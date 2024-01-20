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|Бандеровцы ударили артой по рынку в Донецке: 27 погибших
21:02 21.01.2024
Донецк: 25 погибших, среди них двое детей - последние подробности чудовищного обстрела (+ВИДЕО)
Число жертв террористического обстрела донецкого рынка "Меркурий" выросло до 27 человек, количество раненых выросло до 20 человек.
Кроме того, стало известно, что двое погибших - дети. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по ДНР.
Среди пострадавших также есть как минимум один ребенок - девочка 2013 года рождения.
Эти цифры приводит Глава ДНР Денис Пушилин, кроме того, по его данным, удар по Донецку был нанесен 155 и 152 мм снарядами с кураховского и красногоровского направлений.
"Русская Весна" продолжает следить за ситуацией.
Обновлено
Удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием Лаврова 22 января, сообщает постпредство РФ.