнацбеза тоже, объясняет эксперт.



Это, похоже, напрямую связано с итогами рассмотрения украинской темы в Давосе. И там кое что в прежней позиции поменялось, прежде всего у американцев. Один штрих. Когда глава швейцарского МИД говорит, что никакого "форума мира" без участия России быть не может, а на следующий день президент Швейцарии заявляет, что форум – будет, это говорит только об одном: Берну "вправили мозги" те, кто для него являются хозяевами. Начинает, к сожалению, реализовываться сценарий, предсказанный военным экспертом Игорем Коротченко: что ВСУ получат от Запада и деньги, и оружие, причем, дальнобойное, и разрешение на использование его против России в глубине нашей территории, не только оперативной, но и стратегической. Получается, что рокировка Вашингтон – Лондон была нужна кукловодам для того, чтобы "перезагрузить" зашедший в тупик процесс. И вот уже "незалежные" смакуют "восстановление" двухпартийного консенсуса в Конгрессе после вояжа туда Салливана с директором Национальной разведки Эврил Хейнс, отмечает Павленко. Утверждают, что они запугали парламентариев. Дескать, если "кинуть" Украину, то и другие сателлиты задумаются и "переосмыслят" отношения с США.



Однако игра может быть еще круче, чем предполагается в этом сценарии. Ключевым вопросом внутренней политики в Киеве с этого момента становится выборная тема. Если Вашингтон продавит Зеленского насчет выборов, не обязательно в марте, хотя бы в мае, то Залужный, не связанный отныне никакими обязательствами перед властью, может оказаться главной альтернативой Зеленскому, полагает политолог. Кто может поручиться, что это – не совместный сценарий Вашингтона и Лондона? Дать зе-фюреру отмашку на "свержение" главкома, чтобы тот своими руками запустил на выборы своего конкурента, которому почти гарантированно проигрывает. Плюс киевскими журналистами отмечена активизация команды экс-президента Петра Порошенко, участники которой будто бы подталкивают Залужного предъявить Зеленскому обвинения в утрате Авдеевки. Экс-главком будет спекулировать на том, что ставка с подачи "комика" заблокировала ему выделение резервов, из-за чего и случился-де провал, уточняет Павленко.



Куда выведет эта грызня пауков в киевской банке – пока непонятно. Судя же по кадровым решениям, которые уже состоялись и планируются, верх берет "отмороженная" фракция откровенных головорезов и террористов – тот же Буданов, который поломается, набьет себе цену и скорее всего согласится. Руки у них по локоть в крови, и терять им нечего. Делаем выводы, резюмирует обозреватель REX.



Павленко Владимир