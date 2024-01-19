|Путин на Крещение окунулся в прорубь
12:19 21.01.2024
Президент присоединился к крещенским купаниям в Подмосковье
Олег АДАМОВИЧ
Президент РФ Владимир Путин. Крещенские купания в купели, 2021 год.
Официальных трансляций, как Владимир Путин окунается в прорубь, не было. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "это личное для каждого".
Но позже он все же рассказал журналистам, что глава страны принял участие в купаниях.
- Да, традиционно он это делал по случаю Крещения, - ответил на вопрос журналистов Песков.
Крещение господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его 19 января. По традиции, в ночь на 19-е число идут крещенские купания.
Впервые в Кремле рассказали о купаниях Владимира Путина в проруби в 2018 году. Песков тогда заметил, что российский лидер и раньше участвовал в крещенских купаниях, но делал это не публично, в спокойной обстановке.
В прошлом году Владимир Владимирович тоже в Подмосковье окунулся в иордань.
Традиционных крещенских морозов в 2024-м не было. К полуночи "потеплело" до -7 градусов, хотя еще недавно температуры опускались до -17 градусов. Впрочем, температура воздуха не так критична, сильнее остываешь во время погружения в воду. А температура подо льдом типично не превышает 3 градусов.