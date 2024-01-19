Сгорела до тла Абхазская национальная картинная галерея

10:34 21.01.2024

В Сухуме тысячи картин сгорели при пожаре в картинной галерее



МЧС: в Сухуме горит Национальная картинная галерея, уничтожены тысячи картин



Пожар произошел в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея. Сгорели тысячи картин, сообщили ТАСС в МЧС Абхазии.



