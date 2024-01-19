|РосАрмия выбила бандеровцев из Богдановки
10:32 21.01.2024
Русский флаг над Богдановкой: Сдающиеся ВСУшники кричат "Слава России!"
Враг готовится к битве за Часов Яр, потеря которого станет фатальной для всего Донецкого участка фронта
Александр Ситников
Российские телеграм-каналы публикуют кадры водружения триколора в Богдановке, расположенной рядом с Часовым Яром. Наши солдаты, установившиеся флаг, не скрывая лица, фотографируются на его фоне. "Противник пытается закрепиться на окраинах села, но мы работаем, мы выдавливаем", - сообщил замкомандира 7 георгиевской ДРШБр Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев, комментируя видео.
Вражеская пропаганда либо никак не комментирует эту новость, либо называет кадры постановочными, мол, никакая это не Богдановка. В то же время Зе-боты и медиатехнологи Банковой не утверждают, что русских в указанном населенном пункте вообще нет.
Возможно, да, поселок еще не до конца очищен от ВСУ, но всем, в том числе самым майданутым, уже ясно: штурм Часова Яра не за горами. Это не просто небольшой городок-спутник Артемовска, а стратегическая высота, нависающая над большой территорией, в том числе над Бахмутом и Константиновкой.
Богдановка растянулась на 3 км и соседствует на севере с хутором Калиновка, а на юге с "промкой" из двух заводов - ЖБИ и ремонтным, рядом с которыми находятся первые кварталы Часова Яра - ул. Кошевого, Вишневая и Ворошилова. Через канал Северский Донец-Донбасс расположен сам город.
На окраинах Богдановки, точнее на западной стороне канала, держат оборону пiдроздiли 107-й ОБрТРо, южнее - нацики из 1-й ОБрСН (бригады спецназначения) и 42-я ОМБр. "Тарасики и миколы" уже объявили охоту дронами на наш флаг, но самостийные тиктокеры как-то невесело об этом говорят.
Как идет захват позиций укровермахта в районе Часова Яра, рассказали "Военкоры Русской Весны" в своем телеграм-канале.
"К северо-западу от Артемовска расчетом БПЛА ивановских десантников был обнаружен очередной опорный пункт ВСУ. По переданным координатам был нанесен удар артиллерией ВДВ и FPV-дронами. Затем штурмовые группы ярославских десантников незаметно для врага с разных сторон приблизились к опорнику, с помощью огня стрелкового оружия и гранат захватили и зачистили его. В результате боя наши войска улучшили тактическое положение на этом участке фронта", - говорится в материале ВРВ.
По ту сторону линии фронта вояки уже не скрывают, как для них поплохела ситуация на поле боя. Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко был вынужден признать, что такая тактика русских солдат приносит плоды. С одной стороны, ВС РФ берегут солдат, с другой - решают тактические задачи.
"Нас на некоторых направлениях они (ВС РФ) продавливают, и мы отходим, - пожаловался Костенко в зомбоящик, когда речь пошла об Артемовском/Бахмутском направлении. - Если же сравнивать нынешнюю (украинскую) оборону, скажем, с "линией Суровикина", то у русской армии все было серьезно - "не подвинешь".
Американский Институт изучения войны (ISW) о территориальных успехах армии России вблизи Часова Яра ожидаемо ничего не сообщил. Эксперты ISW проинформировали только "о позиционных боях к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Хромово и к юго-западу от Бахмута в районе Клещеевки и Андреевки".
Дескать, "Институт" не наблюдал какие-либо изменения ЛБС вблизи Артемовска. Как же тогда появившиеся в Сети свежие кадры пленения "хероев" в Ивановском/Красном, в котором окопались нацики 92-й ОШБр имени Ивана Сирко?"
Не исключено, что и здесь наши прорвали оборону и продвинулись на пару километров поближе к Часову Яру. К слову, военнопленные захисники незалежностi даже не скрывали поросячьей радости, что остались живые и громко хвалили Россию, а также башкир.
Согласно инсайдерским раскладам, заокеанские кураторы на фоне продвижения ВС РФ в районе Артемовска и Авдеевки потребовали от Генштаба ВСУ придерживаться "более консервативного оперативного подхода, сосредоточенного на удержании текущей территории и мобилизации материальных средств и сил в 2024 году для будущих контрнаступательных операций в 2025 году".
Короче, янки предложили бандеровцам не отбивать утраченные позиции. Жовто-блакитные генералы, судя по всему, находятся в шоке от непостоянства Пентагона. Недавно США требовали наступать, мол, "русские слабы и плохо обучены", теперь эти же американские офицеры призывают обороняться, поскольку армия России "сильна и отлично обучена".
А тем временем говоруны, входящие в Зе-пул, продолжают нести пургу о боях на Бахмутском участке, дескать, "российскому командованию на этом направлении не хватает цельной и четко определенной цели. Создается такое впечатление, что они наступают (атакуют и штурмуют) там, где „наступается", не больше", - говорится в аналитике вражеского мозгового центра "Інформаційного опору".
По оценке самостийного Генштаба, ВС РФ обозначили четко выраженное стремление пробиться к Часову Яру для того, чтобы создать фланговую угрозу украинской группировке, оперирующей южнее Бахмута. Потеря Часова Яра мало того, что "подвесит" значительные украинские силы в Нью-Йоркском (бывшем Новом городке) укрепрайоне, так еще откроет дорогу на военную агломерацию Славянск-Краматорск.