Такая долгая война... Нетаньяху отказался прекращать бои в Газе в обмен на заложников

22:24 21.01.2024 Нетаньяху отказался прекращать бои в Газе в обмен на заложников

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль против выдвинутого боевиками "Хамас" требования о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников. Несмотря на это, премьер пообещал вернуть всех захваченных боевиками.



По словам Биньямина Нетаньяху, "Хамас" в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода войск из сектора Газы. "На данный момент мы вернули домой 110 заложников, и мы намерены вернуть их всех. Я работаю над этим круглосуточно. Но давайте проясним: я категорически отвергаю условия... "Хамас"",- заявил премьер (цитата по Times of Israel).



19 января Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Катаром, Египетом и Иорданией взяли на себя план по урегулированию ситуации Газы. По данным агентства, согласно этой инициативе, должна быть создана единая Палестина, которую признает Израиль. При этом Биньямин Нетаньяху говорил, что он выступает против создания палестинского государства при любом сценарии. По его словам, эту позицию он донес до руководства США.



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Такая долгая война

Военная операция Израиля в секторе Газа затягивается, и ее перспективы неясны

Продолжающаяся наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа ставит все больше вопросов. Можно ли совместить две ее главные цели: уничтожение "Хамаса" и освобождение заложников? Как перекрыть границу, разделяющую Газу и египетский Синайский полуостров, через которую по подземным туннелям продолжается перемещение боевиков и оружия? Сможет ли армия решить все поставленные перед нею задачи и как долго будет продолжаться эта война, которая уже стала самой длительной в истории Израиля после Войны за независимость 1948 года? С подробностями - корреспондент "Ъ" в Тель-Авиве Михаил Гуревич.



После начала войны генерал-майор запаса Ицхак Брик неожиданно стал самой популярной фигурой на израильском телевидении. В течение нескольких последних лет он был последовательным критиком израильской армии. Считался маргинальной фигурой - его даже прозвали Брик-Фрик. За три месяца до 7 октября он описал один из сценариев, в соответствии с которым "Хамас" начинает массированный ракетный обстрел Израиля, а в это время 8 000 подготовленных и хорошо вооруженных боевиков вторгаются в приграничные населенные пункты. В захваченных поселках они режут мирных жителей и забрасывают гранатами спрятавшихся в бомбоубежищах. "Они устроят там резню. Что в этом непонятного?.. Армии там не будет. Армия сегодня мала!" - предупреждал отставной военный.



Генерал Ицхак Брик ошибся лишь в одном. В Израиль вторглись не восемь, а три тысячи боевиков. В остальном же случившееся полностью соответствовало прогнозу генерал-майора.



На днях, выступая по 12-му каналу израильского ТВ, генерал Ицхак Брик заявил, что в ходе нынешней операции выиграть войну невозможно и поэтому надо договариваться с "Хамасом".



По мнению генерала, армия знала, как войти в Газу, и сделала это. Однако у руководства ЦАХАЛа нет понимания, как уничтожить руководство боевиков и одновременно спасти заложников.



"Скажите, как вы войдете в Рафах (город на границе с Египтом.- "Ъ"), чтобы отрезать голову змее? Это новые тысячи жертв. США не позволят нам такую операцию, да и нет уверенности, что мы сами этого захотим. Строить пограничный барьер глубиной 40 метров внутри сектора займет год, при этом строителей будут убивать боевики. Строить защитный барьер на египетской территории не позволит Каир. Решение проблемы нет, и это победа "Хамаса". Нужно заключать с ним соглашение. Если мы не пойдем на такое соглашение, то получим гораздо более сложную ситуацию. С большим числом потерь и хаосом. А все потому, что политики обещали победить, толком не зная, как это сделать",- заявил Ицхак Брик.



Брик считает, что соглашение с "Хамасом" должно предусматривать вывод ЦАХАЛа из сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников. В дальнейшем, по его мнению, безопасность Израиля следует обеспечивать с помощью авиаударов и наземных рейдов.



Отставной генерал утверждает, что регулярно встречается с военно-политическим руководством страны и доводит до их сведения свои идеи. Даже если это и так, то похоже к его советам не особо прислушиваются.



Армия реализует куда более сложную схему, при которой присутствие секторе продлится не менее года после завершения войны.



В первую очередь планируется взять под контроль ось в районе Вади аш-Шаала, которая пересекает сектор с востока до морской линии примерно по центру анклава. Уже сейчас армия оборудует эту линию радарами, средствами ПВО, логистическими центрами и опорными пунктами. А также готовит несколько КПП, которые откроются, когда и если будет принято решение, которое позволит жителям севера Газы вернуться домой.



