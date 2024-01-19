Российский газ будет продаваться миру через Турцию, - Барыш Шимшек

10:11 21.01.2024

Sabah

Турция



Российский газ будет продаваться миру через Турцию

Sabah: Россия предложила Турции взаимовыгодный проект по поставкам газа



Турция готовится принять звание крупнейшего поставщика газа в Европе, пишет Sabah. Произойдет это благодаря предложенному Россией совместному проекту по созданию газового хаба. Таким образом центром газовой энергетики станет регион Фракия.



С созданием газового хаба во Фракии Турция станет самым крупным поставщиком газа в Европе. На этой неделе делегация компании BOTAŞ посетит Санкт-Петербург, чтобы обсудить детали данного проекта, и встретится с представителями "Газпрома".



Визит на текущей неделе



Технический визит, который состоится на этой неделе, был запланирован в ходе переговоров вице-премьера России Александра Новака и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара (Alparslan Bayraktar) в рамках 18-го заседания Смешанной межправительственной турецко-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в ноябре 2023 года. На переговорах Новак заявил, что между российскими и турецкими компаниями идет плотное взаимодействие по газовому хабу, турецкая делегация планирует визит в Санкт-Петербург. При этом договоренности о практической реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время.



Газовый хаб - также на повестке дня



С другой стороны, ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане отметил: "Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу. Мы можем создать на территории Турции газовый хаб". Это предложение было положительно встречено турецкой стороной. В случае создания Россией такого центра поставок природного газа в регионе российский газ через Турцию получит выход в Европу и более отдаленные регионы.



Фракия станет энергетическим центром



Турция на сегодняшний день вложила огромные инвестиции для достижения цели становления страной - центром в области природного газа, введя в эксплуатацию плавучие установки для хранения и регазификации СПГ, увеличив мощности хранения природного газа и создав газовую биржу. Благодаря газовому хабу во Фракии Турция станет крупнейшим поставщиком газа в Европе.



Маршруты поставок и передачи газа на территории Турции



Западный маршрут. Протяженность российско-турецкого газопровода, который входит на территорию Турции через Малкочлар на границе с Болгарией, пересекает Стамбул и достигает Анкары, составляет 845 километров, а его производительность - 14 миллиардов кубометров в год.



Голубой поток. По линии, проходящей из России через Черное море в Турцию, ежегодно поступает 16 миллиардов кубометров природного газа. Газопровод состоит из трех основных частей: трубопроводная система Изобильное - Джубга на территории России, две параллельные линии между Джубгой и Самсуном, проходящие через Черное море, трубопроводная система Самсун - Анкара на территории Турции.



Трансанатолийский газопровод (TANAP). Обеспечивает поставки азербайджанского газа в Европу через Турцию. Объем поставок природного газа по TANAP, включая Трансадриатический газопровод, достиг 29,7 миллиарда кубометров в год.



Турецкий поток. Линия берет начало в России и протягивается через Черное море до приемного терминала на черноморском побережье Турции, а затем через территорию Турции до границ республики с соседними государствами. Газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год, позволяет поставлять природный газ из России в Турцию, а также в Европу.



Газопровод Иран - Турция. Начинается в Догубаязите и простирается до Анкары через Эрзурум, Сивас, Кайсери. Одна ветка линии достигает Сейдишехира через Конью.



Газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум. Обеспечивает поставку в Турцию природного газа, добываемого на месторождении "Шахдениз" в южной части Каспийского моря.



Соединение газотранспортных систем Турции и Греции. Линия, которая является первой стадией Южно-Европейского газового кольца, входит в Грецию на пограничном пункте Ипсала и заканчивается в Комотини.



Автор статьи: Барыш Шимшек (Barış Şimşek)