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Обсуждавшиеся планы депортации беженцев в Германии вызвали массовые демонстрации, - МК
19:38 21.01.2024

Популярность антииммигрантской партии возросла после начала украинского кризиса

Более 100 000 человек протестуют по всей ФРГ против встреч немецких ультраправых и представителей "Альтернативы для Германии" (АДГ) по массовой депортации беженцев. Протесты прошли примерно в 100 местах из-за встречи праворадикальной партии с неонацистами для обсуждения депортации тех, кого она считает неспособными интегрироваться, включая тех, кто имеет гражданство Германии.

Популярность антииммигрантской партии возросла после начала украинского кризиса

Обычная марионетка в руках Запада
Свыше 100 тысяч человек вышли в субботу по всей Германии на акцию протеста против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD, АДГ), которая вызвала возмущение после того, как выяснилось, что члены партии обсуждали планы массовой депортации.

Как пишет The Guardian, во Франкфурте около 35 тысяч человек присоединились к призыву под лозунгом "Защитим демократию – Франкфурт против АДГ", маршируя в финансовом центре Германии. Такое же количество, некоторые с плакатами типа "Нацисты вон", появилось в Ганновере.

Протесты также прошли в таких городах, как Брауншвейг, Эрфурт и Кассель, а также во многих небольших поселках, отражая ежедневную мобилизацию на прошлой неделе. В общей сложности демонстрации были созваны примерно в 100 местах по всей Германии с пятницы по выходные, в том числе в Берлине в воскресенье. Политики, церкви и тренеры бундеслиги - все они призывали людей выступить против АДГ, пишет The Guardian.

Протесты начались после того, как выяснилось, что члены партии AfD присутствовали на встречах с неонацистами и другими экстремистами, чтобы обсудить массовую депортацию мигрантов, просителей убежища и граждан Германии иностранного происхождения, которые, как считается, не смогли интегрироваться.

Среди участников переговоров недалеко от восточногерманского города Потсдам был Мартин Селлнер, лидер австрийского движения за идентичность, которое придерживается теории заговора о "великой замене", утверждающей, что существует заговор небелых мигрантов с целью заменить "коренное" белое население Европы.

Новости о встрече вызвали шок по всей Германии в то время, когда АДГ стремительно набирает популярность в опросах общественного мнения, всего за несколько месяцев до трех крупных региональных выборов в Восточной Германии, где их поддержка наиболее высока.

Антииммиграционная партия подтвердила присутствие своих членов на митинге, но отрицала участие в проекте "ремиграция", который отстаивал Мартин Селлнер.

Ведущие политики, включая канцлера Олафа Шольца, который присоединился к демонстрации в минувшие выходные, заявили, что любой план по высылке иммигрантов или граждан равносилен "нападению на нашу демократию и, в свою очередь, на всех нас". Он призвал "всех выступить за сплоченность, за терпимость, за нашу демократическую Германию".

Фридрих Мерц, лидер оппозиционной консервативной партии ХДС, написал в Интернете, что "очень обнадеживает тот факт, что тысячи людей проводят мирные демонстрации против правого экстремизма".

Помимо членов АДГ, на митинге близ Потсдама, на который ссылается Correctiv, также присутствовали два члена крайне правой фракции ХДС "Вертюнион".

На фоне возмущения по поводу Потсдамской встречи лидер объединения Ханс-Георг Маассен заявил в субботу, что оно решило отделиться от ХДС. Группа заявила, что насчитывает около 4000 членов, многие из которых первоначально были членами ХДС или баварской братской партии ХСС.

Созданная в 2013 году учеными и экономистами как сила, выступающая против истеблишмента и евро, АДГ быстро превратилась в антииммигрантскую партию, отказавшись от своих первоначальных основателей, напоминает The Guardian.

Партия приобрела особую популярность в 2015 году, когда в Германию прибыло около миллиона мигрантов и беженцев, а в 2017 году партия впервые прошла в бундестаг, первоначально как ведущая оппозиционная партия.

Популярность "Альтернативы для Германии" снова возросла после начала украинского конфликта на фоне недовольства высокими счетами за электроэнергию, продовольственной инфляцией и тем, что он считает высокими моральными и финансовыми издержками защиты Украины.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705855080


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