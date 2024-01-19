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|В Британии выставят на аукцион вставную челюсть Черчилля
10:29 21.01.2024
В Великобритании выставят на аукцион вставную челюсть Уинстона Черчилля. Зубные протезы в золотой оправе оценили в промежутке от £5 тыс. до £8 тыс. Аукцион состоится 6 февраля.
Помимо протеза, на аукцион также выставили микрофон, в который Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны, его предварительно оценили в £5-8 тыс.