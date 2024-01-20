Давос-2024: локомотив многополярности vs тупик глобализма, - Вл.Павленко

10:15 21.01.2024 Глобальный кризис, в который ведет упрямство западных элит, угрожает затмить неолитический



Владимир Павленко

20 января 2024



В швейцарском Давосе с 15 по 19 января прошло 54-е ежегодное заседание ВЭФ – Всемирного экономического форума, крупной "тусовочной" площадки, которая используется бизнес-участниками для продвижения сделок, а представителями концептуальных политических кругов – для обкатки идей и планов, как правило связанных с продвижением глобализма. Почти три тысячи участников из 120 стран, без России, которую не приглашают, и Турции, которая бойкотирует Давос из-за поддержки его западными организаторами израильского геноцида в Палестине.



Что в первую очередь бросается в глаза, особенно на фоне реляций ряда западных СМИ об "успехах" и "прорывах"? Безусловно, жесткое противоречие, которое в прошлом году обозначилось, а в этом углубляется, между повесткой, задаваемой кукловодами Запада и интересами большинства стран мира, представляющими "глобальный Юг", развивающийся мир. Он на глазах прекращает восприниматься "третьим миром" и превращается в весомый и все более самостоятельный фактор мировой политики. Чем активнее Запад продвигает свою неоколониальную повестку, рассчитанную на установление централизованного глобального контроля над ресурсами и населением планеты, тем с большими проблемами сталкивается. Только один пример. Вброшенная в план Давоса буквально в последний момент тема "болезни X", за которой безошибочно угадывается мечта глобалистов вернуть себе инициативу, утраченную в тот момент, когда вместо ковида на мировую авансцену вышла тема российской СВО, явно указывает на две вещи. Во-первых, на крайнюю озабоченность организаторов провалом планов и срывом сроков так называемой "великой перезагрузки" шефа Давоса Клауса Шваба, про которую, кстати, пару лет назад нам прожужжали все уши, а сегодня даже не вспоминают, подменяя более конкретными "отраслевыми" проектами, будто бы "не связанными" друг с другом. Во-вторых, на очевидный дефицит глобалистских инноваций, коль скоро речь ведут о возврате к "пандемическому" проекту, будучи не в силах изобрести что-то новое, способное перешибить проектный тренд нашей СВО. Максимум, на что хватает фантазии, - одновременно с "болезнью X" вбросить в повестку украинский кейс, признав тем самым взаимосвязь этих тем.



Нынешний Давос породил четкое впечатление, что Запад пошел ва-банк. Столкнувшись с сопротивлением глобального Юга и оказавшись не в силах подавить этот, как считают на Западе, бунт, кукловоды попросту махнули на него рукой. И решили переть буром, навязывая свои планы любой ценой, вопреки "встречным" тенденциям и в расчете, что в конце концов удастся поставить "смутьянов" перед фактом, что "дивный новый мир" состоялся, и все его аксессуары – это теперь так называемая "новая нормальность", тему которой у главы ЕЦБ Кристин Лагард на форуме подхватил советник президента США Джейк Салливан.



Какие шаги для этого сделаны? Прежде всего, абсолютизация искусственного интеллекта (ИИ), который в ходе обсуждения соответствующей темы по сути провозгласили "властью будущего". Смысл: передать машине, точнее, заложенной в нее программе, функцию управления обществом на уровне принятия всеобщих обязательных решений. Это чисто либеральный подход, возводящий в абсолют рациональную составляющую человеческого "Я" и полностью отделяющий, даже агрессивно отсекающий, вызывающе игнорирующий любую сенсорную – эмоциональную, чувственную часть человеческой натуры. В свое время крупный глобалист Жак Аттали предложил формулу "нового мирового порядка" как суммы мировых порядков сакрального, силы и денег, то есть новой религии, новой мировой власти и новой экономики, основанной на глобализации экономических институтов. Рационализм тотальной унификации, противопоставленный культурно-историческому, цивилизационному началу – религиозному, идеологическому, национальному и т.д. Стремление именно к этому сценарию и показала дискуссия в Давосе. Ряд СМИ в связи с этим обращают внимание на тесную связь ИИ с созданием цифрового общества:



