Огненное кольцо Нетаньяху, - Ст.Тарасов

06:19 22.01.2024

ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО НЕТАНЬЯХУ

Станислав Тарасов

21 января 2024

Около десятков тысяч человек в столице Израиля Тель-Авиве вышли на улицы с требованием отставки правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и немедленного проведения досрочных выборов. Они обвиняют правительство в неспособности обеспечить безопасность Израиля и в безразличии к израильским заложникам в Газе.



В Израиле все идет вразнос. Нарушается многолетняя традиция не вести внутреннюю политическую борьбу во время войны, поддерживать армию и правительство. Это правило пока срабатывает, но на аппаратном уровне. Кабинет Нетаньяху пока еще держится, несмотря на все признаки острого политического кризиса.



Когда премьера обвиняют в "неспособности обеспечить безопасность страны", то главный упор делается на провалы спецслужб во время событий 7 октября. Они действительно есть, но Нетаньяху блокирует их разборку на правительственном уровне. С точки зрения аппаратной логики такие действия логичны и правильны, так как наружу может вылезти "политическая грязь" внутриполитической борьбы и произойдет раскол в спецслужбах. Не случайно президент Израиля Ицхак Герцог выступая именно на церемонии награждения сотрудников Общей службы безопасности, говорил об "ужасном расколе в обществе" и вызовах, с которыми сталкиваются спецслужбы, включая беспорядки последних дней". И еще он говорил, что нападение ХАМАС 7 октября заставило израильтян "больше беспокоиться о своей непосредственной безопасности, чем о долгосрочном мире".



Провисают и обвинения правительства в "безразличии к израильским заложникам в Газе". Оно ведет переговоры по заложникам на самых разных площадках, не только на Ближнем Востоке, но и в Европе с участием разных посредников и "Моссад". "Я лично привержен освобождению всех заложников. Их спасение - высшая миссия", - подчеркнул Нетаньяху. Но дело в том, что проблема заложников в Газе фактически утратила гуманитарные свойства, и ХАМАС использует ее в качестве политического аргумента.



Положение усугубляется еще и тем, что Нетаньяху активно атакуют США и их западные партнеры, что подливает бензин в пылающий израильский костер. В общих чертах главный смысл предъявляемых Нетаньяху требований сводится к его согласию на создание Палестины, от чего он категорически отказывается, и в этом его поддерживают многие в израильском руководстве. Но ситуация складывается таким образом, что инициатива на этом направлении перехвачена США, которые прикрылись и так называемой арабской инициативой по урегулированию ситуации вокруг Газы.



При этом Нетаньяху понимает, что президенту США Джо Байдену в предвыборном цикле необходима хоть какая-то победа на Ближнем Востоке. Судя по всему, подыгрывать Белому Дому Нетаньяху не намерен, как и останавливать боевые действия в Газе. Если такая ситуация продержится до президентских выборов в США и если на них одержит победу Дональд Трамп, то события могут развиваться по иному сценарию. Израильский дипломат Алон Пинкас считает, что есть два основных вопроса ближневосточной проблематики, которые в настоящее время беспокоят Вашингтон: проявленное Нетаньяху упрямство, которое вызвало тревогу и негодование по ту сторону океана, и призрак более широкого регионального конфликта с участием Соединенных Штатов. По Пинкасу, "Израиль является союзником Вашингтона, а его премьер-министр – нет". Но кто больше оказывается в сложной ситуации Байден или Нетаньяху? Американский стратегический аналитик Пол Пиллар считает, что игру ведет все же Нетаньяху. В своем анализе в National Interest Пилар отметил, что одним из важнейших последствий событий в Газе стал "удар по американским интересам, который был болезненно очевиден на фоне растущего гнева и негодования против Вашингтона, который становится все более изолированным на уровне международной дипломатии".



Напомним, что в период президентства Трампа существовал план по ближневосточному урегулированию "Сделка века" (The Deal of the Century) по взаимному признанию Палестины и Израиля. Не вдаваясь сейчас в его детали, отметим, что в качестве условий мирного процесса от властей Палестины требовался отказ от методов вооруженной борьбы и от поддержки ХАМАС. Такой позиции сейчас придерживается Нетаньяху, который, кстати, поддерживал "План Трампа" и по признанию Палестины. Есть еще и "соглашения Авраама" (об установлении дипотношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко) и мирные соглашения с Египтом и с Иорданией.



События, происходившие в регионе до войны Израиля с ХАМАС и то, что происходит вокруг Газы и в самом Израиле нуждаются в серьезном многостороннем анализе. Нетаньяху бьется не только за себя, хотя и за себя тоже. Он пытается сломать чужой сценарий развития событий и оказывается в сложном положении заложника геополитических игр внешних сил, которые используют нерешенность палестинской проблемы в борьбе за влияние в регионе. Его можно сколько угодно критиковать за то, что не способствует созданию палестинского государства, но и стоящие за Газой и Рамаллой арабские и мусульманские страны ничего не предприняли для этого. Так что ответственность за переживаемую катастрофу жителей сектора Газа и простых израильтян лежит не только на Нетаньяху.