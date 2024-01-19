Путин на Крещение окунулся в прорубь

12:19 21.01.2024

Президент присоединился к крещенским купаниям в Подмосковье



Олег АДАМОВИЧ



Президент РФ Владимир Путин. Крещенские купания в купели, 2021 год.







Официальных трансляций, как Владимир Путин окунается в прорубь, не было. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "это личное для каждого".



Но позже он все же рассказал журналистам, что глава страны принял участие в купаниях.



- Да, традиционно он это делал по случаю Крещения, - ответил на вопрос журналистов Песков.



Крещение господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его 19 января. По традиции, в ночь на 19-е число идут крещенские купания.



Впервые в Кремле рассказали о купаниях Владимира Путина в проруби в 2018 году. Песков тогда заметил, что российский лидер и раньше участвовал в крещенских купаниях, но делал это не публично, в спокойной обстановке.



В прошлом году Владимир Владимирович тоже в Подмосковье окунулся в иордань.



Традиционных крещенских морозов в 2024-м не было. К полуночи "потеплело" до -7 градусов, хотя еще недавно температуры опускались до -17 градусов. Впрочем, температура воздуха не так критична, сильнее остываешь во время погружения в воду. А температура подо льдом типично не превышает 3 градусов.