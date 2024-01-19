Российский газпромовский бизнес-джет, летевший из Гоа в Ташкент, разбился в Афганистане

11:52 21.01.2024

В Афганистане потерпел крушение российский самолет Falcon, который выполнял чартерный рейс из индийского Гоа в Россию через Ташкент. Воздушное судно пропало с радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана. Предварительно на борту находились шесть человек, сообщает "Росавиация".



Пассажирский самолет разбился в провинции Бадахшан в Афганистане. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на главу Управления информации и культуры Бадахшана Забихуллу Амири.



По его словам, крушение произошло на горе Топхан рядом с поселками Куран-ва-Мунджан и Зебак. На место направлена группа спасателей.



По словам местных жителей, самолет разбился утром в воскресенье.



Telegram-канал AviaSpotter в воскресенье утром сообщил о пропаже самолета Falcon 10B (RA-09011) "Gazpromavia" (авиаоператора, совершающего рейсы в интересах российского "Газпрома"), летевшего в Ташкент из индийского города Гая.



"Известно, что пилоты сообщали о технических проблемах и собирались осуществить незапланированную посадку при пересечении таджикистанской границы (на 13 часов UTC 20/01). Однако никакой дальнейшей информации о воздушном судне нет. Последний раз воздушное судно отображалось на радарах при подлете к афганской границе", - говорится в сообщении.



Канал считает, что СМИ, вероятно, допустили ошибку, назвав самолет индийским, поскольку воздушное судно летело из Индии.



Пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 (RA-09011) зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта ("Росавиация"). Предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Борт принадлежи "Атлетик групп".



Росавиация работает вместе с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна, который перестал выходить на связь и пропал с радаров вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).