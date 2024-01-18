Грузия пытается найти в Пекине нового "Большого брата", - А.Аваков

00:00 22.01.2024

"Грузинская мечта" ступила на Шелковый путь



Делегация из Тбилиси обсудит в Пекине вопросы территориальной целостности двух стран

Артур Аваков

18.01.2024

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе провел встречу в министерстве торговли Китая.

Делегация Грузии с 14 по 20 декабря обсуждает в Китае развитие экономического сотрудничества, в том числе в сфере так называемого "Среднего коридора", призванного стать одной из ключевых веток Нового шелкового пути из Пекина в Евросоюз. Возглавляет грузинскую миссию председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Также в нее вошли два зампреда парламента Георгий Вольский и Ираклий Чиковани и другие представители профильных комитетов Нацсобрания республики.



"Прошлый год был историческим с точки зрения углубления отношений между Китаем и Грузией (главы стран заявили о стратегическом партнерстве). Мы придаем большое значение развитию отношений между Тбилиси и Пекином. Наше сотрудничество в политике и экономике может принести ощутимые результаты для грузин", – сказал Ираклий Кобахидзе.



Председатель "Грузинской мечты" признался, что самым важным для него является поддержка китайскими властями территориальной целостности его страны. "Они сказали нам, что эта позиция будет постоянной", – подчеркнул председатель парламентского комитета Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе. В ответ Тбилиси придерживается принципа "одного Китая".



Вместе с тем представители Грузии считают, что экономические связи с Пекином уже достаточно сильные, но если их не развивать, они могут ослабнуть. "Мы встретились с замминистра торговли Китая Лин Дзе. Разговор затронул различные направления, непосредственно торговлю, а также сотрудничество в направлении энергетики, транспорта и туризма", – рассказал Кобахидзе. В свою очередь, председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани сказала, что китайская сторона согласилась расширить импорт грузинской животноводческой продукции. Кроме того, Тбилиси и Пекин обсудили дополнительные усилия по поставкам вина в КНР.



Между тем грузинская оппозиция уверена, что делегация, собранная исключительно из представителей "Грузинской мечты", служит интересам только этой организации. "Вот выступил Кобахидзе, другие члены делегации – я ничего не понял. В их заявлениях не было содержания. Вообще непонятно, как сочетаются государственные интересы и сотрудничество с Китаем с партийным визитом с целью развлечения в КНР?" – сказал депутат из партии "За Грузию" Бека Лилуашвили.



Председатель фракции "Единого национального движения" Тина Бокучава считает, что грузинские власти пытаются заменить Брюссель и Вашингтон на Пекин. "Финансово-экономические отношения с Китаем очень важны, и все это прекрасно понимают, но политически попытка замены Запада коммунистическим Китаем, которую мы видим, крайне вредна для нашей страны, которая стремится в Европу", – заявил Бокучава.



Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе считает сближение с Пекином логичным шагом Тбилиси в сложившейся международной обстановке. "Китай стал самым главным направлением внешней политики Грузии, так как основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, боясь попасть под западные санкции, перевел туда почти все свои активы в КНР, – рассказал "НГ" эксперт. – С другой стороны, китайцы инвестируют в Грузию, развивая свою инициативу "Один пояс – один путь". Например, в Батуми они построили крупные логистические хабы, проводят новые и реабилитируют старые дороги, в том числе через Верхний Ларс. Также они вкладывают деньги в развитие гидроэлектростанций".



По данным Национальной службы статистики Грузии за 2023 год, первая пятерка крупнейших торговых партнеров республики выглядела так: Турция (товарооборот свыше 2,7 млрд долл.), Россия (больше 2,2 млрд), США (не меньше 1,85 млрд), Китай (1,5 млрд) и Азербайджан (около 1,37 млрд). "В 2017-м Пекин и Тбилиси договорились о свободной торговле друг с другом. С тех пор КНР входит в пятерку главных партнеров Грузии. Это хорошо, но есть риск увеличения зависимости от Китая, которая затем может помешать евро-атлантической интеграции", – считает грузинский политолог Ника Читадзе.



Однако кавказовед Артур Атаев сомневается, что Китай заинтересован именно в Грузии. "Для Пекина важно все постсоветское пространство, а не какая-то отдельная страна. О его планах развивать макрорегион стало известно больше 10 лет назад. Прежде всего его интересуют логистические проекты, которые могут помочь переправлять товары на Запад. Грузия хочет извлечь из этого максимум выгоды для себя", – полагает собеседник "НГ".



По его мнению, переживания грузинской оппозиции на счет того, что отношения с Пекином могут повлиять на интеграцию Тбилиси в западные структуры, не имеют под собой серьезных оснований. Так, Запад сам заинтересован в торговле с Китаем, а если между ними будут какие-то проблемы, мнение Грузии с ее небольшой экономикой будет учитываться в последнюю очередь.