Четверо (из 6-ти) россиян из разбившегося в Афгане самолета - выжили!

19:35 21.01.2024

Выживший в авиакатастрофе россиянин сумел добраться до ближайшего села

СМИ: Один из выживших в авиакатастрофе в Афганистане сумел добраться до ближайшего селения



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Один из выживших при крушении в Афганистане частного самолета Falcon 10 с россиянами на борту сумел добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросил о помощи. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.



По данным издания, выживший добрался до села в районе Коф Аб на севере провинции Бадахшан и попросил о помощи у местных жителей с помощью жестов. Канал сообщает, что самолет потерпел крушение в отдаленном районе, который находится в нескольких часах езды от административного центра провинции.



Ранее в Росавиации заявили, что четверо человек, находившихся на борту самолета выжили, судьба еще двоих уточняется.



СМИ сообщают, что выжить удалось двум членам экипажа и двум медработникам. Супружеская пара из Ростовской области, по предварительным данным, не выжила.



Также стало известно, что один из выживших позвонил в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс. Эта информация уточняется.



Напомним, на частном борту, следовавшем по маршруту Паттайя-Москва, в качестве пассажиров находились Анна и Анатолий Евсюковы. Рейс был эвакуационным и потерпел крушение в горном районе Афганистана из-за проблем с топливом и двигателями.



Авторы: НИКОЛАЙ ТКАЧЕНКО