"Участники дискуссии в Давосе глубокомысленно помалкивают о том, что затея поставить ИИ во главу угла всей жизни человека не работает вне цифрового общества. Если не будет цифровых денег, если не будет полного перехода товарообмена и документооборота в электронный вид, если не будет полной цифровизации образования и медицинского обслуживания, а также массового обмена цифровыми данными, никакой ИИ работать не сможет. И тем более глобалисты не смогут навязывать людям через ИИ алгоритмы поведения во всех областях жизни. Без массовой цифровизации вся эта глобалистская затея рухнет. Но эта мысль не прозвучала в Давосе, потому что де-факто цифровое общество в мире строится с космической скоростью".



Здесь все сказано верно, можно лишь уточнить, что дилемма между полной цифровизацией и полным от нее отказом – вымышленная. На самом деле условием предотвращения цифровой диктатуры является сохранение параллельного хождения как электронных, так и бумажных носителей информации, в особенности персональных данных, а также наличных и цифровых денег. Запретить прогресс не получится – президент Владимир Путин здесь прав. Но на фоне прогресса нельзя запрещать альтернативу, отнимать дарованное Всевышним право выбора. Невозможно при этом не видеть, что уклон, господствовавший в ходе давосских обсуждений – не только в сфере ИИ, – однозначно указывал на наличие планов этот выбор отнять, без чего никакого "глобального мира" не получится. Поэтому очень похоже, что на данном треке выбор будут делать государства и общества. Вот как сформулировал, например, эту альтернативу на форуме премьер Госсовета Китая Ли Цян:



"Сегодня значение экономической сплоченности очень велико. Если в условиях глобальных кризисов все будут разобщаться, если каждый будет вести свою борьбу, то глобальная экономика станет еще более хрупкой".



Уточним. С учетом знаменитого восточного политеса, это звучит примерно так: "Диктат [западной] монополии приведет человечество в тупик борьбы всех со всеми". Это четкое предупреждение Западу, призыв к нему воссоединиться с реальностью. Агрессивное продавливание глобалистских императивов приведет к тяжелейшим последствиям; у прогресса, помимо экономической эффективности есть, должно быть, еще и другое изменение - социальная справедливость, которая рационализмом попирается. Нынешний капиталистический порядок, основанный на прибыли, не в состоянии решить дилемму "лишних людей", высвобождаемых цифровой роботизацией. Отсюда все человеконенавистничество проектов сокращения численности населения, "пятнадцатиминутных" городов, превращенных в гетто без права выхода за периметр и т.д. Комплексное решение со справедливых позиций под силу только социалистическому, плановому началу, при котором рынок с его сакрализованной глобализаторами прибылью – не более, чем способ перераспределения ресурсов (из политического доклада Си Цзиньпина XIX съезду КПК, октябрь 2017 г.).



Но это только объективная сторона, есть и субъективная. В фантастике столетней давности есть произведение, по-моему американского автора (врать не буду, не помню), в сюжете которого люди передают управление машине. И живут себе – в ус не дуют. Через несколько поколений машина ломается. Отыскивают ее чертежи и инструкции… и обнаруживают, что не осталось тех, кто в состоянии их не только понять, но даже прочитать. В случае с ИИ такие инструкции и чертежи окажутся сугубым достоянием авторов проекта, который если мы примем – навсегда потеряем субъектность, не только государственную, но и личную. Как говорит директор знаменитого "Курчатника" Михаил Ковальчук, сначала я везде внедрю цифру, а когда все на нее подсядут – дерну рубильник.



