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|Сгорела до тла Абхазская национальная картинная галерея
10:34 21.01.2024
В Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее
МЧС: в Сухуме горит Национальная картинная галерея, уничтожены тысячи картин
Пожар произошел в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея. Сгорели тысячи картин, сообщили ТАСС в МЧС Абхазии.
"Здание Центрального выставочного зала загорелось около 04:00, в тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 пожар был локализован. Огню не дали распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры. Однако, по предварительной информации, сгорели тысячи картин", - говорится в сообщении.
Временно исполняющая обязанности министра культуры республика Динара Смыр назвала пожар в галерее невосполнимой утратой для национальной культуры. "Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4000 экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", - подчеркнула врио министра.
Илья Пламенев