 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Британии выставят на аукцион вставную челюсть Черчилля
10:29 21.01.2024

В Великобритании выставят на аукцион вставную челюсть Уинстона Черчилля. Зубные протезы в золотой оправе оценили в промежутке от £5 тыс. до £8 тыс. Аукцион состоится 6 февраля.

Помимо протеза, на аукцион также выставили микрофон, в который Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны, его предварительно оценили в £5-8 тыс.

Источник - РБК
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