О том же самом в Давосе, по сути, рассуждали и применительно к "болезни X"; то, о чем говорил главный докладчик – директор ВОЗ, откровенный ставленник откровенного глобализма – подтверждает, что у "них" горят сроки. До мая 2024 года отвел он время для подписания глобального пандемического соглашения, проект которого, запущенный несколько лет назад, на волне "ковидобесия", до сих пор тормозит. Кое-кто поторопился с этих слов написать, что в мае начнется новая пандемия. Скорее всего, здесь обратная зависимость: чем меньше подпишут и возьмут на себя обязательства следовать диктату ВОЗ – тем ниже вероятность такой пандемии, потому что без такого диктата в ней для глобалистов мало проку. Особенно при появлении в Белом доме Дональда Трампа, перспектива которого внушила форменный ужас многим из собравшихся, особенно упомянутой директрисе ЕЦБ.



То же и с климатической повесткой, роль толкача которой в Давосе взял на себя генсек ООН Антониу Гутерреш, объявивший "крестовый поход" ископаемому топливу и потребовавший уже сегодня радикально нарастить объемы энергопроизводства за счет ВИЭ – возобновляемых источников энергии. Фокус в двух вещах. Нынешний технологический уклад разводит сокращение промышленных выбросов и развитие по разным углам исторического ринга. Или развитие с выбросами – или ни того, ни другого. С деградацией в архаику. Случайно ли "продвинутая" в "зеленом" отношении Европа без российского газа вернулась к углю? Ну и ВИЭ, которые нам пытаются навязать под видом панацеи, по расчетам специалистов в состоянии обеспечить энергией не более 500 млн человек. Именно отсюда те самые байки про "золотой миллиард" или "платиновые сто миллионов". Глобалистов это вполне устраивает. А нас?



Ну и – еще раз – очень показателен одновременный вброс в повестку Давоса в последний момент украинской темы вкупе с темой "болезни X". Об этом REX уже рассказывал, поэтому повторим только главный вывод. Темы соединяются именно потому, что с точки зрения глобализма они взаимозаменяемые. Остановить СВО – значит, проложить дорогу новому "пандемическому" сценарию. И наоборот: пока СВО продолжается, никакой новой пандемии не будет, ибо ее запуск чреват не просчитываемыми рисками. Ситуация у глобалистов еще не зашла в такой совсем уж "мертвый" и беспросветный тупик, а перспективы исторического поражения ими еще не настолько осознаны, чтобы ставить на кон сегодняшние ресурсы, рискуя их лишиться. А что будет завтра – будет день, будет и пища. Или не будет?



Ну и в заключением вот о чем. Как очень часто случается в кризисные, переломные эпохи, в мировой политике одновременно развиваются два тренда. Концептуальные элиты, имеющие детализированный по этапам и срокам "глобальный план" действий, идут своим путем, стараясь не обращать внимания на препятствия, возникающие в условиях растущей турбулентности во все большем и большем количестве. Им бы остановиться, осмотреться и "включить заднюю", но нет – запах "близкой победы" кружит голову и раздувает ноздри. Завершившийся Давос ярко продемонстрировал именно это. Параллельно развивается встречный тренд – разворот от глобализации абсолютного большинства человечества, которое в ней разочаровалось, осознав, что проект имеет конкретных бенефициаров, их число ограничено, и они уж точно в него не входят. Потому и ловить им в глобализации нечего, а "красивым" сказкам они больше не верят. Некоторое время назад глава российского МИД Сергей Лавров сформулировал эту тенденцию словами о деглобализации, которая продвигается односторонним эгоизмом Запада. Возникают глобальные ножницы, которые все более расходятся, не останавливая это расхождение в режиме 24/7. Глобальный кризис, о неизбежности которого сказано и написано уже очень многое, его сравнивают даже с неолитическим кризисом, разразится тогда, когда соединительный винтик не выдержит напряжения, и конструкция развалится. Противостояние глобализму национальных государств усиливается пропорционально росту понимания последними отсутствия своего места в будущем мире при победе унифицирующего глобального начала. И – этот кризис сам собой не рассосется. Его придется решать, причем в весьма обозримой перспективе. Локомотив многополярности неминуемо пробьет тупик глобализма и выйдет на оперативный простор. Вопрос в том, какой ценой?..



Источник - iarex.ru

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