Вполне возможно, что реэмиграция на север начнется после того, как ЦАХАЛ решит расширить военные действия в Рафахе и взять под контроль Филадельфийский коридор на границе между Газой и египетским Синаем. Израильтяне уже несколько раз сообщали египтянам, что планируют военную операцию в Рафахе, но пока откладывают ее начало из опасения, что пострадает много мирных жителей.



После начала войны население этой самой южной точки анклава увеличилось с 300 тыс. до 1,5 млн человек. Учитывая большое число боевиков в этом районе и подземные туннели через границу, взятие контроля над Филадельфийским коридором обещает быть крайне сложной, если вообще выполнимой задачей.



Но есть и альтернатива. Можно попробовать договориться с Каиром об укреплении границы со стороны Синая. Задумка предполагает строительство подземного заграждения глубиной в несколько десятков метров, которое сделает невозможным перемещение по туннелям. Технологическое оснащение конструкции предоставит Израиль, а строительные работы оплатят страны Персидского залива.



Реализации этого грандиозного плана препятствует сущая мелочь: отсутствие у Израиля видения послевоенного устройства жизни в Газе. Причем мешает не только в переговорах с арабскими соседями или американскими союзниками. Даже высокопоставленные источники в израильской армии говорят, что отказ от планирования приводит к тому, что армии приходится возвращаться в уже зачищенные районы и возобновлять там военные действия. Во вторник из центра Газы были выведены несколько войсковых подразделений, а буквально на следующее утро на перекрестках свободного от израильтян района появились регулировщики дорожного движения в хамасовской форме и ракетчики, обстрелявшие израильский город Нетивот.



Проблема не столько в выводе войск, сколько в отсутствии какой-нибудь альтернативы власти "Хамаса".



Кто-то же должен следить за порядком на рынке и решать бытовые проблемы жителей. Неудивительно, что, когда в зачищенных районах возникает вакуум власти, он немедленно заполняется представителями боевиков.



Армия кое-как пытается помогать жителям Газы в решении их проблем, но, объективно говоря, жители не сильно настроены обращаться с подобными запросами к израильским солдатам. Поэтому часто возникают фантасмагоричные ситуации, когда на одной улице находятся чиновники "Хамаса", а на другой ЦАХАЛ проводит свои операции.



Так, например, происходило в субботу в Зейтуне на севере сектора, где солдаты обнаружили настоящий ракетный завод. Сообщается, что предприятие состояло из нескольких цехов, в которых производились ракеты большой дальности. В одних помещениях делали боеголовки, а в других происходила общая сборка. По данным армии, на предприятии были обнаружены и уничтожены компоненты для более чем 800 ракет.



Похожим образом события развиваются и на юге сектора, где сейчас идут основные бои. Стационарные опорные пункты армии расположены в предместьях Хан-Юниса, а в самом городе действуют спецподразделения при поддержке авиации. При этом сам город все еще не зачищен и в целом управляется "Хамасом". По данным разведки, именно в подземельях Хан-Юниса скрывается руководство группировки и лично Яхья Синвар.



Говорят, что армия даже знает квартал, под которым находится его личный бункер. Проблема только в том, что попытка ликвидации Синвара может сопровождаться большими потерями среди заложников, которых лидер боевиков использует в качестве живого щита. Поэтому армия предпочитает точечные удары с воздуха. Практически каждый день в Хан-Юнисе и соседнем Рафахе фиксируются локальные удары по отдельным зданиям и автомобилям.



Тем временем есть ощущение, что окончание войны ближе не становится. Судя по заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ЦАХАЛ продолжит воевать до победного конца.



В конце прошлой недели он опять выступил с обращением и заявил, что Израиль продолжит сражаться до тех пор, пока "Хамас" не будет полностью уничтожен, а все заложники освобождены. Выглядел израильский лидер как всегда уверенно, звучал напористо.



Арабские страны и США не могут убедить Нетаньяху согласиться на создание Палестины

Однако судя по опросам общественного мнения, все меньше израильтян доверяют этим словам. Война длится уже больше трех месяцев и является самой длительной в истории страны, за исключением Войны за независимость 1948 года. Сможет ли армия реализовать все поставленные задачи или прав отставной генерал Ицхак Брик, предлагающий закончить этот раунд и хорошенько подготовиться к следующему. Сложно сказать, но трудно не прислушиваться к человеку, которые точно предсказал сценарий той резни, которая и стала причиной нынешних событий.



Авторы:

Михаил Гуревич

21.01.2024 Источник - Коммерсантъ

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