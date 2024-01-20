Бандеровцы ударили артой по рынку в Донецке: 27 погибших

21:02 21.01.2024

Донецк: 25 погибших, среди них двое детей - последние подробности чудовищного обстрела (+ВИДЕО)



Число жертв террористического обстрела донецкого рынка "Меркурий" выросло до 27 человек, количество раненых выросло до 20 человек.



