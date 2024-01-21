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Запад блефанул... Унылые военные перспективы Киева, - Андрей Школьников
06:43 22.01.2024

Унылые военные перспективы Киева
говоря терминами преферанса, Запад блефанул, решив сыграть мизер на Украине, был пойман и сейчас рискует получить "паровоз"
Андрей Школьников

21 янв. 24

Наступила вторая половина января 2024 года, а вопрос финансирования киевского режима даже на минимальном уровне остается подвешен. Не думаю, что все закончится этим, скорее всего минимальные объемы будут найдены, чтобы еще немного затянуть происходящее, не дать просто рассыпаться. Однако, ключевой вопрос не в напечатанных денежных знаках, а в наличии подготовленных, мотивированных и оснащенных войск. Про исчерпание мобилизационного потенциала у киевского режима говорилось ранее, переход к повальной и тотальной мобилизации это подтверждает.

В части вооружения и поставки боеприпасов ситуация не лучше, ранее переданное заканчивается. Западные страны значимо опустошили склады, а на фоне общего роста напряжения в мире и других разгорающихся конфликтов, перспективы поставок резко снижаются. Первым приоритетом для Европы становится наполнение своих складов, потом Израиль и только потом конфликт на бУкраине.

ВПК никогда не был информационно открытой отраслью, но даже поверхностных оценок достаточно для понимания – в ЕС так и не запустили нормально производство. Когда происходит переход на мобилизационные рельсы, происходит многократный рост физического выпуска продукции, номенклатура меняется от дорогой, штучной и высокорентабельной в сторону дешевой, массовой и низко маржинальной. Необходимо задействовать резервные и законсервированные производственные мощности, создавать новые предприятия, т.е. очень существенно наращивать инвестиции.

Именно так все произошло в России, которая и так последние годы не страдала излишней верой в миролюбие, возрождая военную промышленность. Согласно открытым данным, в 2023 году ВС России получили 20 млн. боеприпасов, собственное производство увеличено во много раз, да КНДР загрузили заказами, что разумно. Для сравнения, в ЕС заявили об увеличении выпуска всего на 30%, приблизившись к 1 млн. (0,3 млн. передали Киеву), понятное дело, что киевскому режиму и дальше будет идти лишь часть. Согласно западным источникам, летом у Киева расход был 7 тыс. / сутки, в пересчете - 2,5 млн. / год. Сейчас у наших противников менее 2 тыс. / сутки, в реальности еще меньше.

Если смотреть показатели европейской военной промышленности, то нужно учитывать Индекс цен производителей, т.е. цены на сырье, материалы, полуфабрикаты и т.д. По сравнению с 2019 г. (до covid-19) рост составил более 40%. На пике в конце 2022 года было 60%, после произошла корректировка из-за стабилизации цен на энергоресурсы. Собственно, сглаженные последствия данного роста, когда конечные цены догоняют внутренние, можно наблюдать. Благо ценообразование в ВПК специфическое, особенно если деньги выделяются из выданных Киеву кредитов. Нет ничего удивительного, что начались разговоры о "неприемлемом росте цен" на снаряды, например, с €2 тыс. до €8 тыс. Даже если предположить, что Запад сознательно занижает показатели, что вряд ли, все равно громадная разница.

И, да, говоря терминами преферанса, Запад блефанул, решив сыграть мизер на Украине, был пойман и сейчас рискует получить "паровоз", с чем их и поздравляем…)))

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705894980


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