Бомбить Сомали? Пропавших у берегов Африки спецназовцев ("морских котиков") ВМС США обнаружили мертвыми

06:07 22.01.2024

Два бойца спецназа ВМС США, известных как "морские котики", были найдены мертвыми после десятидневных поисков в Аденском заливе, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).



Военные потеряли связь с бойцами, когда те попытались осмотреть судно, которое, как утверждалось, перевозило иранское оружие. После обнаружения тел погибших военных, CENTCOM объявил поисково-спасательную операцию завершенной.



Инцидент произошел 11 января у побережья Сомали, а в поисках, помимо американцев, принимали участие авиация и корабли из Японии и Испании.



Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