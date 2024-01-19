РосАрмия выбила бандеровцев из Богдановки

10:32 21.01.2024

Русский флаг над Богдановкой: Сдающиеся ВСУшники кричат "Слава России!"

Враг готовится к битве за Часов Яр, потеря которого станет фатальной для всего Донецкого участка фронта



Александр Ситников



Российские телеграм-каналы публикуют кадры водружения триколора в Богдановке, расположенной рядом с Часовым Яром. Наши солдаты, установившиеся флаг, не скрывая лица, фотографируются на его фоне. "Противник пытается закрепиться на окраинах села, но мы работаем, мы выдавливаем", - сообщил замкомандира 7 георгиевской ДРШБр Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев, комментируя видео.



