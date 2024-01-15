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Ливермор. Эксперимент по ядерному синтезу завершился успехом. Перспектива получения нескончаемого источника энергии становится реальнее
12:23 21.01.2024

Перспектива получения нескончаемого источника энергии становится реальнее

Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
15.01.2024

Эксперимент по проведению управляемой термоядерной реакции проведен в американской Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса. В начале 2023 года об этом сообщило большинство средств массовой информации. Результат эксперимента сводится к тому, что впервые удалось получить от термоядерного реактора больше энергии, чем было потрачено на поддержание его работы. Таким образом, говорят исследователи, им удалось преодолеть важнейшее препятствие в работе над технологией, которая теоретически может дать человечеству почти неиссякаемый источник экологически чистой энергии.

Николас Хоукер, исполнительный директор стартапа First Light Fusion из Оксфорда, чей подход аналогичен Ливерморской национальной лаборатории, назвал это событие прорывным. Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций стоимостью 3,5 млрд долл. изначально строился для испытаний ядерного оружия через имитацию взрывов, но с тех пор использовался для исследований в области термоядерной энергии. В 2022 году он ближе всех в мире подобрался к чистому приросту энергии, произведя в результате реакции синтеза 1,37 МДж – около 70% затраченной энергии лазера.

По данным Ассоциации термоядерного синтеза, с июня 2021 по июнь 2022 года компании из этой области привлекли 2,83 млрд долл. инвестиций, в результате чего общий объем инвестиций частного сектора достиг почти 4,9 млрд долл. Ведь даже притом, что многие ученые считают, что создание термоядерных электростанций станет возможным лишь спустя десятилетия, потенциал этой технологии трудно переоценить. Реакции термоядерного синтеза не выделяют ни углерода, ни радиоактивных отходов с долгим периодом полураспада, а небольшая чашка полученного топлива теоретически может питать дом в течение сотен лет.

Конечно, американский прорыв свершился в момент, когда мир столкнулся с высокими ценами на энергию и необходимостью скорейшего отказа от ископаемого топлива, чтобы не допустить опасного скачка средних мировых температур. В соответствии с Законом о снижении инфляции администрация Байдена выделит в сфере низкоуглеродной энергетики почти 370 млрд долл. субсидий – это поможет сократить выбросы и выиграть глобальную гонку за чистые технологии следующего поколения.

Для Европы, которая планирует через два десятилетия перейти на новый энергоноситель типа водорода, самое время задуматься о правильности выбранной энергетической стратегии. Немецкий экономический еженедельник Wirtschaftswoche задается вопросом, не приведет ли успех эксперимента с ядерным синтезом к ненужности энергоповорота, на который сделали ставку европейские страны.

Тот факт, что впервые удалось в результате ядерного синтеза из 2,05 МДж примененной энергии лазера получить 3,15 МДж, говорит о возможности достижения управляемой реакции. До сих пор она была неуправляемой и представляла собой просто взрыв.

Источник - НГ
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